Exclusive: Israel blindsided US, said it wouldn’t attack Iran until after Passover holiday The limited strike came just hours after US defense secretary spoke with his Israeli counterpart Yoav Gallant about rising tensions

Israel überrumpelt die USA und sagt, es werde den Iran erst nach dem Pessach-Fest angreifen

Von Sean Mathews

19. April 2024

Der begrenzte Angriff erfolgte nur wenige Stunden, nachdem der US-Verteidigungsminister mit seinem israelischen Amtskollegen Yoav Gallant über die zunehmenden Spannungen gesprochen hatte

Israel hat die USA nicht über seine Absicht informiert, am Donnerstag Angriffe auf den Iran durchzuführen, und hatte seinem engsten Verbündeten zuvor mitgeteilt, dass es die Islamische Republik erst nach dem Pessach-Fest angreifen würde, so ein hoher US-Beamter gegenüber Middle East Eye.

Der hochrangige US-Beamte, der unter der Bedingung der Anonymität sprach, sagte, dass israelische Beamte ihren US-Kollegen versichert hätten, dass ihre Antwort auf die hoch choreografierten Angriffe des Irans vom Wochenende erst nach dem Pessach-Fest, das am 22. April beginnt und am 30. April endet, erfolgen würde.

Israels nächtlicher Angriff auf den Iran schien von begrenztem Umfang zu sein, möglicherweise um eine weitere Eskalation zu vermeiden.

Nach Angaben iranischer Staatsmedien wurden drei Drohnen über der Stadt Isfahan abgeschossen. Siavosh Mihandoust, ein ranghoher iranischer Kommandeur, sagte im staatlichen Fernsehen, der Angriff habe keine Schäden verursacht. Auch die Internationale Atomenergiebehörde erklärte, die iranischen Atomanlagen seien nicht beschädigt worden.

Der Angriff erfolgte nur wenige Stunden nach einem Gespräch von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin mit dem israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant über die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten.

In einem Gespräch mit Reportern auf der italienischen Insel Capri weigerte sich US-Außenminister Antony Blinken, Fragen zu den Angriffen auf den Iran zu beantworten.

„Ich werde mich dazu [zu den Angriffen auf den Iran] nicht äußern, außer um zu sagen, dass die Vereinigten Staaten an keinen offensiven Operationen beteiligt waren“, sagte er.

„Die Vereinigten Staaten werden sich zusammen mit unseren Partnern weiterhin für eine Deeskalation einsetzen“, fügte er hinzu.

Zuvor hatte der italienische Außenminister Antonio Tajani am Freitag gegenüber Reportern erklärt, die USA seien von Israel erst in „letzter Minute“ über den Angriff informiert worden.

„Die USA wurden nicht über den Angriff informiert. Es war eine reine Information“, fügte er hinzu.

MEE hat das Weiße Haus um einen Kommentar gebeten, aber bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Antwort erhalten. Versuche, die israelische Botschaft in Washington DC zu kontaktieren, blieben unbeantwortet.

Am Freitagnachmittag wurde der Flugverkehr auf den iranischen Flughäfen wieder aufgenommen, und ein Kommandeur der Revolutionsgarden erklärte gegenüber Reuters, es gebe keine unmittelbaren Pläne für Vergeltungsmaßnahmen.

Mihandoust wurde vom staatlichen Fernsehen mit den Worten zitiert, die Luftabwehrsysteme hätten ein „verdächtiges Objekt“ ins Visier genommen.

Er sagte, der Angriff habe keine Schäden verursacht.

Ein Analyst sagte im iranischen Staatsfernsehen, die Minidrohnen seien von „Infiltratoren aus dem Iran“ geflogen worden.

In Israel hielten sich die Behörden offiziell bedeckt, obwohl sich mehrere Politiker und ehemalige Beamte zu dem Angriff geäußert haben.

Der Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben Gvir, ein Hardliner, der sich für eine energische Reaktion auf den iranischen Angriff am frühen Sonntag eingesetzt hatte, twitterte nur ein Wort: „Schwach!“

Seit Israel nach den Angriffen vom 7. Oktober dem Gazastreifen den Krieg erklärt hat, versucht die Regierung Biden zu verhindern, dass Israels tödliche Offensive einen größeren regionalen Konflikt auslöst.

Sie ist jedoch hin- und hergerissen zwischen der militärischen Unterstützung ihres Verbündeten und dem Zurückdrängen Teherans. Am Freitag berichtete das Wall Street Journal, dass das Weiße Haus einen neuen milliardenschweren Waffentransfer nach Israel in Erwägung zieht.

Am Wochenende führten die USA eine Koalition mit Frankreich, dem Vereinigten Königreich und Jordanien an, um über 300 Drohnen, ballistische Raketen und Marschflugkörper abzufangen, die der Iran als Vergeltung für einen Angriff auf seine Botschaft in Damaskus (Syrien) auf Israel abgefeuert hatte.

