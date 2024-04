Völkermordalarm wegen israelischer Gewalt im Westjordanland Tamara Nassar

Genocide alert issued over Israeli violence in West Bank Israeli settlers rampage Palestinian villages, opening fire on residents and setting property ablaze.

Palästinensische Trauernde nehmen Abschied von Fakhr Bani Jaber, 43, der am 20. März von israelischen Siedlern in Khirbet al-Tawil in der Nähe der Westbankstadt Aqraba getötet wurde.

Völkermordalarm wegen israelischer Gewalt im Westjordanland

19. April 2024

Das Lemkin-Institut für Völkermordprävention hat wegen der Lage der Palästinenser im besetzten Westjordanland eine „aktive Völkermordwarnung“ herausgegeben.

„Israel begeht einen Völkermord an Palästinensern in ganz Palästina“, erklärte das Lemkin-Institut Anfang des Monats.

Am vergangenen Wochenende eskalierte die Gewalt gegen Palästinenser drastisch, als große Gruppen israelischer Siedlermobs nach dem Verschwinden eines israelischen Teenagers Angriffe auf mindestens 17 palästinensische Dörfer starteten.

Die Siedler töteten Tausende von Hühnern und Dutzende von Schafen und stahlen andere. Sie blockierten die Eingänge zu den Dörfern, setzten palästinensische Häuser in Brand, verbrannten Hunderte von Olivenbäumen, verletzten Dutzende von Palästinensern mit scharfer Munition und zerstörten palästinensisches Privateigentum, darunter Autos und Viehställe.

Die Siedler wurden häufig vom israelischen Militär begleitet und geschützt.

Insgesamt wurden zwischen dem 12. und 15. April sieben Palästinenser im besetzten Westjordanland getötet, darunter mindestens zwei Kinder.

Die palästinensischen Menschenrechtsgruppen Al-Haq, Al Mezan und das Palästinensische Zentrum für Menschenrechte forderten diese Woche die „internationale Gemeinschaft, private Akteure und Unternehmen auf, auf die weit verbreiteten gewalttätigen Angriffe gegen Palästinenser und ihr Eigentum im gesamten Westjordanland zu reagieren“.

Schon vor dem 7. Oktober war die Gewalt im Westjordanland auf dem besten Weg, die eines jeden anderen Jahres in den Schatten zu stellen“, so das Lemkin-Institut, wobei die israelischen Streitkräfte in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 etwa 200 Palästinenser im Westjordanland töteten“.

Nachdem Israel seine Kampagne des Abschlachtens im Gazastreifen begonnen hatte, erreichte die Gewalt der israelischen Siedler und des Staates gegen Palästinenser im Westjordanland ihren Höhepunkt. Dies machte 2023 zum tödlichsten Jahr im besetzten Westjordanland, seit die UN-Beobachtungsgruppe OCHA 2005 mit der Aufzeichnung von Opfern begann.

„Die israelischen Streitkräfte setzen ihre Kampagne des Völkermords und der beispiellosen Gewalt im Westjordanland fort“, erklärte das Lemkin-Institut.

Mob der Siedler

Am 12. April wurde ein 14-jähriger israelischer Siedler in der Nähe des Dorfes al-Mughayyir in der Nähe von Ramallah im besetzten Westjordanland vermisst.

Obwohl es keine Beweise für einen Zusammenhang zwischen dem Verschwinden oder dem Tod des Jungen und Palästinensern gab, randalierten Hunderte von Siedlern am 12. und 13. April gegen palästinensische Dörfer und Gemeinden im Westjordanland.

Er wurde am nächsten Tag in der Nähe des Siedlungsaußenpostens Malachei Haschalom tot aufgefunden, der 2015 auf palästinensischem Privatland errichtet worden war. Die israelische Armee bezeichnete den Vorfall als „Terroranschlag“, sobald er tot aufgefunden wurde, und löste damit die Gewalt von Siedlermassen gegen Palästinenser aus.

„Unter dem wachsamen Auge und dem Schutz der israelischen Armee stürmten etwa 1.500 bis 2.000 Siedler, von denen einige bewaffnet waren, zwei Tage lang das Dorf al-Mughayyir, so palästinensische Menschenrechtsgruppen.

Jihad Afif Abu Aliyya, 25, wurde bei diesen Angriffen getötet. Er „wurde in den Kopf geschossen, als er eines der von den Siedlern angegriffenen Häuser schützte“, so die Palästinenserrechtsgruppen.

„Als Jihad erschossen wurde, befand er sich in einer Gruppe von etwa 25-27 Palästinensern auf dem Dach eines palästinensischen Hauses, das von etwa 400 israelischen Siedlern umzingelt war.“

Die Siedler schossen weiter auf Palästinenser, als diese versuchten, Abu Aliyya zur medizinischen Versorgung zu evakuieren, und ließen ihn 30 Minuten lang bluten.

In al-Mughayyir brannten israelische Siedler mindestens 14 Häuser vollständig und 15 weitere teilweise nieder. Außerdem zerstörten sie mehr als ein Dutzend Viehställe vollständig und verbrannten vier teilweise. Die Siedler setzten außerdem rund 60 Fahrzeuge in dem Dorf in Brand.

Ermordung eines Gymnasiasten

Siedler aus der Siedlung Beit El griffen am 13. April auch das nahe gelegene Dorf Beitin an, wo sie Brände legten und palästinensisches Eigentum zerstörten.

Palästinensische Bewohner des Dorfes versuchten, sich den Siedlern entgegenzustellen, um ihre Gemeinde zu verteidigen. Die Siedler feuerten mit scharfer Munition auf sie.

Unter denjenigen, die auf die Notrufe reagierten, war Omar Ahmad Abdulghani Hamed, ein 17-jähriger Gymnasiast und der jüngste seiner Geschwister.

Er wurde in den Kopf geschossen, als er am Ort des Angriffs ankam. Die Kugel drang in seine Stirn ein und trat am Rücken wieder aus, so die Organisation Defense for Children International – Palestine, die die Morde an palästinensischen Kindern vor Ort untersucht.

Er wurde kurz darauf für tot erklärt.

Am selben Tag verübten israelische Siedler gewalttätige Angriffe in den Dörfern Duma, Qusra und al-Sawiya südlich von Nablus im besetzten Westjordanland.

Sie setzten 300 Olivenbäume in Brand, zerstörten Viehställe und töteten 40 Schafe sowie über 10.000 Hühner, wie palästinensische Menschenrechtsgruppen dokumentierten.

In Duma eröffneten Hunderte von bewaffneten Siedlern in Begleitung israelischer Soldaten das Feuer auf palästinensische Einwohner.

Der Palästinensische Rote Halbmond berichtete, dass mindestens fünf Dorfbewohner durch scharfe Munition, Messerangriffe und tätliche Angriffe verletzt wurden.

„Diese jüngsten Angriffe haben zur gewaltsamen Vertreibung von fünf Familien aus Duma und weiteren fünf Familien aus Qusra geführt, deren Häuser durch diese Brandstiftungen völlig unbewohnbar geworden sind“, so die palästinensischen Menschenrechtsgruppen.

Währenddessen schoss ein israelischer Soldat am 15. April bei einem Militäreinsatz in Rafidia, einem Viertel im östlichen Teil der Stadt Nablus, einen palästinensischen Teenager an und tötete ihn, indem er ihn aus kurzer Entfernung in den Kopf traf.

Der Soldat eröffnete das Feuer aus einem schwer gepanzerten Militärfahrzeug auf den 17-jährigen Yazan Muhammad Shtayyeh, der zusammen mit anderen palästinensischen Jugendlichen Steine auf israelische Soldaten geworfen haben soll.

Eine Woche zuvor, am 8. April, hatten israelische Streitkräfte am Kontrollpunkt Tayasir in der Nähe von Tubas, nordöstlich von Nablus, ein palästinensisches Mädchen im Teenageralter angeschossen und getötet.

Die 17-jährige Asma Imad Saad Daraghmeh wollte angeblich einen Messerangriff durchführen, als die israelischen Streitkräfte aus einer Entfernung von etwa 10 Metern mehrmals auf sie schossen“, so DCIP.

Die israelischen Streitkräfte hätten sich geweigert, palästinensischen Sanitätern zu erlauben, Asma zu erreichen oder zu behandeln, so die Menschenrechtsgruppe, und sie so dem Tod überlassen.

„Augenzeugen zufolge lag Asma am Boden des Kontrollpunktes und blutete stark“, so DCIP.

Die israelischen Streitkräfte beschlagnahmten dann ihre Leiche.

Razzien, Überfälle, Zerstörungen

Israel führt routinemäßig längere militärische Razzien in Dörfern, Städten und Flüchtlingslagern im gesamten Westjordanland durch, insbesondere im Norden.

Zu den israelischen Militärangriffen gehören häufig äußerst zerstörerische Angriffe auf die Infrastruktur, wobei israelische Bulldozer Wasserleitungen, Straßen und Stromanlagen beschädigen.

Die israelische Armee führt im besetzten Westjordanland auch Luftangriffe durch, eine Praxis, die sie seit der zweiten Intifada vor zwei Jahrzehnten wieder aufgenommen hat.

Seit dem 7. Oktober haben israelische Truppen im besetzten Westjordanland mindestens 435 Palästinenser, darunter 112 Kinder, getötet.

Darüber hinaus haben israelische Siedler mindestens 10 Palästinenser getötet, und weitere sechs wurden entweder durch die israelische Armee oder durch das Feuer der Siedler getötet, wie aus den Unterlagen der UN-Beobachtungsgruppe OCHA hervorgeht.

Die israelischen Streitkräfte haben seit dem 7. Oktober fast 4.900 Palästinenser im Westjordanland verletzt.

Übersetzt mit deepl.com

