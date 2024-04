Nicaragua’s Case Against Germany Arming Israel Unlike Washington, Berlin – Israel’s second-largest arms supplier – has consented to full jurisdiction of the ICJ so it is an easier target for Nicaragua’s lawsuit, writes Marjorie Cohn. By Marjorie Cohn Truthout As Israel’s genocidal campaign against the Palestinians in Gaza – which has

Nicaraguas Carlos Argüello Gómez am 8. April während der mündlichen Verhandlung gegen Deutschland wegen Beihilfe zum israelischen Völkermord in Palästina. (UN Photo/Frank van Beek, mit freundlicher Genehmigung des IGH)

Nicaraguas Klage gegen Deutschlands Aufrüstung Israels

Von Marjorie Cohn

Truthout

18. April 2024

Im Gegensatz zu Washington hat Berlin – Israels zweitgrößter Waffenlieferant – der vollen Zuständigkeit des IGH zugestimmt, so dass es ein leichteres Ziel für Nicaraguas Klage ist, schreibt Marjorie Cohn.

WährendIsraels völkermörderische Kampagne gegen die Palästinenser im Gazastreifen – bei der mehr als 33.000 Menschen getötet wurden – in den siebten Monat geht, verklagte Nicaragua Deutschland vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH oder Weltgerichtshof) wegen Beihilfe zum Völkermord.

Nicaragua wirft Deutschland vor, Israel politisch, finanziell und militärisch unterstützt zu haben, wohl wissend, dass die militärische Ausrüstung bei der Begehung schwerer Verstöße gegen das Völkerrecht eingesetzt werden würde“,

„Die von Deutschland bereitgestellte militärische Ausrüstung, die Israel in die Lage versetzte, völkermörderische Handlungen und andere Gräueltaten zu begehen, umfasste Lieferungen an die Frontlinie und in Lagerhäuser sowie die Zusicherung künftiger Lieferungen von Munition, Technologie und verschiedenen Komponenten, die für das israelische Militär notwendig sind.“

Nicaragua verwies auch auf die Streichung der Mittel für das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA), das „wesentliche Unterstützung für die Zivilbevölkerung leistet“.

Deutschland ist der zweitgrößte Waffenlieferant Israels mit einem Anteil von 30 Prozent an den Importen zwischen 2019 und 2023. Die Vereinigten Staaten, Israels wichtigster Förderer, liefern im gleichen Zeitraum 69 Prozent der Waffenimporte.

Am 12. Oktober erklärte der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz,

„In diesem Moment gibt es für Deutschland nur einen Platz: den Platz an der Seite Israels. Das ist es, was wir meinen, wenn wir sagen, dass die Sicherheit Israels eine deutsche Staatsraison ist. Unsere eigene Geschichte, unsere Verantwortung, die sich aus dem Holocaust ergibt, macht es zu unserer immerwährenden Pflicht, für die Existenz und Sicherheit des Staates Israel einzutreten. Diese Verantwortung leitet uns.“

Scholz mit dem israelischen Staatspräsidenten Isaac Herzog in Tel Aviv, 17. Oktober 2023. (Amos Ben Gershom / Government Press Office of Israel, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

In einer historischen Anhörung am 8. und 9. April legte Nicaragua dem IGH seinen Fall vor und Deutschland wies die Vorwürfe zurück. Nicaragua ersuchte den Weltgerichtshof um die Anordnung von fünf vorläufigen Maßnahmen „mit äußerster Dringlichkeit“ wegen der angeblichen „Beteiligung Deutschlands an dem andauernden Völkermord und den schwerwiegenden Verletzungen des humanitären Völkerrechts und anderer zwingender Normen des allgemeinen Völkerrechts, die im Gazastreifen stattfinden“.

Daniel Müller, ein Anwalt aus Nicaraguas Anwaltsteam, erinnerte den IGH daran, dass das Gericht zehn Tage zuvor, als es im Fall Südafrikas zusätzliche vorläufige Maßnahmen gegen Israel anordnete, die Lebensbedingungen im Gazastreifen als „katastrophal“ und die jüngsten Entwicklungen als „außergewöhnlich schwerwiegend“ bezeichnet hatte. Das Gericht stellte „eine unmittelbare Gefahr eines nicht wiedergutzumachenden Schadens für ‚das Recht der Palästinenser in Gaza, vor Völkermord geschützt zu werden'“ fest.

„Nicaragua handelt nicht nur in seinem eigenen Namen auf der Grundlage der Rechte und Pflichten, die sich aus den angeführten zwingenden Normen ergeben, sondern auch im Namen des palästinensischen Volkes, das einer der zerstörerischsten Militäraktionen der modernen Geschichte ausgesetzt ist“, sagte Carlos José Argüello Gómez, Nicaraguas Botschafter in den Niederlanden, dem Gericht.

Gómez sagte, dass Nicaragua zwar nicht so viel unmenschlicher Behandlung und Zerstörung ausgesetzt war, wie die Palästinenser seit mehr als 75 Jahren erleiden mussten, „aber auch Nicaragua war den größten Teil seiner Existenz Interventionen und militärischen Angriffen ausgesetzt und empfindet Mitgefühl für das palästinensische Volk“.

Im Fall der militärischen und paramilitärischen Aktivitäten in und gegen Nicaragua (Nicar. v. U.S.) entschied der IGH 1984 gegen die Intervention der USA in Nicaragua, die die Verminung von Häfen, die Zerstörung von Ölanlagen und die Ausbildung, Bewaffnung und Ausrüstung der Contras (die versuchten, die nicaraguanische Regierung zu stürzen) umfasste.

Niederländischer Protest gegen die Einmischung von US-Präsident Ronald Reagan in Nicaragua, 23. April 1983. (Rob Croes für Anefo, Wikimedia Commons, CC0)

Gómez erklärte, die israelische Regierung dürfe „nicht mit dem jüdischen Volk verwechselt und gleichgesetzt werden“ und wies darauf hin, dass die jüdischen Opfer des Holocaust „Mitgefühl und Empathie für die mehr als 30.000 Zivilisten, darunter 25.000 Mütter und Kinder, die bisher in Palästina massakriert wurden, sowie für die 20.000 Waisenkinder und die zwei Mütter, die jede Stunde getötet werden, empfinden würden.“

Militärhilfe, Kürzungen beim UNRWA während des Völkermordes

Die Völkermordkonvention verpflichtet Dritte, einen Völkermord zu verhindern, sobald sie davon Kenntnis erlangen, dass ein Völkermord begangen werden könnte. Gómez sagte dem Gericht, es stehe außer Frage, dass Deutschland „sich zumindest der ernsthaften Gefahr eines Völkermordes bewusst war und ist, ganz sicher nach Ihrer Anordnung vom 26. Januar [für vorläufige Maßnahmen]“.

Gómez argumentierte, dass Deutschland über Israels internationalen Rechtsbruch informiert war, und zitierte 32 Erklärungen, die zwischen dem 9. Oktober 2023 und dem 5. April 2024 von Hunderten von hoch angesehenen Experten, Behörden, Organisationen, Rechtsgelehrten und Praktikern abgegeben wurden, die Israel beschuldigten, die Völkermordkonvention zu verletzen oder zu verletzen vermochten.

„Mit all diesem unbestreitbaren Wissen über die Situation“, erklärte Gómez, „reagierte Deutschland mit einer Erhöhung seiner Militärhilfe für Israel.“ Er zitierte auch die Ankündigung Deutschlands, im Fall Südafrika gegen Israel, der vor dem IGH anhängig ist, zugunsten Israels zu intervenieren.

Und, so Gómez, trotz der Feststellung des IGH vom 26. Januar, dass Israel glaubhaft einen Völkermord begeht, „lieferte und liefert Deutschland bis heute Waffen und militärische Unterstützung im Allgemeinen an Israel“.

Für das Jahr 2023 habe die Bundesregierung 326 Millionen Euro für den Export von Rüstungsgütern und Kriegswaffen nach Israel genehmigt, sagte Nicaraguas Anwalt Müller vor Gericht.

Zu den Exportgenehmigungen für Kriegswaffen im Wert von 20 Millionen Euro gehörten „3.000 Panzerabwehrwaffen – die nach Angaben eines Herstellers in Deutschland ‚ein kompletter Werkzeugkasten schultergestützter Infanteriewaffen‘ sind, die gegen Panzer, aber auch gegen Fahrzeuge, Gebäude und Personen eingesetzt werden -, 500.000 Schuss Maschinengewehrmunition, 44 Treibladungen – ein wichtiger Bestandteil von Artilleriemunition – und 239 Zündladungen.“

Müller sagte, diese Waffen seien „zur Zerstörung und Tötung gebaut und bestimmt, oder, um Deutschlands eigene Definition zu zitieren, ‚Objekte [und] Substanzen . . die geeignet sind, Zerstörung oder Beschädigung von Personen oder Sachen zu verursachen und als Mittel der Gewaltanwendung in bewaffneten Konflikten zwischen Staaten zu dienen.'“

Trotz der Resolution des Sicherheitsrates, die einen sofortigen Waffenstillstand fordert, leistet Deutschland weiterhin militärische Unterstützung für Israel. Deutschland erleichtert oder verbessert die Bereitstellung humanitärer Hilfe in Gaza. Aber, argumentierte Müller,

„Es ist in der Tat eine erbärmliche Ausrede gegenüber den palästinensischen Kindern, Frauen und Männern in Gaza, einerseits humanitäre Hilfe zu leisten, auch durch Abwürfe aus der Luft, und andererseits die Waffen und die militärische Ausrüstung zu liefern, die verwendet werden, um sie zu töten und zu vernichten – und auch humanitäre Helfer zu töten, wie zuletzt der Raketenangriff auf Fahrzeuge und Mitarbeiter der World Central Kitchen gezeigt hat.“

Gómez wies auf die Beteiligung deutscher Unternehmen in der Rüstungsindustrie hin, die „direkt von der Situation profitieren, da ihre Aktienkurse seit Oktober gestiegen sind und sie die gemeinsamen Entwicklungsverträge für Waffen mit ihren israelischen Partnern erheblich ausgeweitet haben.“

Nicaragua führte auch an, dass Deutschland am Tag nach dem Beschluss des IGH vom 26. Januar die Finanzierung des UNRWA im Gazastreifen eingestellt hat, und zwar „auf alleinige Anweisung der israelischen Regierung“, was als Beweis für die Beihilfe Deutschlands zum Völkermord gilt. „Die UNRWA ist der wichtigste Partner für die Unterstützung der Menschen im Gaza-Streifen“, räumte der deutsche Bundesminister am 7. November 2023 ein. Durch die Aussetzung der Finanzierung wurden dem UNRWA 450 Millionen Dollar entzogen.

Entkräftetes Argument der Selbstverteidigung

Der Gerichtssaal des IGH am zweiten Tag der mündlichen Verhandlung der Klage Nicaraguas gegen Deutschland wegen Beihilfe zum Völkermord an den Palästinensern durch Israel, 9. April. (UN Photo/ICJ-Frank van Beek, mit freundlicher Genehmigung des ICJ)

Nicaragua argumentierte, Israel verwechsle das Recht, seine Bevölkerung zu schützen, mit dem Recht auf Selbstverteidigung nach Artikel 51 der UN-Charta und berief sich dabei auf das Gutachten des IGH aus dem Jahr 2004 in der Rechtssache Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory. In diesem Fall entschied das Gericht, dass Israel als Besatzungsmacht keine Selbstverteidigung in dem von ihm besetzten Gebiet beanspruchen kann. „Erstaunlicherweise“, so Gómez, „scheint Deutschland nicht in der Lage zu sein, zwischen Selbstverteidigung und Völkermord zu unterscheiden.“

Darüber hinaus bekräftigte Nicaragua, dass „das palästinensische Volk das Recht auf Selbstbestimmung“ habe, was „das Recht einschließt, in Ausübung seines Selbstbestimmungsrechts, wie es in der Charta der Vereinten Nationen und in der Erklärung über die Grundsätze des Völkerrechts betreffend die freundschaftlichen Beziehungen und die Zusammenarbeit zwischen den Staaten verankert ist, zu den Waffen zu greifen, um sich gegen eine ausländische Besatzung und gegen rassistische Regime zu wehren“.

Gómez wies darauf hin, dass die Ereignisse vom 7. Oktober „nicht im luftleeren Raum, spontan und ohne jede Provokation“ stattgefunden hätten. Er zitierte UN-Generalsekretär António Guterres, der am 24. Oktober sagte: „Es ist wichtig, auch anzuerkennen, dass die Angriffe der Hamas nicht im luftleeren Raum stattgefunden haben. Das palästinensische Volk ist seit 56 Jahren einer erdrückenden Besatzung ausgesetzt“.

„Wenn Israel weiterhin so hemmungslos vorgeht, wie es das seit seiner Gründung als Staat getan hat, und wenn es weiterhin von Staaten wie Deutschland unterschiedslos unterstützt wird, dann wird sich in naher Zukunft eine neue Generation von Palästinensern erheben“, sagte Gómez voraus.

Antrag auf 5 Vorläufige Maßnahmen

Nicaragua forderte den IGH auf, Deutschland anzuweisen, die Situation in Gaza nicht weiter zu verschlimmern, indem es „zu diesem Zeitpunkt Kriegsmaterial und andere direkte Unterstützung für Israel bereitstellt oder zulässt und indem es dem UNRWA … die Finanzierung und die Möglichkeit entzieht, seine Arbeit gemäß seinem Mandat fortzusetzen.“

Die von Nicaragua beantragten vorläufigen Maßnahmen lauten wie folgt

(1) Deutschland soll seine Hilfe für Israel, insbesondere seine Militärhilfe einschließlich militärischer Ausrüstung, unverzüglich aussetzen, soweit diese Hilfe zur Verletzung der Völkermordkonvention, des humanitären Völkerrechts oder anderer zwingender Normen des allgemeinen Völkerrechts wie des Rechts des palästinensischen Volkes auf Selbstbestimmung und darauf, nicht einem Apartheidregime unterworfen zu sein, verwendet werden kann;

(2) Deutschland muss unverzüglich alle Anstrengungen unternehmen, um sicherzustellen, dass Waffen, die bereits an Israel geliefert wurden, nicht zur Begehung von Völkermord verwendet werden, nicht zu Völkermord beitragen oder in einer Weise eingesetzt werden, die das humanitäre Völkerrecht verletzt;

(3) Deutschland muss unverzüglich alles tun, um seinen Verpflichtungen aus dem humanitären Völkerrecht nachzukommen;

(4) Deutschland muss seine Entscheidung, die Finanzierung des UNRWA auszusetzen, rückgängig machen, um seinen Verpflichtungen zur Verhinderung von Völkermord und völkermörderischen Handlungen sowie der Verletzung der humanitären Rechte des palästinensischen Volkes nachzukommen, wozu auch die Verpflichtung gehört, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um sicherzustellen, dass die humanitäre Hilfe das palästinensische Volk, insbesondere in Gaza, erreicht;

(5) Deutschland muss daran mitwirken, dass die schwerwiegenden Verstöße gegen zwingende Normen des Völkerrechts beendet werden, indem es seine Unterstützung einstellt, einschließlich der Lieferung von militärischer Ausrüstung an Israel, die zur Begehung schwerer Verbrechen gegen das Völkerrecht verwendet werden kann, und dass es die Unterstützung des UNRWA fortsetzt, auf die sich diese Organisation verlassen hat und auf die sie ihre Aktivitäten stützt.

Deutschland behauptet, es könne nicht zur Verantwortung gezogen werden

Das deutsche Anwaltsteam brachte zwei Hauptargumente vor. Erstens sei der IGH in diesem Fall nicht zuständig, da die Verantwortung Deutschlands von der Feststellung abhänge, dass Israel Völkermord begehe, und Israel in diesem Fall keine Partei sei. Zweitens verfügt Deutschland über einen „robusten Rechtsrahmen“, um von Fall zu Fall zu beurteilen, ob Exportgenehmigungen mit seinen nationalen und internationalen Verpflichtungen übereinstimmen, und die meisten seiner Exporte seit Oktober 2023 waren keine „Kriegswaffen“.

Die Bevollmächtigte Tania von Uslar-Gleichen argumentierte im Namen Deutschlands, dass die Vorwürfe Nicaraguas „keine faktische oder rechtliche Grundlage haben“. Sie beruhen auf einer Bewertung des Verhaltens Israels, das an diesem Verfahren nicht beteiligt ist“. Sie sagte, der Fall sei „auf der Grundlage der fadenscheinigsten Beweise“ vor das Gericht gebracht worden.

Uslar-Gleichen am 9. April vor dem Weltgerichtshof. (UN Photo/ICJ-CIJ/Frank van Beek, mit freundlicher Genehmigung des ICJ)

Samuel Wordsworth, der auch Deutschland vertrat, erklärte, der IGH sei für die Verhandlung dieses Falles nicht zuständig. Er erklärte, dass Israel nicht vor Gericht stehe und Feststellungen zu seinem Verhalten eine Voraussetzung für die Feststellung der Verantwortung Deutschlands seien. Im Fall Südafrika gegen Israel hielt der IGH es für „plausibel“, dass Israel Völkermord begeht.

Eine endgültige Entscheidung in der Sache wird noch einige Jahre dauern. Bevor festgestellt werden kann, ob Deutschland seine internationalen Verpflichtungen verletzt, „muss der Gerichtshof zunächst feststellen, dass Israel Völkermord begangen hat“, so Wordsworth.

„Die Verantwortung Deutschlands wird behauptet, aber in völligem Vertrauen auf die behaupteten unrechtmäßigen Handlungen Israels.“ Daher sei Israel „eine unverzichtbare dritte Partei“, sagte er.

Anne Peters, ein weiteres Mitglied des deutschen Anwaltsteams, räumte jedoch ein, dass, wenn das Gericht es „plausibel“ finde, dass Israel internationales Recht verletze, es dann feststellen könne, ob „plausible Fakten“ „plausible Verletzungen“ durch Deutschland begründen.

Deutschland sagt, die meisten Exporte seien keine „Kriegswaffen

Peters sagte, Nicaragua habe keine Beweise dafür vorgelegt, dass „Rüstungsgüter aus Deutschland einen wesentlichen Beitrag zu einem angeblichen Völkermord oder zu Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht geleistet haben könnten“, und zwar angesichts der „strengen deutschen Genehmigungsstandards“.

Von Uslar-Gleichen sagte dem Gericht, dass seit dem 7. Oktober 2023 98 Prozent der in Deutschland erteilten Genehmigungen für Exporte nach Israel nicht für „Kriegswaffen“, sondern für „sonstige Rüstungsgüter“ erteilt wurden. Achtzig Prozent des genehmigten Exportvolumens seien im Oktober 2023 genehmigt worden, sagte sie.

Seit Oktober 2023,

„sehen wir keine Artilleriegranaten, keine Munition. Fast alle Exporte betreffen so genannte ’sonstige Rüstungsgüter‘, die typischerweise untergeordneter oder defensiver Natur sind“, erklärte sie. Dazu gehören in der Regel „Schutzausrüstungen gegen chemische Gefahren, Schutzausrüstungen wie Helme oder Körperschutzplatten, Kommunikationsausrüstungen, Tarnfarben und -komponenten, Teile und andere Ausrüstungen mit untergeordnetem Charakter“.

Mitglieder der deutschen Delegation während der Klage Nicaraguas gegen Deutschland wegen der Bewaffnung Israels bei der Begehung eines Völkermords, 8. April 2024. (UN Photo/ICJ-CIJ/Frank van Beek, mit freundlicher Genehmigung des ICJ)

Von Uslar-Gleichen gab jedoch zu, dass Deutschland in den vergangenen sechs Monaten viermal den Export von Kriegswaffen nach Israel genehmigt hat. Zwei Genehmigungen für „Trainings“-Munition (nicht für Kampfeinsätze), einschließlich 500.000 Stück Munition, wurden im November erteilt, und weitere 1.000 Stück wurden Anfang 2024 genehmigt.

Eine dritte Genehmigung wurde für Treibladungen in Verbindung mit einem gemeinsamen Projekt der deutschen und israelischen Industrie erteilt, die jedoch nur für Testzwecke bestimmt waren. Die vierte Genehmigung betraf den Export von 3.000 tragbaren Panzerabwehrwaffen „im unmittelbaren Zusammenhang mit den Massakern der Hamas“, sagte sie.

Im Jahr 2023 ersuchte Israel Deutschland um Panzermunition, aber es wurde noch keine Genehmigung erteilt. Eine Genehmigung wurde für ein U-Boot erteilt, aber da es sich dabei um eine „Kriegswaffe“ handelt, sind für die Ausfuhr zwei Genehmigungen erforderlich, so dass sie noch nicht erteilt wurde, sagte von Uslar-Gleichen vor dem IGH. Nicaraguas Hinweise auf Artilleriegranaten und Munition, die in Gaza eingesetzt werden sollen, „haben einfach keinen Bezug zur Realität. Deutschland lehnt sie ab“, erklärte sie.

Gómez argumentierte im Namen Nicaraguas, dass es „keine Rolle spielt, ob eine Artilleriegranate direkt aus Deutschland an einen israelischen Panzer geliefert wird, der ein Krankenhaus beschießt“, oder ob damit Israels Lagerbestände aufgefüllt werden.

„Tatsache ist, dass die Sicherstellung von Nachschub und Ersatz von Rüstungsgütern für die Fortsetzung der Angriffe Israels im Gazastreifen von entscheidender Bedeutung ist“, sagte er vor dem IGH und fügte hinzu, dass Deutschland sich der „ernsten Gefahr eines Völkermordes“ bewusst sei.

Diplomatisches und organisatorisches Instrument

Obwohl die Vereinigten Staaten bei weitem der größte Waffenlieferant Israels sind, wurden sie nicht vor dem IGH verklagt, weil sie die Zuständigkeit des Gerichts nicht anerkennen, außer in Fällen, in denen die US-Regierung ausdrücklich zustimmt. Deutschland hat der vollen Zuständigkeit des IGH zugestimmt, so dass es ein leichteres Ziel für Nicaraguas Klage ist als die Vereinigten Staaten.

„Der IGH wird den Krieg in Gaza nicht beenden, aber er ist ein diplomatisches Instrument, das die Außenpolitik nutzt, um zusätzlichen Druck auf Israel auszuüben“, sagte Brian Finucane, leitender Berater bei der International Crisis Group, der New York Times. „Im Fall von Nicaragua übt es zusätzlich Druck auf Deutschland aus.“

Auch die Zivilgesellschaft erhöhte den Druck zeitgleich mit der IGH-Anhörung zu Nicaraguas Klage gegen Deutschland. CODEPINK-Delegationen hielten Mahnwachen ab, veranstalteten Kundgebungen und übergaben Petitionen an deutsche Vertretungen in den Vereinigten Staaten.

Diese Aktionen waren Teil einer internationalen Solidaritätskampagne mit palästinensischen Deutschen, die Schläge und Verhaftung riskieren, wenn sie gegen Deutschlands Mitschuld an Israels Völkermord demonstrieren.

Der IGH wird in den nächsten Wochen über den Antrag Nicaraguas auf vorläufige Maßnahmen im Fall Nicaragua gegen Deutschland entscheiden.

Marjorie Cohn ist emeritierte Professorin an der Thomas Jefferson School of Law, ehemalige Präsidentin der National Lawyers Guild und Mitglied der nationalen Beratungsgremien von Assange Defense und Veterans For Peace sowie des Vorstands der International Association of Democratic Lawyers. Sie ist Gründungsdekanin der People’s Academy of International Law und Vertreterin der USA im kontinentalen Beirat der Association of American Jurists. Zu ihren Büchern gehören Drohnen und gezielte Tötung: Legal, Moral and Geopolitical Issues. Sie ist Co-Moderatorin des Radiosenders „Law and Disorder“.

Dieser Artikel stammt von Truthout und wurde mit Genehmigung abgedruckt. (Consortium)

Übersetzt mit deep.lcom

