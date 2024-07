https://english.almayadeen.net/articles/opinion/-israel—us-shift-crosshairs-on-lebanon-as-hezbollah-overta



Israel und die USA verlagern ihr Fadenkreuz auf den Libanon, da die Hisbollah „Israels“ Luftüberlegenheit überholt hat

Von Julia Kassem

Quelle: Al Mayadeen Englisch

7. Juli 2024

Das Drehbuch ist umgedreht worden: Das israelische Militär ist nun nicht mehr in der Lage, seine Drohnen und Jets in den Libanon zu schicken, während die Hisbollah-Kampfjets ungehindert in das besetzte Palästina eindringen, ihre Ziele erreichen und ihre Aufgaben erfüllen können.

Unmittelbar nach dem Krieg von 2006 versuchte das zionistische Gebilde sein Gesicht zu wahren, indem es behauptete, dass niemand gewonnen habe, obwohl „Israels“ Ziele gescheitert waren, die Hisbollah eine israelische Invasion abwehren und massive Verluste an Soldaten und Militär verursachen konnte und „Israel“ seine beabsichtigten Ziele, die Hisbollah unschädlich zu machen und zu entwaffnen, nicht erreicht hatte.

Erst 2008 räumte eine israelische Untersuchung ein, dass die israelische Armee gescheitert war – unter anderem aufgrund des „übermäßigen Rückgriffs auf die Luftwaffe“ und der unzureichenden militärischen Vorbereitung und Fähigkeiten. Diese Dimensionen trugen zu den militärischen Misserfolgen gegen den Gazastreifen in den bombenlastigen Kampagnen 2014/ 2021 und jetzt in der Al-Aqsa-Flut bei, wo das zionistische Gebilde von allen Seiten eine Niederlage einstecken muss.

Nach dem Einmarsch in Rafah intensivierte die Hisbollah ihre Operationen gegen das zionistische Gebilde und verfeinerte die Präzision ihrer Angriffe auf dessen Gelände. Danach kam es zu einer steilen Beschleunigung der verheerenden Schläge, die das militärische Hauptquartier in Kiryat Shmona und auf den besetzten Golanhöhen dezimierten.

Nun setzen die israelischen Offiziellen ihr Säbelrasseln fort und rufen zum Krieg gegen den Libanon auf, wobei Gallant lachhaft behauptet, dass die Panzer, die nicht einmal durch den Gazastreifen fahren konnten und deren Überreste sich in einem demütigenden Rückzug zurückziehen, nun bis zum Litani fahren werden.

Seit dem 8. Oktober hat die Hisbollah das zionistische Gebilde effektiv abgeschreckt und trockengelegt und die israelische militärische Infrastruktur an der Grenze zum besetzten Palästina entschärft, wobei „Israel“ endlose Forderungen und Drohungen mit einer Invasion im Südlibanon aussprach. In Wirklichkeit ist „Israel“ nicht nur nicht in der Lage, eine Bodenkampagne gegen den Libanon zu führen – was jeder weiß, der die Ergebnisse des Libanonkriegs von 2006 kennt -, sondern es wird auch immer unfähiger, „Israel“ in der Luft herauszufordern.

In früheren Kampagnen hatte „Israel“ eine Luftüberlegenheit gegenüber seinen arabischen Nachbarn mit konstruktiv schwächerer Luftmacht. Zum Zeitpunkt der 2008 veröffentlichten Bilanz des Krieges von 2006 wurde die israelische Luftwaffe als „hervorragend“, aber als unzureichend in Bezug auf allgemeine militärische oder politische Erfolge beschrieben. Die Hisbollah besiegte „Israel“ bei jedem Versuch einer Bodeninvasion, die in den letzten Tagen des Krieges viel zu spät gestartet wurde und eine vernichtende Niederlage erlitt. Die israelische Besatzungsarmee musste dann 2009 und 2014 die gleichen Fehlschläge hinnehmen, um eine Bodeninvasion in den Gazastreifen zu starten – und wurde von den relativ technikarmen Widerstandsgruppen ebenfalls besiegt. Schon vor fast 18 Jahren hat die Hisbollah gezeigt, dass sie mit geringer Technologie die am besten ausgerüstete technologische Armee besiegen kann. Während die Hisbollah weiterhin einen Zermürbungskrieg führt und bei ihren präzisen Angriffen auf das israelische Militär kostengünstige Mittel und begrenzte Kapazitäten einsetzt, liegt der Ball nun bei der Hisbollah, da sie nun eindeutig die Bedingungen für Eskalation, Reaktion und Intensität vorgibt.

Das zionistische Gebilde und die USA sind von dem Zwang, die Hamas zur Kapitulation zu zwingen, dazu übergegangen, den Druck auf die Hisbollah zu konzentrieren, indem sie die libanesische Widerstandsgruppe auffordern, der Hamas ein gewisses Druckmittel in die Hand zu geben, obwohl die Hisbollah in den vergangenen Monaten unter dem Druck der USA und Frankreichs mehr als deutlich gemacht hat, ihre Operationen gegen „Israel“ an der Grenze einzustellen. Auch der ehemalige IOF-Soldat und Biden-Gesandte Hochstein kehrte in den Libanon zurück, um Beirut davon zu überzeugen, die Operationen der Hisbollah auf den besetzten Shebaa-Farmen einzuschränken – eine implizite und vielleicht unbeabsichtigte Anerkennung der illegalen Besetzung dieses Gebiets -, während sich das israelische Fadenkreuz auf den Libanon verlagert.

Allein in den letzten Monaten hat die Hisbollah fünf (teure) Hermes-Drohnen abgeschossen, die erste davon am 26. Februar, sowie zwei Skylark-Drohnen. Am 6. Juni wehrten Flugabwehrraketen der Hisbollah israelische Jets ab, und nur vier Tage später versuchte die libanesische Widerstandsgruppe, einen weiteren israelischen Kampfjet abzuschießen, was zeigt, dass sie kurz vor einem Treffer stand.

Das Drehbuch wurde umgedreht – das israelische Militär kann nun seine Drohnen und Jets nicht mehr in den Libanon schicken, und die Hisbollah-Kampfjets können ungehindert in das besetzte Palästina eindringen, ihre Ziele erreichen und ihre Missionen erfüllen.

Im Jahr 2019 bestätigte der Generalsekretär der Hisbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, „Israels“ schwindende Luftüberlegenheit, indem er israelische Drohnen, die über Musharrafieh, einem südlichen Vorort von Beirut, gefangen wurden, abschießt und anschließend schwor, dass israelische Drohnen über dem Libanon abgeschossen werden – eine Drohung angesichts der damals fast täglichen Verletzungen des Luftraums, die Tel Aviv über dem Libanon begeht, und das aufrichtige Versprechen hat seitdem Bestand und ist gewachsen.

Im Februar 2022 gelang es „Israel“ nicht, eine Aufklärungsdrohne der Hisbollah – eine Drohne aus lokaler Produktion mit dem treffenden Namen Hassaan – abzufangen, die über 40 Minuten lang in den besetzten palästinensischen Luftraum einflog, ohne dass die Eiserne Kuppel sie zum Absturz bringen konnte. Als „Israel“ und die USA später im selben Jahr versuchten, die Offshore-Bohrungen in der Nähe des Südlibanon zu sichern, arbeitete die Hisbollah weiter daran, ihre Kontrolle sowohl über das Land als auch über die Luft zu untergraben, indem sie eine Drohne über das Karish-Gasfeld im Mittelmeer fliegen ließ. Als 2021 eine israelische Drohne abgeschossen wurde und die Hisbollah ihre Flugabwehrraketen rasch aufrüstete, gab der damalige Kommandeur der zionistischen Luftwaffe, Amikam Norkin, zu, dass das zionistische Gebilde seine Herrschaft über den libanesischen Luftraum verloren habe.

Die Tatsache, dass „Israel“ ungehindert in den libanesischen Luftraum eindringen und seine Missionen durchführen kann, stellt einen bedeutenden Verlust der Luftüberlegenheit dar, den das zionistische Gebilde seit langem anführt, und unterstreicht den existenziellen Verlust an Sicherheit, der seine Behauptungen über eine Bodeninvasion nur noch lächerlicher macht – abgesehen von der offensichtlichen Tatsache, dass es im Gazastreifen eine Niederlage erleiden wird. „Israel“ ist jetzt nicht nur auf dem Gebiet des besetzten Palästina und an der Grenze zum Libanon geblendet, sondern auch im Libanon und in der Region. Kein noch so gutes Zureden der USA und Frankreichs gegenüber der libanesischen Regierung oder ein Bluff gegenüber den Palästinensern und dem palästinensischen Widerstand über Katar kann die verlorene Verhandlungsmacht der USA wiederherstellen, wenn es darum geht, die enormen Verluste, die sowohl Washington als auch Tel Aviv erlitten haben, zu mildern.

In den ersten Monaten des Krieges verfolgte die Hisbollah eine sehr kontrollierte Strategie des Zermürbungskrieges, mit der sie die israelische Luftkontrolle und den Nachrichtendienst im Norden des besetzten Palästina nach und nach ausschaltete, indem sie die Sicherheitsinfrastruktur entlang der Grenze zerstörte. Nach der Ermordung des Hamas-Funktionärs Saleh al-Arouri am 3. Januar folgten Angriffe auf den Luftwaffenstützpunkt Meron, von dem aus die für den Terror in unserer Region verantwortlichen Kampfflugzeuge gesteuert werden, die seitdem fortgesetzt werden.

Erst kürzlich, am 27. Juni, setzte die Hisbollah die Kaserne von Berea in Brand, und zwar so weit, dass „Israel“ nicht nur seine Fähigkeit verlor, Offensiven aus der Luft zu führen, sondern auch jede Möglichkeit, eintreffende Angriffe des libanesischen Widerstands abzuwehren. Die Hisbollah hat Angriffe gegen Batterien, Abschussrampen und Systeme der Eisernen Kuppel durchgeführt und damit das System zusätzlich beschädigt, das von der Widerstandsachse zu verschiedenen Zeitpunkten als unwirksam entlarvt worden war, so dass „Israel“ selbst in Bezug auf die „defensive“ Luftmacht völlig kompromittiert ist.

Das Gebilde verliert sowohl in der Luft als auch auf dem Meer aufgrund der erfolgreichen Seeoperationen der jemenitischen Ansarallah-Bewegung, die unbeirrt daran festhält, das zionistische Gebilde unter Druck zu setzen, indem sie Schiffe, die mit „Israel“ in Verbindung stehen, angreift und aufgreift, und die gerade die Einleitung ihrer „fünften“ Phase von Operationen andeutet, die auf das Scheitern „Israels“ in seiner angeblichen dritten Phase folgt. Sowohl israelische als auch amerikanische Militärs wissen, dass sie letztlich den Wettlauf um bessere Munition gegen den Iran verlieren, weil sie den Erwerb fortschrittlicherer iranischer Luftabwehrwaffen durch den Widerstand fürchten.

Die USA fürchten seit langem Irans fortschrittliche Hardwaresysteme und hochwirksame Boden-Luft-Raketen, wobei andere regionale Verbündete in der Widerstandsachse nur einen Bruchteil des Ausmaßes erkennen lassen, in dem sie die israelische und damit auch die amerikanische militärische Überlegenheit und die Fortführung des zionistischen Projekts auf existenzieller Ebene wirksam herausfordern können.

Die Hisbollah fährt fort, einen israelischen Angriff abzuschrecken, während sie keine Hoffnung auf eine israelische Invasion bietet (was im August 2006 offensichtlich genug gewesen sein sollte), da Tel Aviv seine Drohung eines Angriffs auf den Libanon von Mitte Juni auf Mitte Juli aktualisiert. In allen Fällen ist es offensichtlich, dass die zionistische Entität weder das Tempo noch den Verlauf der Eskalation und noch weniger deren Ergebnisse unter Kontrolle hat. Nicht einmal „Israels“ Attentate auf ranghohe Hisbollah-Kommandeure – wie die Tötung von Mohammed Nasser „Abu Nehme“ am Mittwoch – können es auf Kurs bringen, das Tempo der Eskalationsleiter zu kontrollieren.

Wenn Vorhersehbarkeit das verzweifelte Ziel „Israels“ an diesem Punkt ist, sollte es noch einmal an Sayyed Nasrallahs Versprechen vom 24. Mai erinnert werden, das „Überraschungen“ für die zionistische Entität vorsah. Ob es zu dem von Israel provozierten totalen Krieg zwischen der Hisbollah und dem zionistischen Gebilde kommen wird, steht noch in den Sternen, aber es ist kein Geheimnis, dass die Besatzung auf ihren Untergang zusteuert.

Autorin und Forscherin

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …