https://mondoweiss.net/2024/07/why-big-techs-control-of-social-media-cannot-stop-anti-colonial-resistance/



Warum die Kontrolle der sozialen Medien durch Big Tech den antikolonialen Widerstand nicht aufhalten kann

Von Omar Zahzah

7. Juli 2024

Die Kontrolle von Big Tech über die sozialen Medien hat sie zu einem Ort der Zensur und Unterdrückung gemacht, aber seit dem 7. Oktober sind sie auch zu einem wichtigen Instrument des Widerstands geworden.

Screenshot aus einem von den Al-Qassam-Brigaden veröffentlichten Social-Media-Video, das den palästinensischen Widerstand gegen einen israelischen Panzer in Gaza zeigt. (Screenshot: Palästina-Chronik)

In letzter Zeit macht ein bestimmtes Bild in den sozialen Medien die Runde. Das Veröffentlichungsdatum ist nicht Oktober, sondern April 2023, und es wurde nicht in Gaza, sondern im Westjordanland aufgenommen. Das Bild wurde offenbar am 13. Juni 2024 von dem Account @tamerqdh auf X (ehemals Twitter) verbreitet und zeigt einen Soldaten der zionistischen Besatzungstruppen, der mit einer gefesselten palästinensischen Geisel mit verbundenen Augen posiert. Im arabischen Tweet-Thread von @tamerqdh wird erklärt, dass das Foto selbst auf Instagram veröffentlicht wurde, wo die Soldatin anfangs unter dem Namen or.hazann auftrat, bevor sie ihren Namen änderte, ihr Profilfoto löschte und, wie einige Kommentatoren anmerken, ihre Privatsphäre aufgab (möglicherweise aufgrund des öffentlichen Interesses, das durch die Viralität des Fotos ausgelöst wurde).

Die palästinensische Geisel befindet sich auf dem Bild in einem völlig prekären Zustand, sie ist bewegungsunfähig, kann nichts sehen und tritt in den Hintergrund. Die Soldatin der Besatzungstruppen dominiert den größten Teil des Bildes, mit einer unbekümmerten, ja respektlosen Haltung, die sie stolz zur Schau stellt, während sie eine alberne Grimasse zieht und beide Hände in „Rock’n’Roll“-Gesten hochhält.

Diese Kontraste verdeutlichen die koloniale und rassistische Dynamik der Szene, eine Dynamik, die so selbstverständlich zu sein scheint, dass sie fast automatisch Verbindungen über ineinander greifende Kontexte imperialer und kolonialer Gewalt und Erniedrigung herstellt.

Und die Nutzer der sozialen Medien taten dies auch prompt: Der australische Komiker Aamer Rahman twitterte eine veränderte Version des Bildes auf X, die er mit einem anderen Bild verglich, auf dem die ehemalige US-Soldatin Sabrina Harman lächelnd und mit erhobenem Daumen neben einer verkohlten Leiche posiert. Dieses zweite Bild stammt aus einem längeren Bericht des New Yorker über Harmans Fotos und ihre Beteiligung an der sexualisierten Folter und Erniedrigung irakischer Gefangener in Abu Ghraib während der imperialistischen Invasion und Besetzung des Irak, die die USA im Rahmen ihres so genannten „Kriegs gegen den Terror“ unternahmen. „Harman lässt sich gerne selbst fotografieren und zeigt dabei fast immer das gleiche Lächeln und Daumen-hoch-Zeichen, egal in welchem Kontext“, heißt es in der intakten Bildunterschrift des New Yorker-Artikels. Rahmans eigener Status lautet : „1) Palästinensische Frau, entführt aus dem Westjordanland, 2023. 2) Abu Ghraib-Gefängnis, 2003. In Kulturen, die auf Vorherrschaft aufgebaut sind, werden Gewalt und Entmenschlichung zum Spiel“.

„Imperialer Feminismus“, schrieb Jairo Fúnez-Flores in einem Posting zu Rahmans visuellem Remix. „Eines der Probleme mit den sozialen Medien ist, dass sie die Barbarei im Stil von Abu Ghraib, die israelische Soldaten tagtäglich an den Tag legen, völlig normalisiert haben“, schrieb X-Nutzer @still_oppressed und postete einen Tweet von Motasem A Dalloul mit dem Bild von @tamerqdh und der ursprünglichen Bildunterschrift: „April 2023 Israelischer Soldat macht Bild und veröffentlicht es, das eine weibliche palästinensische Geisel zeigt, die in der besetzten #West_Bank entführt wurde!“

Natürlich ergibt die generative Qualität des Bildes und seine Verbreitung einen Zusammenhang mit der stolz dokumentierten Folterung irakischer Gefangener durch das US-Militär Sinn. Grundsätzlich haben sowohl Harman als auch die Soldaten der Besatzungstruppen freiwillig visuelle Aufzeichnungen über ihre Misshandlungen gemacht. Die Leichtigkeit, mit der solche Aufzeichnungen angefertigt und im Falle des Besatzungssoldaten sogar ohne weiteres der Welt gezeigt werden konnten, ist nur durch einen so hohen Grad an Entmenschlichung erklärbar, dass der Täter nichts von seinen gegenwärtigen Taten hält und sich sogar zu einer kontinuierlichen sozialen und politischen Rezeption berechtigt fühlt, in der sie als nichts weiter als harmloser Spaß gelesen werden können.

Was mich zum zweiten Punkt bringt: Als Produkte solcher Erwartungen sind Harmans Bilder und das Foto des Besatzungssoldaten beweiskräftige Artefakte dafür, wie der US-Imperialismus und der koloniale Zionismus gemeinsam geschlechtsspezifische und rassifizierte Gewalt und Folter durch die kollektiv entmenschlichende Konstruktion von „Terrorismus“ spielen und fördern. Aber wie der Tweet von @still_oppressed zeigt, hat auch die Beziehung der IOF zu den sozialen Medien einen besonderen Charakter. Es gibt zahlreiche Beispiele von IOF-Soldaten, die mit unverhohlener Grausamkeit und Sadismus gegen Palästinenser vorgehen, sich schadenfroh an der Zerstörung der zivilen Infrastruktur beteiligen und genozidale Rhetorik verbreiten. Ein TikTok-Video vom November 2023 zeigt einen IOF-Soldaten, der die Sprengung eines Gebäudes in Gaza seiner kleinen Tochter „widmet“. Ein von Andalou English geteiltes Video vom19. Dezember zeigt IOF-Soldaten, die sich über gefesselte und mit verbundenen Augen gefangene Palästinenser in Dschenin lustig machen, während sie Wasserpfeife rauchen und Chips essen. Im selben Monat filmten sich IOF-Soldaten, wie CNN berichtete, in den sozialen Medien dabei, wie sie Lebensmittel verbrannten und Privathäuser in Gaza plünderten. „Wir machen das Licht an diesem dunklen Ort an und verbrennen es, bis es keine Spur mehr von diesem dunklen Ort gibt“, sagt ein IOF-Soldat, der das Essen verbrennt, in die Kamera. Im Februar erlaubten IOF-Soldaten laut Euro Med Monitor israelischen Zivilisten, mit ihren Handys zuzusehen und zu filmen, wie sie bis auf die Unterwäsche entkleidete palästinensische Männer mit heißem Wasser, Metallstöcken und elektrischen Stöcken folterten.

Ein von @MahaGaza am12. Juni auf X gepostetes Video zeigt ein Paar IOF-Soldaten, die Fußball spielen und die Explosion eines Gebäudes in Gaza herunterzählen.

„Ihr könnt nirgendwohin zurückkehren, Gazaner“, sagt ein anderer IOF-Soldat in die Kamera in einem anderen Video, das am 13. Juni von Quds News Network getwittert wurde. Der IOF-Soldat steht in den Trümmern eines leergeräumten und zerbombten Gebäudes und fährt fort: „An alle lieben Bewohner des Gazastreifens, ihr seid nicht ‚lieb‘, ihr seid Müll… Ihr werdet sterben, ihr könnt nirgendwo hin zurückkehren.“

Einige haben darauf hingewiesen, dass dieser Einsatz nicht neu ist. X-Nutzer @ireallyhateyou erinnerte an den Fall des ehemaligen IOF-Soldaten Eben Abergel, der 2010 auf Facebook ein Album mit dem Titel „Army… the most beautiful time in my life :)“ veröffentlichte, in dem Abergel spielerisch neben gefesselten und mit verbundenen Augen lebenden palästinensischen Geiseln posierte. Damals wie heute wurden Verbindungen zu Abu Ghraib hergestellt, und Breaking the Silence unternahm eine Kampagne, um zu zeigen, dass das Posieren mit gefangenen Palästinensern als „Trophäen“ in der Tat eine weit verbreitete Praxis der IOF ist.

Eden Abergel postete 2010 dieses Bild von sich mit gefangenen Palästinensern mit verbundenen Augen auf Facebook

In der Tat ist es nicht die Neuheit eines solchen verwerflichen Verhaltens, das immer mehr Aufmerksamkeit erregt, sondern seine Allgegenwärtigkeit. Die Zionisten verbreiten das gesamte Spektrum der Entbehrung und Entmenschlichung von Palästinensern, von spektakulär bis alltäglich, mit einer gewalttätigen Arroganz und narzisstischen Anspruchshaltung, die das kollektive Streben des Zionismus als siedlungskoloniales, imperiales und völkermörderisches Unternehmen widerspiegelt.

Vergleichen Sie dies mit dem palästinensischen Widerstand: Während die zionistischen Besatzungstruppen ihren Sadismus und die Zerstörung der zivilen Infrastruktur in den sozialen Medien verbreiten, nutzen Widerstandsgruppen wie die Hamas das Internet und digitale Plattformen wie Telegram, um das Bild der Straffreiheit des israelischen Militärs kontinuierlich zu untergraben. In einem undatierten Video, das inzwischen viral gegangen ist, verspottet der Militärsprecher der Al-Qassam-Brigaden, Abu Obeida, die Besatzungstruppen dafür, dass sie Windeln tragen, „insbesondere Pampers“, und Angst haben, „auf das Schlachtfeld zu gehen, um [echten] Männern gegenüberzutreten“. Indem er die IOF für ihre Vermeidung einer direkten Konfrontation herabwürdigt, vermischt er Beleidigung mit Militärkritik. Selbstveröffentlichte Videos zeigen gezielte Operationen sowie zunehmende Munitionskapazitäten. In Anspielung auf die Beobachtung des Ha’aretz-Militärkorrespondenten Amos Harel, dass die israelischen Streitkräfte nicht in der Lage waren, die Befehls- und Kontrollstrukturen der Hamas nennenswert auszugleichen, schreibt Saree Makdisi: „Jeder, der sich die Videos von waghalsigen palästinensischen Nahkampfangriffen auf israelische Truppen und Panzer auf Al Jazeera Arabic ansieht, könnte zu der gleichen Einschätzung kommen.“

Die Diskrepanz zwischen der militärischen Ausrichtung und Raffinesse des Widerstands und der wahllosen Gewalt und Grausamkeit der Besatzungstruppen ist nicht unbemerkt geblieben. „Schauen Sie sich ernsthaft an, was für eine Heldentat palästinensische Kämpfer vollbringen, die mit bloßen Händen Bomben auf Panzer werfen und Drohnen aus dem Himmel schießen. Vergleiche das damit, wie die IOF Schulen und Krankenhäuser bombardiert. Wer verdient hier eine Verurteilung?“ twitterte X-Nutzer @killerguerilla am 4. November 2023. Im Libanon bombardierte Israel ein Haus in Siddiqine, nachdem die Hisbollah am 1. Juni die israelische Drohne Hermes 900 abgeschossen und eine Vulkan-Rakete auf das Militärlager Gabor in der Siedlung Kiryat Shmona abgefeuert hatte, wobei sechs Menschen verletzt wurden. Louis Allday bewertete die Dynamik mit den Worten: „Der Kontrast ist so krass und offensichtlich – die Hisbollah zielt konsequent auf die militärische Infrastruktur und zerstört sie, während Israel Zivilisten in ihren Autos und Häusern angreift.“ Die Kluft zwischen der militärischen Präzision des Widerstands und der kollektiven Bestrafung durch den Kolonisator ist in Online-Räumen reichlich vorhanden, hält an und weitet sich aus, wobei die strukturelle und politische Kluft zwischen der Gewalt des Kolonisators und der Unterwerfung sowie dem gezielten Widerstand der Kolonisierten digital dargestellt wird.

Ich habe den Ausdruck digitaler/Siedlerkolonialismus verwendet, um auf den Treffpunkt zwischen oligarchischer Big-Tech-Hegemonie und zionistischem Siedlerkolonialismus hinzuweisen. Gleichzeitig glaube ich, dass es wichtig ist, dem Fatalismus zu widerstehen, während die sozialen Medien zu einem zunehmend umkämpften Ort der Unterdrückung in Bezug auf Palästina geworden sind. In seinen Überlegungen zu den sozialen und politischen Funktionen des Fernsehens schrieb der Literaturkritiker Raymond Williams, dass wir uns zwar gegen den technologischen Determinismus wehren, aber darauf achten müssen, ihn nicht durch den Begriff einer determinierten Technologie zu ersetzen“ (133). Die Technologie erleichtert nicht nur das Diktat der Elitenkontrolle, sondern kann auch nicht alle von ihr gewünschten Effekte erzielen. Die Zuschauer des Fernsehens, das kommerziell vereinnahmt wurde, auch wenn es nie völlig von militärischen und politischen Zwecken befreit war, sind ein typisches Beispiel: „Für die Kontrolleure und Programmierer mögen sie nur als Objekte erscheinen: ein Publikum oder ein Markt. Aber von ihrer eigenen Seite des Bildschirms aus gab es eine andere Perspektive: Wenn sie durch die Notwendigkeit auf neue Art und Weise exponiert waren, waren sie auch bestimmten unkontrollierbaren Möglichkeiten ausgesetzt. Diese komplizierte Interaktion ist noch immer dabei, sich zu entwickeln“ (134).

Wie auch immer die Herrschaft versuchen mag, sie einzuschränken, solche „unkontrollierbaren Möglichkeiten“ sind letztlich grundlegend für den Prozess der Interaktion des Volkes mit neuen Technologien, und diese Dynamik hat entscheidende Auswirkungen auf den antikolonialen Kampf. In „Dies ist die Stimme Algeriens“ zeigt Frantz Fanon, wie die FLN das Radio, das ursprünglich ein Instrument der französischen Kolonialherrschaft und der Klassenhierarchie war, strategisch aneignete und neu einsetzte, um die Moral der kolonisierten Algerier zu bündeln und zu stärken. Der Start des Programms Voice of Fighting Algeria zu einem Zeitpunkt, als der Befreiungskampf im Aufwind war, verwandelte das Radio, das „als Symbol der französischen Präsenz, als materielle Repräsentation der kolonialen Konfiguration“ (3) begann, in ein Instrument, durch das „jeder Algerier sich aufgerufen fühlte und ein widerhallendes Element des riesigen Netzwerks von Bedeutungen werden wollte, das aus dem Befreiungskampf entstand“ (14). Der geschickte und bewusste Einsatz digitaler Medien durch den Widerstand heute, um das hegemoniale Bild des kolonialen zionistischen Militärs als undurchdringliche und ethische Kraft zu untergraben, ist eine Fortsetzung dieser besonderen Tendenz. Die Tatsache, dass sie mit der unwissentlichen Selbstbeschuldigung der Besatzungstruppen verbunden ist und diese verschärft, und das zu einem Zeitpunkt, an dem die weltweite Ablehnung zionistischer siedler-kolonialer Gewalt, die sich in Völkermord manifestiert, zunimmt, zeigt das unvorhersehbare Potenzial sozialer Medien selbst in einer Atmosphäre zunehmender Unterdrückung. Und dieses Potenzial ergibt sich aus der Fähigkeit aller Technologien, nicht nur das soziale und politische Leben zu vermitteln, sondern auch aufkommende Glaubensströmungen zu erfassen und zu reflektieren.

In diesem Sinne dienen die sozialen Medien trotz ihrer Beherrschung durch imperialistische und kapitalistische Kräfte unbewusst dazu, die kolonialen Konturen des palästinensischen Befreiungskampfes zu beleuchten. Pro-Völkermord und pro-koloniale Eliten werden höchstwahrscheinlich ihre Unterdrückungsmechanismen weiter vorantreiben. In der Tat wurden einige Hamas-Kanäle auf Telegram-Versionen beschränkt, die von Google Play oder Apples App Store heruntergeladen wurden, nachdem das Zachor Legal Institute, eine zionistische Anti-BDS-Lobbyorganisation, am 25. Oktober 2023 einen Brief an Apple geschickt hatte, einer zionistischenAnti-BDS-Lobby-Organisation, zu deren früheren Berühmtheiten eine Kampagne zur Sperrung von Finanzdienstleistungen für die Alliance for Global Justice (AFGJ) wegen der Unterstützung des Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network sowie die Einreichung einer Beschwerde beim Bildungsministerium gehören, in der behauptet wird, dass Students for Justice in Palestine (SJP) eine „Terrorfront“ sei und dass die UCLA einen „vorsätzlichen Akt des Antisemitismus“ begehe, indem sie die Durchführung der 2018 stattfindenden National Students for Justice in Palestine-Konferenz auf ihrem Campus erlaube.

Der Schritt von Google und Apple, den Zugang des Widerstands zu digitalen Wegen in Übereinstimmung mit dem Diktat der zionistischen Kolonisierung zu unterdrücken, ist ein klares Beispiel für den digitalen/Siedlerkolonialismus am Werk. Aber sie können nicht die breitere ethische Dynamik auslöschen, die der Widerstand unter Verwendung der modernsten Werkzeuge so tadellos aufgegriffen hat. Denn es ist eine Dynamik, die aus der Gewissheit erwächst, dass der koloniale zionistische Staat trotz Tod und Enteignung fallen muss und Palästina frei sein muss – und sein wird.

Omar Zahzah

Omar Zahzah ist Schriftsteller, Dichter, Organisator und Assistenzprofessor für arabische und muslimische Ethnien und Diaspora (AMED) Studien an der San Francisco State University. Omars Buch “ Terms of Servitude: Zionism, Silicon Valley, and Digital/Settler-Colonialism in the Palestinian Liberation Struggle (Zionismus, Silicon Valley und digitaler/Settler-Kolonialismus im palästinensischen Befreiungskampf ) wird im Herbst 2025 bei The Censored Press erscheinen.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …