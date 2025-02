https://www.caitlinjohnst.one/p/israel-and-its-apologists-weaponize?utm_source=post-email-title&publication_id=82124&post_id=157718277&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Israel und seine Apologeten nutzen Mitgefühl als Waffe, um Völkermord zu erleichtern

Caitlin Johnstone

23. Februar 2025

Der Aktivist und Autor Yves Engler wurde von der Polizei in Montreal inhaftiert, weil er die Medienfigur Dahlia Kurtz und ihre Unterstützung für israelische Gräueltaten in Gaza kritisiert hatte, nachdem Kurtz erklärte, Englers Kommentare hätten ihr „Angst um meine Sicherheit“ bereitet.

Nachdem Engler über die gegen ihn erhobenen Anklagen geschrieben hatte, berichtete er, dass er anschließend wegen „Belästigung der Polizei“ angeklagt wurde, weil er die Öffentlichkeit auf seinen Fall aufmerksam gemacht hatte.

Es ist faszinierend, wie jeder, der Israel unterstützt, bei der ersten Gelegenheit immer in die Opferrolle verfällt – selbst westliche Polizeikräfte, die mit der Verfolgung von Israels Kritikern beauftragt sind. Israel modelliert dieses Opfer-LARPing-Verhalten, und seine gesamte Schlägertruppe folgt diesem Beispiel.

Interessant ist jedoch, dass es an sich keinen Wert hat, als Opfer wahrgenommen zu werden – was einen Wert hat, ist Mitgefühl. Und genau das wollen Israels Unterstützer. Das Opfer zu spielen ist nur ein Mittel, um dieses Ziel zu erreichen.

Wenn Sie jemals jemanden mit einer Persönlichkeitsstörung gekannt haben, der zu manipulativem Verhalten neigt, ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass er vor allem die Sympathie der Menschen manipuliert. Sie tun alles, um so viel Sympathie wie möglich auf sich zu ziehen, während sie gleichzeitig dazu beitragen, jegliche Sympathie, die Menschen für ihre vermeintlichen Feinde empfinden könnten, zu zerstören. Sie opfern fast jedes Stück auf ihrem psychosozialen Schachbrett, um ein bisschen mehr Sympathie unter den Menschen in ihrem Leben zu kontrollieren.

Sie tun dies, weil Sympathie eine grundlegende Voraussetzung für die Kontrolle von Erzählungen ist. Wenn Sie mit jemandem sympathisieren, ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass Sie den Dingen, die er sagt, glauben und seinen Erzählungen über das, was vor sich geht, vertrauen. Wenn Sie für jemanden kein Mitgefühl empfinden, wird alles, was er sagt, mit viel mehr Skepsis betrachtet.

So sind Menschen als soziale Wesen nun einmal gestrickt. Wir sind evolutionär darauf konditioniert, Menschen, die wir als zu unserem eigenen Stamm gehörend wahrnehmen, mehr zu vertrauen als Menschen, die nicht dazu gehören – diejenigen innerhalb unserer Gruppe sind diejenigen, mit denen wir sympathisieren. Deshalb werden Sie zum Beispiel sehen, dass Trump-Anhänger Meinungen äußern, die sie vorher nie vertreten hätten, sobald Trump und seine MAGA-Experten eine bestimmte Position zu einem bestimmten Thema einnehmen; sie sympathisieren mit der Quelle, also vertreten sie deren Position zu diesem Thema.

Ein guter Manipulator weiß das und tut daher alles, um sicherzustellen, dass jeder ihm gegenüber wohlgesonnen ist und dass jeder, dessen Interessen mit seinen eigenen in Konflikt stehen, ihm gegenüber ablehnend eingestellt ist. Deshalb reden wir auch nach 16 Monaten völkermörderischer Gräueltaten und Pläne zur ethnischen Säuberung immer noch über den 7. Oktober. Israel und seine Fürsprecher in westlichen Regierungen und Medien haben fleißig dazu beigetragen, dass die am 7. Oktober Getöteten und Entführten Mitgefühl für Israel erhalten, während die um ein Vielfaches höhere Zahl der von Israel getöteten und entführten Palästinenser keinerlei Mitgefühl erregt. Dies hat es ermöglicht, dass Erzählungen, die den Interessen Israels dienen, den westlichen Mainstream-Konsens in dieser Frage dominieren und so konkrete materielle Vorteile wie Waffen, Bulldozer, die Schwächung der Feinde Israels und die letztendliche Ersetzung von Palästinensern durch israelische Juden auf dem Gebiet, das früher palästinensisches Gebiet war, bringen.

Sie sehen also, wie Opfer-LARPing zu Sympathie führt, Sympathie zu geglaubten Erzählungen führt und geglaubte Erzählungen zu konkreten materiellen Vorteilen führen. Alle geschickten Manipulatoren verstehen diese Dynamik und nutzen sie in ihrem eigenen Leben. Der einzige Unterschied besteht in den spezifischen Narrativen, die sie verwenden, und den materiellen Vorteilen, die sie daraus ziehen wollen. Ein Manipulator kann Sympathie nutzen, um sexuelle Gefälligkeiten von Frauen und Respekt von Männern zu erhalten. Ein anderer kann sie nutzen, um Geld oder Ressourcen zu erhalten. Ein anderer kann sie für den Status in seinem sozialen Umfeld nutzen. Es ist in einem anderen Maßstab und hat andere Ziele, aber die Dynamik ist dieselbe.

Normale Menschen verstehen das normalerweise nicht, daher sind wir für diese Art von Manipulationen sehr anfällig, weil sie dazu neigen, unter unserem Radar zu fliegen. Normale Menschen legen viel mehr Wert darauf, die Wahrheit zu sagen und das Richtige zu tun, als hochgradig manipulative Menschen, weil normale Menschen zwischenmenschlichen Beziehungen viel mehr Bedeutung beimessen als Manipulatoren. Normale Menschen nutzen Sprache, um zu kommunizieren, zu verstehen und sich miteinander zu verbinden, während Manipulatoren sie nutzen, um materielle Vorteile zu erlangen. Dies sind zwei völlig unterschiedliche Arten, mit seinem sozialen Umfeld umzugehen, und normale Menschen sind sich oft überhaupt nicht bewusst, dass die andere Art des Umgangs für einige der Menschen in ihrem Leben überhaupt eine Rolle spielt. Das macht sie zu idealen Zielen für Manipulationen.

Das ist es, was man sieht, wenn Israel sich als Opfer des 7. Oktobers oder der von der Hamas festgehaltenen israelischen Geiseln darstellt. Das ist es, was man sieht, wenn Israel-Anhänger über eine rein erfundene Krise des „Antisemitismus“ in unserer Gesellschaft schreien. Es ist das, was man sieht, wenn die Propagandamaschine des westlichen Imperiums seine Feinde als die bösen Täter „unprovozierter“ Aggressionen darstellt, bei denen das Imperium nur ein unschuldiger passiver Zeuge ist, oder wenn sie versuchen, Sympathie für die armen unterdrückten Menschen zu erzeugen, die unter dieser oder jener bösen Diktatur leben, die zufällig auf einer Menge Öl sitzt. Sie manipulieren die öffentliche Sympathie, um die Erzählung zu kontrollieren, damit sie durch die Kontrolle der Erzählung ihre materiellen Ziele vorantreiben können.

Es gibt ein legendäres Video von Norman Finkelstein, in dem er einen schluchzenden jungen Israel-Verteidiger auf einem College-Campus niederschreit, weil dieser versucht, die Holocaust-Karte zu spielen, um seine Kritik an Israel zum Schweigen zu bringen. Einer der Gründe, warum dieses Video so weit verbreitet ist und bei so vielen Menschen Anklang findet, ist, dass Finkelstein zufällig der jüdische Sohn von Holocaust-Überlebenden ist und daher mit großer Autorität sprechen konnte. Ein weiterer Grund ist, dass es ein so geschicktes Vorgehen ist, den Versuch, Sympathien zugunsten des israelischen Staates zu manipulieren, zu unterbinden. Indem er die Sympathie vom Tisch nahm, nahm er dem israelischen Apologeten seine Hauptwaffe.

Israel und seine Unterstützer verstehen die Macht der Kontrolle von Narrativen besser als die meisten anderen. Deshalb haben sie eine sorgfältig gepflegte Disziplin, die sich der Kontrolle von Narrativen widmet und einen eigenen Namen hat: Hasbara. Bei Hasbara geht es darum, die Narrative über Israel im öffentlichen Mainstream-Diskurs zu manipulieren.

Die wahre Währung unserer Welt ist nicht Geld oder Ressourcen, nicht Gold und nicht einmal Waffen. Die wahre Währung unserer Welt ist die Erzählung und die Fähigkeit, sie zu kontrollieren, denn wer die Erzählung kontrollieren kann, kann jeden kontrollieren.

Das durchschnittliche menschliche Leben wird von mentalen Geschichten dominiert. Wer also die Geschichten kontrollieren kann, die sich Menschen gegenseitig über ihre Welt erzählen, kann die Menschen kontrollieren.

Wenn Sie schon einmal versucht haben zu meditieren, dann wissen Sie, wie sehr das menschliche Bewusstsein von mentalem Geschwätz beherrscht wird. Unser Geist plappert ständig darüber, wie die Dinge sind, wie es uns geht, wie es den Menschen um uns herum geht und was vor sich geht. Wenn Sie die Kontrolle darüber ausüben können, wie diese mächtige Flut von mentalen Erzählungen für eine große Anzahl von Menschen in Bezug auf ein Thema, an dem Sie ein persönliches Interesse haben, stattfindet, dann haben Sie eine viel bessere Chance, Ihre Interessen zu vertreten, als jemand, der dies nicht tut. Sie haben eine Menge echte Macht.

Es gibt in unserer Welt Berge von Missbrauch, weil Manipulatoren diese Dynamik verstehen, normale Menschen jedoch nicht. Die Fäden unseres Mitgefühls werden ständig ohne unser Wissen gezogen, wodurch wir in Glaubenssysteme hineingezwängt werden, die die Interessen der Mächtigen fördern.

Deshalb ist es sehr wichtig, Mitgefühl zu verweigern, wo immer es als Waffe eingesetzt wird. Wenn jemand eine Waffe benutzt, um Menschen zu verletzen, ist es Ihre erste Aufgabe, ihm die Waffe wegzunehmen. Man darf den israelischen Apologeten wirklich keinen Boden überlassen, wenn sie versuchen, einem wegen der Opfer vom 7. Oktober oder wegen vorgetäuschter „Antisemitismus“-Notfälle in der westlichen Gesellschaft das Herz zu brechen, denn jedes Mitgefühl, das man in diese Richtung zeigt, wird als Waffe benutzt, um Menschen im Nahen Osten zu ermorden und zu misshandeln, die einem nie etwas angetan haben.

Dies sollte man im Hinterkopf behalten, wenn Israel und seine Apologeten versuchen, mit toten israelischen Kindern öffentliche Sympathien zu wecken, um den Völkermord in Gaza wieder zu entfachen.

Wer die Erzählung kontrolliert, kontrolliert die Welt, und wer die Sympathie kontrolliert, kontrolliert die Erzählung. Man sollte Manipulatoren niemals diese Macht über Menschen geben.

