Trump gibt Plan zur ethnischen Säuberung in Gaza angesichts arabischer Opposition auf

Richard Silverstein

, 22. Februar 2025

In einem Interview mit Fox News schien Trump seinen „schönen“ Plan, zwei Millionen Menschen aus Gaza dauerhaft zu vertreiben und sie durch Villen am Strand im Riviera-Stil zu ersetzen, aufgegeben zu haben. Nachdem er dies mit großem Tamtam angekündigt hatte, stieß er auf eine massive Welle arabischen Widerstands, einschließlich einer angedrohten Kriegserklärung Jordaniens, sollte Israel versuchen, die Flüchtlinge im Königreich abzuladen. Außerdem strömten Hunderttausende von Bewohnern des Gazastreifens in ihre zerstörten Häuser im Norden des Gazastreifens. Sie hatten nicht vor, diese aufzugeben, unabhängig davon, wer ihnen glänzende neue Häuser irgendwo anders im Nahen Osten anbot.

Flüchtlinge kehren in ihre Häuser im Norden des Gazastreifens zurück

Jeder, der schon einmal mit diesem Scharlatan zu tun hatte, weiß, dass seine Behauptungen, Geschäfte und Angebote nicht einmal einen Eimer warmer Pisse wert sind (um eines meiner Lieblingszitate aus der amerikanischen Politik zu zitieren). Ukraine: Sie sollten vielleicht aufhorchen, wenn Sie mit diesem Betrüger über den Zugang zu Ihren Mineralrechten verhandeln. Bevor Sie auf der gepunkteten Linie unterschreiben, muss alles, was er zusagt, bar auf die Hand sein. Wenn er F-16 anbietet, muss er liefern, bevor Sie ihm erlauben, auch nur eine einzige Schaufel Ihres Dreckes auszugraben. Wenn die Ukrainer sich mit weniger zufrieden geben, werden sie mit leeren Händen dastehen.

Natürlich konnte jeder, der nur halbwegs bei Verstand ist, erkennen, dass Trumps Plan eine Eintagsfliege war. Er weiß nichts über Gaza, Palästinenser oder den Nahen Osten. Diese Ideen entstehen irgendwo im Dunstkreis seines Gehirns. Und sie verflüchtigen sich so schnell, wie sie gekommen sind. Wir können uns nur glücklich schätzen, dass es in Gaza keine seltenen Erden oder andere für Elon Musk wertvolle Bodenschätze gibt, denn Musk hat ein Gehirn, das weitaus leistungsfähiger und effizienter ist, wie wir zu unserer Bestürzung bei seinem Abbau der Bundesregierung gesehen haben.

Wir haben Glück, dass der von Biden ausgehandelte und von Trumps Gesandtem Steve Witkoff abgeschlossene Waffenstillstand bisher hält. Heute hat die Hamas sechs lebende israelische Geiseln übergeben und Israel hat daraufhin seinen Anteil an palästinensischen Geiseln freigelassen. Es gibt mindestens zwei lebende israelische Gefangene, die noch immer von den Palästinensern festgehalten werden.

Es gibt etwa 70 verstorbene Geiseln in Gaza, und ihre Familien wollen unbedingt, dass sie zurückgebracht werden. Dies kann nur in der zweiten Phase des Waffenstillstands geschehen. Netanjahu hat kein Interesse daran gezeigt, damit fortzufahren. Obwohl die Verhandlungen vor einigen Wochen hätten beginnen sollen, hat er seinen Verhandlungsführern nie erlaubt, fortzufahren. Seine Koalitionspartner aus der jüdisch-nationalsozialistischen Partei sind strikt gegen jegliche Zugeständnisse an die Hamas, unabhängig von der Rückgabe der Geiseln. Ihre völkermörderische Ideologie ist ihnen wichtiger als ihre Pflicht gegenüber den Geiseln und ihren Familien. Dies ist ein beschämender Verrat an Anstand und nationalen Interessen.

Werden die Trump-Regierung und Witkoff Druck auf Bibi ausüben, um voranzukommen? Externer Druck von Israels wichtigstem Verbündeten ist der einzige Weg zu einer Einigung.

Unterdessen schimpfte die Schwester einer der verstorbenen Geiseln über Netanjahu:

„Mein Bruder wurde lebend entführt und hätte lebend zurückkehren können“, sagte Itays Schwester Merav Svirsky am Samstagabend auf einer Kundgebung für die Freilassung der Geiseln und fügte hinzu, dass, wenn Netanjahus Regierung die zweite Phase des Waffenstillstands zwischen Israel und der Hamas vereitelt, dies ein Todesurteil für ‚die Geiseln wäre, die zurückgelassen wurden‘.

„Wagt es nicht, die zweite Phase zu vereiteln und das Abkommen zu manipulieren, die Öffentlichkeit wird euch das nicht verzeihen“, sagte sie.

Trump langweilt sich schnell oder lässt sich leicht ablenken, wenn er entscheidet, dass etwas seine Zeit oder sein Interesse nicht wert ist. Es ist schwer zu sagen, was er in Bezug auf die zweite Phase tun wird. Aber wenn man ihm sagt, dass der Austausch der verbleibenden Geiseln, tot oder lebendig, den überlebenden Familien Erleichterung bringen und ihm zu Hause politische Punkte einbringen wird, könnte er den nötigen Druck ausüben, um den Teil der Vereinbarung für die zweite Phase unter Dach und Fach zu bringen.

Ich würde nicht auf das Ergebnis wetten. Trump hat kein gutes Gedächtnis, wie ich oben geschrieben habe. Er könnte das Gefühl haben, dass er seine Pflicht erfüllt und das Beste aus dem Deal herausgeholt hat, und einfach gehen. Aber Witkoff könnte ihn vom Gegenteil überzeugen und den Prozess am Laufen halten.

