Israel-Unterstützer werden für den Rest ihres Lebens verachtet werden

Caitlin Johnstone

21. Juni 2025

Notizen vom Rand der Narrativmatrix

Wissen Israels Unterstützer, dass es für sie vorbei ist? Sie wissen doch, dass sie für den Rest ihres Lebens verachtet werden, oder? Dass sie niemals die Tatsache vergessen werden, dass sie einen live gestreamten Völkermord unterstützt haben? Und dass es für sie nur noch schlimmer werden wird, wenn die Geschichte die Dinge klärt?

Sicherlich müssen sie das inzwischen erkennen. Sicherlich müssen sie erkennen, dass nichts, was sie für den Rest ihres Lebens tun, jemals so bedeutend sein wird wie die Tatsache, dass sie Cheerleader für Völkermord und all die wahnsinnige Kriegstreiberei Israels waren, lange nachdem normale Menschen erkannt hatten, dass dies falsch war. Dass sie in den Augen der Welt immer in erster Linie jemand sein werden, der den ersten live gestreamten Völkermord der Geschichte unterstützt und verteidigt hat.

Ich frage mich, wie das ist, wenn man das über sich selbst weiß. Wenn ich das wäre, würde ich vielleicht auch auf den Dritten Weltkrieg drängen, ich weiß es nicht. Vielleicht würde ich hoffen, dass wir die ganze Welt in Gaza verwandeln könnten und die Flammen die Erinnerung der Menschen an das, was wir getan haben, auslöschen würden. Dass genug Tod und Zerstörung über einen Großteil der Erde verteilt meine Verbrechen im Vergleich dazu klein erscheinen lassen würden oder so.

Das wird aber nicht funktionieren. Jeder wird sich immer daran erinnern, was er getan hat. Ihre Enkelkinder werden von ihnen angewidert sein. Ihre Familien werden ihre Schande über Generationen hinweg tragen.

Was für eine schreckliche Art zu leben.

❖

Das Vereinigte Königreich wird Berichten zufolge die Palestine Action als terroristische Vereinigung einstufen, weil sie britische Militärflugzeuge mit roter Farbe besprüht hat, um gegen den Völkermord in Gaza zu protestieren.

Es sagt viel darüber aus, wie rückständig und krank die westliche Zivilisation geworden ist, wenn Friedensaktivisten als Terroristen eingestuft werden, weil sie versuchen, die schlimmsten Terrorakte der Welt zu stoppen.

❖

Der Iran hat immer mehr Erfolg mit seinen Raketenangriffen auf Israel. Ich bin kein Militärexperte, aber ich höre seit Jahren, dass Israel nicht gegen den Iran kämpfen will, weil es die iranischen Raketen nicht zuverlässig abwehren kann. Israel wusste das natürlich, also sieht es so aus, als wäre es von Anfang an der Plan gewesen, dass Israel sich in Schwierigkeiten bringt und dann von den USA herausgeholt wird.

❖

Die wahre Sünde des Iran besteht darin, dass er auf seiner Souveränität als Nation besteht. Deshalb ist er ein Ziel des westlichen Imperiums. Die Souveränität über die eigene Energieinfrastruktur aufzugeben, würde bedeuten, genau das aufzugeben, wofür die Iraner vor all den Jahren zu kämpfen begonnen haben. Sie werden das nicht tun, es sei denn, sie werden dazu gezwungen, denn was hätte es sonst für einen Sinn gehabt, sich all die Jahre gegen die Eingliederung in den imperialen Blob zu wehren?

❖

Ich soll ein Land hassen, weil es „Tod für Amerika“ sagt? Das rufe ich beim Sex.

❖

Der einzige Grund, warum sie den Holocaust in Gaza als „Krieg“ bezeichnen können, ist, dass sie Bomben und Kugeln einsetzen, um die Vernichtung durchzuführen. Würden sie mit genau demselben Motiv die gleiche Anzahl von Menschen in Gaskammern töten, würde sich lediglich die Wahrnehmung der Welt ändern.

❖

Krieg um Krieg um Krieg hat uns das westliche Imperium erzählt, dass es unsere jungen Leute in den Kampf gegen böse, mörderische Tyrannen schicken muss, nur damit der Westen schließlich aufwacht und erkennt, dass der liebste Verbündete des Imperiums im Nahen Osten das böseste, mörderischste und tyrannischste Regime überhaupt ist.

❖

Die Idee eines Krieges mit dem Iran wäre noch weniger populär als sie es jetzt ist, wenn die westlichen Medien nicht all die Jahre das zivile Atomprogramm des Iran als „Atomprogramm des Iran” bezeichnet hätten und damit bewusst den Eindruck erweckt hätten, dass der Iran an Atomwaffen arbeitet.

❖

Zur Erinnerung: Letztes Jahr hat die offizielle Plattform der Demokratischen Partei Trump dafür kritisiert, dass er sich während seiner letzten Amtszeit 2018, 2019 und 2020 gegen einen Krieg mit dem Iran entschieden hat.

Amerikaner dürfen nicht gegen den Krieg stimmen.

_______________

