Israel-US-Angriff auf den Iran: Der Preis für Netanjahus endlose Kriege

Abed Abou Shhadeh

22. Juni 2025, 06:56 Uhr BST | Letzte Aktualisierung: vor 2 Stunden und 35 Minuten

Das Leben in einem messianischen Staat, der einen endlosen Krieg führt, hat psychologische und finanzielle Kosten, selbst für diejenigen, die einst von seinen Vorteilen profitierten.

Rauch und Feuer steigen an einer beschädigten Anlage nach einem Raketenangriff des Iran auf Israel in Haifa am 15. Juni 2025 auf. (Reuters)

Die Entscheidung Israels, den Iran anzugreifen, lässt sich mit keinem rationalen Blickwinkel erklären. Sie steht in direktem Widerspruch zu der langjährigen Militärdoktrin Israels, die auf kurzen, entschlossenen Operationen zur Sicherung konkreter strategischer Ziele beruhte – eine Doktrin, die in den geografischen, wirtschaftlichen und demografischen Schwächen Israels begründet ist.

Was wir derzeit erleben, ist ein grundlegender Wandel: die Abkehr vom strategischen Realismus zugunsten eines theologisch motivierten Krieges ohne Ende.

Der Wandel ist eklatant. Israel entwickelt sich von einem westlich unterstützten Kolonialprojekt, das nach internationaler Legitimität strebt, zu einem messianischen Kolonialunternehmen, das von einem permanenten Krieg lebt. Der zunehmende Einsatz religiöser Rhetorik und die Einbeziehung Gottes in die Logik des Krieges unterstreichen diesen systemischen Wandel.

Am Sonntag schloss sich Washington dem Krieg Israels gegen den Iran an und führte Angriffe auf iranische Nuklearstandorte in Fordow, Natanz und Isfahan durch. Donald Trump bezeichnete die Angriffe als „sehr erfolgreich“.

Iranische Beamte bestätigten, dass Teile von Atomanlagen getroffen wurden, darunter Fordow, die geheime iranische Urananreicherungsanlage, die einen halben Kilometer unter einem Berg in der Nähe der Stadt Qom liegt.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu lobte Trumps „mutige Entscheidung“, Irans Atomanlagen zu bombardieren, als „geschichtsträchtig“.

Nach den US-Angriffen steht Netanjahu nun vor einer tiefgreifenden inneren Herausforderung. Seine säkulare Opposition, die einst seine militärischen Unternehmungen unterstützte, fragt sich nun, warum sie ihre Lebensqualität für einen endlosen Konflikt opfern muss.

Gleichzeitig schränkt Netanjahu den demokratischen Spielraum der jüdischen Bevölkerung ein, um seine militarisierte Agenda voranzutreiben. Die interne Front, nicht der Iran, könnte zu seinem härtesten Schlachtfeld werden.

Eine der bizarrsten, aber auch aussagekräftigsten Entscheidungen war die Einschränkung der Bewegungsfreiheit der israelischen Bürger, einschließlich der Schließung des Flughafens Ben Gurion für Auslandsreisen, verbunden mit einer Warnung des Nationalen Sicherheitsrates, von einer Rückreise über Jordanien oder Ägypten abzusehen.

Zwar starten weiterhin Flüge aus Israel, doch sind diese weitgehend für Touristen und im Ausland lebende Israelis reserviert, während die Bürger de facto gefangen sind. Dieser Schritt hat eine unverkennbare innenpolitische Logik: Er trifft die oppositionellen Wähler aus der Mittelschicht, die sich längere Auslandsreisen leisten können, unverhältnismäßig hart, während die Arbeiterklasse, die Basis des Likud, die größtenteils in den Randgebieten lebt, davon unberührt bleibt.

Geldtransfer

Unterdessen haben sich seit Ausbruch des Krieges gegen Gaza – und sogar schon früher, während der Justizreform in Israel – viele Israelis dafür entschieden, ihr Geld ins Ausland zu transferieren. Ein Finanzdienstleistungsunternehmen meldete im März einen 50-prozentigen Anstieg der Zahl der Israelis, die Geld ins Ausland transferieren oder umtauschen wollen.

Seit Oktober 2023 hat sich der Geldtransfer aus Israel in andere Länder Berichten zufolge versiebenfacht, wobei allein in diesem Jahr rund 5,6 Milliarden Dollar aus dem Land abgezogen wurden.

Für Netanjahu müssen diese finanziellen Verschiebungen alarmierend sein. Seit Jahren vertritt er die Idee, dass Israel seine hochgerüstete Armee nur durch eine starke Wirtschaft aufrechterhalten kann. Doch seine ultraorthodoxen Koalitionspartner tragen dazu kaum bei, während seine messianischen Verbündeten auf weitere Kriege und territoriale Expansion drängen.

Ironischerweise sind gerade die Teile der Gesellschaft, die die israelische Wirtschaft stützen, diejenigen, die sich am stärksten gegen die Regierung Netanjahu stellen. Aber sie haben sich nicht gegen seine Kriege gestellt: Vielmehr unterstützen sie weiterhin die militärischen Aktionen Israels und versuchen gleichzeitig, einen westlichen Lebensstandard zu bewahren.

Ihre Unfähigkeit – oder Weigerung –, das zionistische Ethos kritisch zu hinterfragen, das ihnen beigebracht hat, dass die Welt von Natur aus antisemitisch ist und dass sie mit dem Schwert leben müssen, hat es Netanjahu und seinen Verbündeten ermöglicht, ihre wirtschaftliche Macht auszunutzen. Damit haben sie dazu beigetragen, Israels Abstieg in einen messianischen Staat zu beschleunigen und rassistische Politik sowie eine jüdische Vorherrschaftsideologie zu stärken.

Das ist Netanjahus Vision für Israel: ein ethnisch-religiöser, marktwirtschaftlicher Staat, der in permanentem Konflikt mit seinen Nachbarn steht und überall, wo er seinen Einfluss ausdehnt, Zerstörung sät.

Diese Dynamik zeigt sich derzeit im Konflikt mit dem Iran, wo es zahlreiche dokumentierte Fälle gibt, in denen jüdische Israelis palästinensischen Bürgern – und sogar ausländischen Arbeitern – während Raketenangriffen den Zugang zu Luftschutzbunkern verwehrt haben.

Das ist Netanjahus Vision für Israel: ein ethnisch-religiöser, marktwirtschaftlicher Staat, der sich in permanentem Konflikt mit seinen Nachbarn befindet, überall, wo er seinen Einfluss ausdehnt, Zerstörung sät und gleichzeitig die umliegende Region aktiv destabilisiert. Ironischerweise spiegelt dies Israels Kritik an Iran wider.

Diejenigen Israelis, die die Folgen dieses Krieges verstehen, spüren sie bereits. Die finanziellen Auswirkungen reichen von Schäden an Privateigentum bis hin zu den weitreichenden Folgen der Stilllegung der zivilen Wirtschaft Israels und des Übergangs zu einer Notwirtschaft, in der nur noch lebenswichtige Unternehmen und Institutionen weiterarbeiten.

Einerseits führt dies zu wirtschaftlicher Unsicherheit und wachsender Besorgnis, andererseits geschieht dies unter psychologischem Druck und einer echten Angst vor iranischen Raketenangriffen.

Vorübergehende Stabilität

Obwohl die israelische Wirtschaft weiterhin Widerstandsfähigkeit zeigt, warnen israelische Analysten, dass diese Stabilität nur vorübergehend ist. Wenn Israel nicht zu seiner Doktrin der kurzen, entschlossenen Kriege zurückkehrt, werden seine finanziellen Ressourcen erschöpft sein und die Wirtschaft wird langfristigen Schaden nehmen.

Obwohl die Zahl der iranischen Raketen, die erfolgreich israelisches Gebiet getroffen haben, relativ gering ist, hat jeder Einschlag schwerwiegende Folgen und macht ganze Wohnblocks unbewohnbar.

In Israel, wo der Immobilienmarkt zu den teuersten der Welt gehört, hat selbst ein begrenzter Schaden enorme wirtschaftliche Auswirkungen.

Persönlich kann ich eine reale und ungewohnte Angst vor iranischen Raketen bestätigen – eine Angst, die weder palästinensische Bürger Israels noch jüdische Israelis zuvor erlebt haben. Sie löst weit verbreitete Panik und tiefe Besorgnis aus.

Viele Familien sind nun obdachlos, aber weiterhin mit Hypothekenschulden belastet. Daher war es keine Überraschung, als Berichte auftauchten, dass Israelis versuchten, mit privaten Yachten nach Zypern zu fliehen.

Die Fantasie, in Tel Aviv Espresso zu trinken, während Gaza brennt, ist zerbrochen. Das Leben in einem messianischen Staat, der einen ewigen Krieg führt, hat psychologische und finanzielle Kosten, selbst für diejenigen, die einst von seinen Vorteilen profitierten.

Mittlerweile herrscht die weit verbreitete Überzeugung, dass Netanjahu nicht bei Iran Halt machen wird. Eskalationen mit Pakistan oder der Türkei sind nicht mehr weit hergeholt. Israelische Thinktanks bereiten bereits den Boden für künftige Konfrontationen mit Ankara vor und stellen diese als unvermeidlich dar.

Für den rationalen Beobachter ist das Wahnsinn. Aber das ist die Realität des heutigen Israels: ein Staat, der die Weltwirtschaft in seine Kriegsspiele hineingezogen, regionale Spannungen geschürt und Gott angerufen hat, um Zerstörung zu rechtfertigen. Säkulare Israelis, die Netanjahus Kriege unterstützt haben, haben nun das Privileg, ihre Flucht zu planen, während die Palästinenser weiterhin den Preis zahlen – nicht nur für die israelische Politik, sondern auch für die anhaltende Komplizenschaft des Westens, die diese legitimiert.

Abed Abou Shhadeh ist ein politischer Aktivist mit Sitz in Jaffa. Abou Shhadeh war von 2018 bis 2024 Stadtrat der palästinensischen Gemeinde in Jaffa-Tel Aviv und hat einen Master-Abschluss in Politikwissenschaft der Universität Tel Aviv.

