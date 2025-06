Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

US-jüdische Gruppen loben Trump für US-Angriffe auf iranische Nuklearanlagen

US-jüdische Gruppen applaudierten Trump für seine „mutige, historische Entscheidung“. In den Reaktionen wurde auch das Potenzial für Rückschläge gegen die jüdische Gemeinschaft anerkannt, die bereits in höchster Alarmbereitschaft wegen antisemitischer Gewalt ist.

Präsident Donald Trump (rechts) trifft ein, um nach den US-Militärschlägen gegen drei Ziele im Iran eine Rede im East Room des Weißen Hauses in Washington zu halten, 21. Juni 2025. Mit ihm sind Vizepräsident JD Vance (links), Außenminister Marco Rubio und Verteidigungsminister Pete Hegseth. Bildnachweis: Carlos Barria/אי־פי

Ben Samuels

22. Juni 2025, 10:27 Uhr IDT

WASHINGTON – Jüdische Organisationen und Israel-nahe Gruppen begrüßten die beispiellosen Angriffe von US-Präsident Donald Trump auf iranische Nuklearanlagen und verwiesen auf die positiven Auswirkungen, die sie für die Sicherheit Israels erwarten.

Die Reaktionen erkennen jedoch auch das Potenzial für Rückschläge für die jüdische Gemeinschaft in den USA an, die bereits nach den jüngsten Eskalationen antisemitischer Gewalt, darunter die Ermordung zweier Mitarbeiter der israelischen Botschaft in Washington im Mai und ein Brandanschlag auf eine Solidaritätsveranstaltung für von der Hamas als Geiseln gehaltene Israelis am 6. Juni in Boulder, Colorado, in höchster Alarmbereitschaft ist.

Das American Israel Public Affairs Committee, das seit Jahrzehnten auf die nuklearen Ambitionen des Iran aufmerksam macht, erklärte: „Präsident Trump hat historische und entschlossene Maßnahmen gegen das iranische Atomprogramm ergriffen, das seit langem eine Bedrohung für die Sicherheit der Vereinigten Staaten und den Weltfrieden darstellt. Diese gerechtfertigte Maßnahme wurde ergriffen, als der Iran kurz vor dem Erwerb einer Atomwaffe stand und nachdem das iranische Regime die wiederholten diplomatischen Bemühungen von Präsident Trump um eine friedliche Lösung dieser Krise abgelehnt hatte.“

Die Positionen der AIPAC zum Iran haben eine wichtige Rolle bei ihrer wahrgenommenen Hinwendung zur Republikanischen Partei gespielt, insbesondere durch die Ausgabe von mehreren zehn Millionen Dollar für erfolglose Lobbyarbeit gegen das Atomabkommen der Obama-Regierung mit dem Iran aus dem Jahr 2015.

„Seit Jahrzehnten setzen sich Demokraten und Republikaner im Kongress dafür ein, dass der Iran niemals in den Besitz von Atomwaffen gelangen kann. Wir sprechen den zahlreichen Senatoren und Abgeordneten, die über die Parteigrenzen hinweg Beiträge geleistet haben, um Israel wichtige Sicherheitshilfe zu gewähren und starken wirtschaftlichen und diplomatischen Druck auf das Regime auszuüben, unsere tiefe Anerkennung aus“, erklärte die AIPC weiter. „Diese parteiübergreifenden Initiativen haben die Verhinderung des iranischen Strebens nach einer Atombombe zu einem Konsens in Amerika gemacht.“

Brian Romick, CEO der Organisation Democratic Majority for Israel, die versucht hat, eine demokratische Basis zu erhalten, die sonst durch die AIPAC hätte entfremdet werden können, schloss sich dieser Meinung an und sagte: „Die Beendigung des iranischen Atomprogramms macht die Welt eindeutig sicherer. Ein atomar bewaffneter Iran ist eine direkte Bedrohung für die regionale Sicherheit, den Weltfrieden und eine ernsthafte Gefahr für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten von Amerika. Leider war der Iran nicht bereit, sein Atomprogramm im Rahmen diplomatischer Verhandlungen unter drei verschiedenen Regierungen aufzugeben, sodass den Vereinigten Staaten keine andere Wahl blieb, als entschlossene militärische Maßnahmen zu ergreifen.“

Ted Deutch, 10. Juni 2025, Quelle: Getty Images via AFP/KAYLA BARTKOWSKI

Ted Deutch, CEO des

und ehemaliger demokratischer Abgeordneter, der als einer der führenden Köpfe der Demokratischen Partei gilt, die sich weiterhin hart gegenüber dem Iran zeigen, sagte: „Wir danken Präsident Trump und den mutigen US-Soldaten, die heute Nacht die Angriffe auf die iranischen Nuklearanlagen durchgeführt haben. Die Welt wird sicherer sein, wenn die Bedrohung durch das illegale Atomwaffenprogramm des Iran ein für alle Mal beseitigt ist. Der Präsident hat Recht: Dies ist ein historischer Moment für die Vereinigten Staaten, Israel und die Welt.“

Die Konferenz der Präsidenten der wichtigsten amerikanischen jüdischen Organisationen fügte hinzu: „Diese entschlossene Maßnahme ist ein entscheidender und gerechtfertigter Schritt, um der existenziellen Bedrohung durch das Streben der Islamischen Republik Iran nach Atomwaffen entgegenzutreten.“

Die Jewish Federations of North America erklärte, sie „begrüße die entschlossene und historische Maßnahme zur Zerstörung der wichtigsten iranischen Atomanlagen, darunter die kritische Anlage in Fordow. Wir danken Präsident Trump und den mutigen Frauen und Männern der Streitkräfte der Vereinigten Staaten für diese historische Maßnahme. Wir könnten nicht stolzer sein, dass die Vereinigten Staaten sich gemeinsam mit dem Staat Israel für die Verteidigung der freien Welt einsetzen.“

Trumps unerschütterliche Verbündete in der jüdischen Gemeinde lobten unterdessen insbesondere den Präsidenten persönlich für seine Bemühungen. „Selbst wenn Israel nicht existieren würde, hätte Amerika diese Maßnahme ergreifen müssen, um Amerika und die Welt zu schützen“, sagte Mort Klein, Präsident der Zionist Organization of America. „Die mutige, historische Entscheidung des Präsidenten und die brillante Durchführung des Präzisionsschlags gegen die wichtigsten Atomanlagen des Iran durch das amerikanische Militär machen die Vereinigten Staaten, Israel und die ganze Welt sicherer.„Die erfolgreiche, gezielte Militäraktion von heute beweist einmal mehr, dass niemand Teheran gegenüber härter vorgegangen ist oder Israel ein besserer Freund ist als Präsident Trump“, sagte Matt Brooks, CEO der Republican Jewish Coalition. „Der heutige Abend wird als einer der folgenreichsten Befehle eines US-Präsidenten in die Geschichte eingehen. Gott schütze unsere heldenhaften Soldaten.“

Jonathan Greenblatt, CEO der Anti-Defamation League, erklärte, seine Organisation werde mögliche Gegenreaktionen gegen die Gemeinschaft beobachten. „Wir stehen in Kontakt mit gewählten Vertretern in Washington DC und im ganzen Land, um sicherzustellen, dass die Sicherheit der jüdischen Gemeinschaft oberste Priorität hat“, sagte er. „Wir werden auch weiterhin eng mit den Strafverfolgungsbehörden und unseren Partnern in den Gemeinden zusammenarbeiten, um die Sicherheit der jüdischen Gemeinden auf der ganzen Welt zu gewährleisten.“

