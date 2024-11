https://www.middleeastmonitor.com/20241108-israel-passes-law-allowing-palestinian-children-under-14-to-be-jailed/



Israel verabschiedet Gesetz, das die Inhaftierung palästinensischer Kinder unter 14 Jahren erlaubt





8. November 2024

Israelische Soldaten nehmen am 23. September 2021 in Hebron im Westjordanland den 10-jährigen palästinensischen Jungen Ismail en-Nicce fest. ]Amer Shallodi – Anadolu Agency]

Die israelische Knesset hat gestern ein Gesetz verabschiedet, das die Inhaftierung palästinensischer Minderjähriger unter 14 Jahren erlaubt, wie Anadolu berichtete.

Der Gesetzentwurf wurde in der zweiten und dritten Lesung mit 55 zu 33 Stimmen angenommen, wie die Knesset in einer Erklärung mitteilte.

Das Gesetz, eine auf fünf Jahre befristete Maßnahme, erlaubt es Gerichten, die Inhaftierung von Kindern unter 14 Jahren in geschlossenen Einrichtungen anzuordnen, wenn sie wegen Mordes im Zusammenhang mit „Terrorismus oder terroristischen Aktivitäten“ verurteilt werden.

Laut der Erklärung muss das Kind nach Vollendung des 14. Lebensjahres seine Strafe im Gefängnis verbüßen.

Die Maßnahme kann mit Zustimmung des Justiz- und des Sozialministers sowie des Verfassungsausschusses der Knesset um bis zu zwei Jahre verlängert werden.

Das Gesetz enthält auch eine dreijährige Bestimmung, die es Gerichten erlaubt, Minderjährige bis zu zehn Tage lang in Gefängnissen statt in Jugendeinrichtungen einzusperren, wenn sie als gefährlich gelten oder eine Bedrohung für andere darstellen. Gerichte können diesen Zeitraum auch verlängern, wenn die Umstände dies rechtfertigen, so die Knesset.

Laut palästinensischen Menschenrechtsgruppen befinden sich derzeit mehr als 270 palästinensische Minderjährige in israelischer Haft, obwohl UN-Resolutionen und internationale Verträge die Inhaftierung von Kindern verbieten.

Die Knesset verabschiedete außerdem ein umstrittenes Gesetz, das die Ausweisung von Familienmitgliedern von Palästinensern erlaubt, die an Angriffen gegen Israelis beteiligt waren.

Das Gesetz zielt nach allgemeiner Auffassung auf arabische Bürger Israels und palästinensische Bewohner des besetzten Ost-Jerusalem ab.

Das Gesetz legt nicht fest, wohin Familien oder Verwandte ausgewiesen werden sollen. Israelische Medien berichten jedoch, dass Gaza ein Ziel für die Ausgewiesenen sein wird.

