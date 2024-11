https://www.palestinechronicle.com/israel-strikes-unifil-convoy-five-peacekeepers-wounded-three-civilians-killed/



Israel greift UNIFIL-Konvoi an – fünf Friedenstruppen verwundet, drei Zivilisten getötet,

8. November 2024

Ein UNIFIL-Fahrzeug im Libanon. (Foto: By Kontingen Garuda – https://www.youtube.com/watch?v=KHJIma7eXOA, Creative Commons Attribution, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=96141409)

Von Palestine Chronicle Staff

Die Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon (UNIFIL) gab am Donnerstag bekannt, dass fünf Friedenssoldaten in der Nähe eines Militärkontrollpunkts der libanesischen Armee in Sidon im Südlibanon verletzt wurden.

„Heute Nachmittag passierte ein UNIFIL-Konvoi, der neu eingetroffene Friedenssoldaten in den Südlibanon brachte, Saida (Sidon), als in der Nähe ein Drohnenangriff stattfand“, heißt es in einer Erklärung der UN-Mission.

UNIFIL gab an, dass infolge des israelischen Angriffs „fünf Friedenstruppen verletzt und vom libanesischen Roten Kreuz vor Ort behandelt wurden“.

In der Erklärung wurde hinzugefügt, dass auch drei libanesische Soldaten am Kontrollpunkt verletzt wurden.

„Wir erinnern alle Akteure an ihre Verpflichtung, Handlungen zu vermeiden, die Friedenstruppen oder Zivilisten in Gefahr bringen“, sagte UNIFIL.

Abschließend wurde betont, dass ‚Differenzen am Verhandlungstisch und nicht durch Gewalt gelöst werden sollten‘.

Die libanesische Armee gab ihrerseits am Donnerstag in einer Erklärung bekannt, dass ein israelischer Angriff auf ein ziviles Fahrzeug in der Nähe des Al-Awali-Kontrollpunkts am nördlichen Eingang von Sidon drei Zivilisten im Fahrzeug getötet habe, wie das libanesische Nachrichtennetzwerk (NNA) berichtete.

Laut NNA bargen die libanesischen Zivilschutzteams die Leichen der drei getöteten Zivilisten aus dem angegriffenen Fahrzeug in der Nähe des Al-Awali-Kontrollpunkts und brachten sie in das Regierungskrankenhaus von Sidon.

Eine weitere Person wurde verletzt und in eine andere medizinische Einrichtung in der Stadt gebracht, so NNA.

Das Zielfahrzeug wurde Berichten zufolge auf der Straße nach Sidon vor dem Armeekontrollpunkt getroffen, woraufhin der Verkehr nach dem israelischen Angriff zum Erliegen kam.

NNA berichtete, dass Teams des Roten Kreuzes und des Zivilschutzes vor Ort waren, um bei der Evakuierung und der Löschung des durch den Drohnenangriff entstandenen Feuers zu helfen.

Wiederholte Angriffe auf UNIFIL

Israel hat seit Beginn seines Krieges gegen den Libanon wiederholt die UN-Friedensmission angegriffen.

Am 20. Oktober beschuldigte UNIFIL Israel, einen seiner Beobachtungstürme und einen Begrenzungszaun in Marwahin, in Tyre, im Süden des Libanon, absichtlich zerstört zu haben.

UNIFIL warf Israel vor, eine UN-Position zu verletzen und sein Eigentum zu sabotieren, und bezeichnete den israelischen Angriff als „eine eklatante Verletzung des Völkerrechts und der Resolution 1701 des Sicherheitsrates“, hieß es in der Erklärung.

Am 10. Oktober gab UNIFIL bekannt, dass ihr Hauptquartier in der südlibanesischen Stadt Naqoura und zwei nahe gelegene Standorte von israelischen Streitkräften angegriffen worden seien.

Am selben Tag habe ein israelischer Merkava-Panzer einen Beobachtungsturm direkt getroffen, wodurch zwei Friedenstruppen zu Boden stürzten und mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden mussten, so UNIFIL in einer Erklärung.

Am 9. Oktober, so UNIFIL, hätten israelische Streitkräfte absichtlich auf die Kameras zur Überwachung der Position geschossen und diese außer Gefecht gesetzt.

Die Besatzungstruppen hätten auch absichtlich auf UNP 1-32A geschossen, wo vor Beginn des Konflikts regelmäßige Dreiergespräche stattfanden, und dabei die Beleuchtung und eine Relaisstation beschädigt, heißt es in einem UN-Nachrichtenbericht.

Darüber hinaus feuerten israelische Streitkräfte auf die UN-Position 1-31 in Ras Naqoura, trafen den Eingang zum Bunker, in dem sich Friedenstruppen aufhielten, und beschädigten Fahrzeuge und ein Kommunikationssystem, heißt es in dem Bericht weiter.

Es wurde auch beobachtet, wie eine israelische Militärdrohne innerhalb der UN-Position bis zum Bunkereingang flog.

Die wiederholten israelischen Angriffe auf die Mission der Friedenstruppen im Libanon wurden weltweit verurteilt.

Krieg gegen den Libanon

Seit Beginn des israelischen Krieges gegen Gaza am 7. Oktober 2023 hat sich die libanesische Hisbollah direkt, aber relativ begrenzt am Krieg gegen die israelische Besatzung beteiligt.

Israel eskalierte seine Aggression mit den Cyberterror-Angriffen am 17. und 18. September, bei denen mindestens 37 Menschen, darunter auch Kinder, ums Leben kamen und etwa 3000 weitere verletzt wurden.

Dies ging Hand in Hand mit einer Reihe von Attentaten auf Hisbollah-Führer, darunter das auf den Generalsekretär der Widerstandspartei Hassan Nasrallah am 27. September.

Diese Entwicklungen fielen mit beispiellosen Bombenangriffen und Luftangriffen der israelischen Armee auf verschiedene Städte im Libanon zusammen, insbesondere im Süden, in der Bekaa-Ebene und im südlichen Bezirk von Beirut.

Das libanesische Gesundheitsministerium gab am 7. November bekannt, dass seit Beginn der israelischen Aggression gegen den Libanon 3.102 Libanesen getötet und 13.819 verletzt wurden.

Der Notfallausschuss der libanesischen Regierung gab am 29. Oktober bekannt, dass die Zahl der Schutzräume 1.100 Zentren mit maximaler Kapazität erreicht hat.

Der Leiter des Ausschusses, Umweltminister Nasser Yassin, gab bekannt, dass die Gesamtzahl der Vertriebenen 1,2 Millionen übersteigt.

Laut dem Ausschuss sind vom 23. September bis zum 29. Oktober 355.910 syrische und 167.295 libanesische Staatsangehörige nach Syrien eingereist.

(PC, NNA)

