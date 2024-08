https://electronicintifada.net/content/israel-increases-restrictions-haram-al-sharif/48251



Israel verschärft Einschränkungen am Haram al-Sharif

Von Mousa Qous

8. August 2024

Israel verschärft die Beschränkungen für den Zugang von Muslimen zum Haram al-Sharif.

Am 2. August hat Israel Scheich Ekrima Sabri, den Vorsitzenden des Obersten Muslimischen Rates von Jerusalem und Imam der al-Aqsa-Moschee, festgenommen.

Der angebliche Grund für seine Verhaftung war eine Predigt, die er am selben Tag hielt und in der er die Ermordung von Ismail Haniyeh betrauerte, der am 31. Juli in Teheran ermordet wurde.

Sabri darf das Gelände der Moschee al-Haram al-Sharif nun sechs Monate lang nicht mehr betreten, und Israel droht damit, ihm die Aufenthaltsgenehmigung für Jerusalem zu entziehen.

Der Geistliche ist nur die prominenteste Person, der seit dem 7. Oktober der Zutritt zur al-Aqsa, der drittheiligsten Stätte der Welt, verwehrt wurde. Seit Israel im Oktober letzten Jahres seinen Völkermord im Gazastreifen begann, hat die israelische Polizei wiederholt die religiöse Freiheit in der al-Aqsa-Moschee behindert, insbesondere während des muslimischen heiligen Monats Ramadan.

Unter der Führung extremistischer israelischer Minister wie Itamar Ben-Gvir, dem Minister für öffentliche Sicherheit, wurde einer wachsenden Zahl israelischer Siedler nicht nur der Zutritt zu der Moschee gestattet, sondern sie durften dort auch beten, was in direktem Widerspruch zu dem Status-quo-Abkommen steht, das das Gebiet regeln soll und das nicht-muslimische Gebete in diesem Gebiet verbietet.

Zugangsbeschränkung

An den Freitagsgebeten in al-Aqsa nehmen normalerweise Zehntausende von Gläubigen teil.

Doch die israelischen Beschränkungen sind in den letzten Monaten immer strenger geworden. An einem der letzten Freitage – ich wohne in unmittelbarer Nähe der Moschee und gehe regelmäßig dorthin – konnten nur ein paar Hundert Menschen das Gebet verrichten.

Die Beschränkungen sind oft willkürlich. Israelische Sicherheitskräfte bewachen die Tore und stoppen und befragen jede Person, die versucht, die Moschee zu betreten. Manchmal weisen sie Menschen ohne ersichtlichen Grund einfach ab, auch Einwohner Jerusalems.

Viele Gläubige sind es gewohnt, zwischen den verschiedenen Toren des al-Haram al-Sharif umherzuirren, wenn sie versuchen, die Stätte zu betreten.

Am 6. Juli verbot die israelische Polizei 136 Bussen mit muslimischen Bürgern Israels den Zugang zu al-Haram al-Sharif. Sie sollten an einer Veranstaltung für Pilger nach Saudi-Arabien teilnehmen. Die Veranstaltung wurde von der Al-Aqsa-Gesellschaft für die Pflege islamischer Stiftungen und heiliger Stätten organisiert, die ihren Sitz im Dorf Kafr Bara innerhalb der Grünen Linie hat.

In einer Pressemitteilung erklärte der Verein, die Polizei habe die Teilnehmer aus der Altstadt vertrieben. Während der Vertreibung hätten die Soldaten die Gläubigen geschubst und angegriffen, wobei ein Kind einen Armbruch erlitten habe, so der Verband.

„Diese ungerechtfertigten Maßnahmen verstärken Israels Rassismus und die Missachtung der Religionsfreiheit, zumal dies nicht das erste Mal ist, dass Muslime unter Missachtung aller internationalen Vereinbarungen daran gehindert werden, die Al-Aqsa-Moschee zu erreichen“, heißt es in der Erklärung.

Al-Haram al-Sharif wird von der jordanischen Waqf, der islamischen Religionsstiftung, im Rahmen des so genannten Status-quo-Abkommens verwaltet. Laut Mohammed al-Ashhab, Direktor für Öffentlichkeitsarbeit und Medien beim Waqf, gehen die israelischen Behörden in der Moscheefrage weiterhin systematisch diskriminierend vor.

Es gebe eine wachsende Zahl von Übergriffen extremistischer Juden, sagte al-Ashhab gegenüber The Electronic Intifada, insbesondere bei religiösen Anlässen, bei denen die Zahl mehrere hundert erreichen könne. Sie werden häufig dabei beobachtet, wie sie Rituale durchführen, wie z. B. sich auf den Boden legen und Trompeten blasen, was in direktem Widerspruch zum Status-quo-Abkommen steht.

Die israelischen „Spezialeinheiten haben ihren Einsatz auf dem Gelände von al-Haram al-Sharif verstärkt, insbesondere während der Freitagsgebete“, fügte al-Ashhab hinzu.

Den Weg vorbereiten

In einer kürzlich gehaltenen Freitagspredigt, bevor er verboten wurde, beschuldigte Scheich Sabri „die israelischen Besatzungstruppen, in der Heiligen Stadt Halb-Notstandsmaßnahmen zu verhängen, um die Moschee zu beherrschen“.

Er sagte, Israel nutze den anhaltenden Völkermord in Gaza, um die Heilige Stadt in ein Militärlager zu verwandeln.

Nachdem ein türkischer Staatsangehöriger einen israelischen Polizisten in einer der Gassen der Altstadt niedergestochen und leicht verletzt hatte und von Sicherheitsbeamten erschossen wurde, wurden alle türkischen Staatsangehörigen routinemäßig von der Moschee abgewiesen.

Auch die Südafrikaner haben den Zorn Israels zu spüren bekommen, nachdem Südafrika beim Internationalen Gerichtshof Klage eingereicht und Israel beschuldigt hatte, in Gaza Völkermord zu begehen.

Anekdotische Hinweise deuten darauf hin, dass Südafrikaner praktisch aus dem Gelände verbannt sind.

Mit seiner derzeitigen Eskalationspolitik, die den Status quo des Geländes verletzt, scheint Israel den Weg für einen verstärkten jüdischen Zugang zu dem Gelände zu ebnen, mit dem Ziel, einen Ort für jüdische Gebete zu erzwingen, ähnlich wie die Ibrahimi-Moschee in Hebron.

Ben Gvir stellte klar, dass er bei seinem letzten Besuch dort für die Freilassung der israelischen Gefangenen im Gazastreifen beten wollte.

Mousa Qous ist geschäftsführender Direktor der African Community Society in Jerusalem.

