Joe Bidens Verbrechen gegen die Menschlichkeit

von Gilbert Achkar



8. August 2024

US-Präsident Joe Biden hält eine Rede im Rosengarten des Weißen Hauses in Washington, D.C., Vereinigte Staaten, am 10. April 2024. [Celal Güneş – Anadolu Agency]

Seit er seine Entscheidung bekannt gegeben hat, nicht für eine zweite Amtszeit zu kandidieren, ist Joe Biden zu einer „lahmen Ente“ geworden, zu einem gewählten Amtsträger, der die letzten Monate seiner Amtszeit erreicht hat, ohne dass es etwas zu planen oder zu erwarten gibt. Sein Einfluss ist nun begrenzt, denn jeder weiß, dass das Ende naht. Eine Person, die sich in einer solchen Situation befindet und zufällig ein vom Volk gewählter Präsident ist (im Falle der USA indirekt), hat jedoch auch mehr Freiheiten als ein Präsident, der sich für eine zweite Amtszeit bewirbt und daher darauf achten muss, dass er durch seine Positionen oder Maßnahmen keine Stimmen verliert.

Die Wahrheit ist, dass Biden bisher gezeigt hat, dass er in Bezug auf den völkermörderischen Krieg, den Israel mit voller Rückendeckung des Weißen Hauses weiterhin im Gazastreifen führt, eher ein Wahlkämpfer für eine zweite Amtszeit ist als ein Rentner. Das Verhalten des US-Präsidenten gegenüber der Regierung von Benjamin Netanjahu hat sich deutlich von der halbwegs kritischen Haltung entfernt, die er an den Tag gelegt hatte, nachdem er erkannt hatte, wie teuer seine Komplizenschaft bei der zionistischen Offensive gegen das palästinensische Volk in Bezug auf die Wählerstimmen ist, insbesondere bei den traditionellen Anhängern der Demokratischen Partei. Der derzeitige Angriff auf den Gazastreifen ist der erste Krieg, den der Staat Israel mit voller Beteiligung (und nicht nur mit materieller, politischer und diplomatischer Unterstützung) der Vereinigten Staaten führt, ohne die ein Angriff von solch zerstörerischer und tödlicher Intensität gar nicht erst möglich gewesen wäre.

Seit Biden mit den Konsequenzen seiner Unterstützung für den zionistischen Völkermordkrieg konfrontiert wurde, einschließlich des Drucks, der von einem Flügel seiner eigenen Partei auf ihn ausgeübt wurde, um zumindest zu versuchen, den Angriff zu stoppen, der in den ersten Wochen sein schreckliches Ausmaß erreichte, sahen wir, wie seine Regierung ihre Position änderte und dem UN-Sicherheitsrat erlaubte, einen Aufruf zum Waffenstillstand zu erlassen, nachdem er monatelang ein Veto dagegen eingelegt hatte. Wir haben auch gesehen, wie sich die Regierung Biden um einen „Waffenstillstand“ bemüht hat; in Wirklichkeit handelt es sich um eine Einstellung des völkermörderischen Krieges, den der zionistische Staat einseitig und ohne nennenswerten „Schusswechsel“ führt (trotz der üblichen Übertreibungen und Prahlereien in den Medien im Lager der Israel-Gegner, die einer schlechten Angewohnheit der arabischen nationalistischen Regime in den 1960er Jahren folgen). Die US-Regierung hat sich mit Unterstützung Ägyptens und Katars intensiv um eine Einigung bemüht, um die „Kämpfe“ (genauer gesagt, das Töten und den Völkermord) zu beenden und einen Austausch von Gefangenen zwischen der zionistischen Regierung und der Hamas zu ermöglichen.

Das war so lange, bis Biden dem Druck aus den eigenen Reihen sowie von den Anhängern und wichtigsten Geldgebern seiner Partei nachgab und ankündigte, dass er nicht für eine zweite Amtszeit kandidieren würde. Seitdem – d. h. seit er von dem Druck im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg, dem er bei den Wahlen und innerhalb seiner Partei ausgesetzt war, befreit wurde – hat sich seine Position zu einer offenen Absprache zwischen dem „stolzen irisch-amerikanischen Zionisten“ und dem „stolzen jüdischen Zionisten“ zurückentwickelt, wie Netanjahu es bei seinem Abschiedsbesuch bei dem zunehmend gebrechlichen Präsidenten ausdrückte. Die Regression von Bidens Position wurde in der Art und Weise deutlich, wie er auf die jüngste Ermordung von Ismail Haniyeh in Teheran durch Israel reagierte.

Die Ermordung Haniyehs war ein schwerer Rückschlag für die Bemühungen um einen Waffenstillstand.

Biden sagte lediglich, dass dies den laufenden Bemühungen um eine Einigung zwischen der Regierung Netanjahu und der Hamas-Führung „nicht zuträglich“ sei. Die Ermordung des Chefs des politischen Büros der palästinensischen Bewegung und des wichtigsten Unterhändlers war in der Tat ein schwerer Schlag gegen diese Bemühungen, denen die Regierung Biden bei ihren regionalen diplomatischen Aktivitäten Priorität eingeräumt hatte. Ismail Haniyeh war der wichtigste Gesprächspartner der Widerstandsbewegung und setzte darauf, dass er Druck auf Yahya Sinwar, den Hamas-Führer im Gazastreifen, ausüben konnte, um den gewünschten Waffenstillstand zu erreichen.

Die Ermordung Haniyehs in Teheran war auch eine höchst gefährliche Eskalation in der Konfrontation zwischen dem zionistischen Staat und dem Iran. Sie wird zwangsläufig zu einer Reaktion Teherans führen, die, wenn auch ungewollt, eine Abwärtsspirale hin zu einer groß angelegten regionalen Konfrontation auslösen könnte. Mit anderen Worten: Netanjahu wusste, dass er mit seiner Zustimmung zu dem Attentat das Risiko einging, die USA in einen Krieg zu verwickeln, der schlimmer sein könnte als alle Kriege, die Washington bisher im Nahen Osten geführt hat. Anstatt seinen „stolzen jüdisch-zionistischen“ Verbündeten zurechtzuweisen, demonstrierte Biden einmal mehr sein „eisernes Engagement“ für die „Verteidigung“ Israels, indem er seine Regierung anwies, in aller Eile militärische Verstärkung in die Region zu schicken, um den Besatzungsstaat zu schützen.

Die Behauptung seiner Regierung, sich weiterhin um ein Waffenstillstandsabkommen bemühen zu wollen, ist daher völlig heuchlerisch, denn Washington weiß genau, dass eine solche Aussicht zusammen mit Haniyeh, der von Anfang an Netanjahus Ziel war, getötet wurde. Biden tat so, als hätte er von dem Attentat gewusst und nichts dagegen gehabt, sondern es sogar unterstützt.

Darüber hinaus hat der US-Präsident enthüllt, dass sein „eisernes Engagement“ für das Apartheidland Israel tatsächlich bedingungslos ist, so dass es auch dann gilt, wenn Israels Verhalten den Interessen der USA zuwiderläuft, und zwar sowohl in materieller Hinsicht – die unvermeidlich hohen Kosten eines Krieges, zumal Washington bereits Probleme hat, die Unterstützung für die Ukraine gegen Russland aufrechtzuerhalten – als auch in politischer Hinsicht, was dem Image der USA als „guter Kerl“ in der Welt schadet.

Leider wird Joe Biden nicht auf der Anklagebank des Internationalen Strafgerichtshofs sitzen, so viel ist sicher. Es besteht jedoch kein Zweifel daran, dass das Gericht der öffentlichen Meinung und die Seiten der Geschichte, wenn sie geschrieben werden, seinen Namen an prominenter Stelle auf die Liste derjenigen setzen werden, die sich Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gemacht haben.

Übersetzt aus dem Arabischen, veröffentlicht von Al-Quds Al-Arabi am 6. August 2024.

