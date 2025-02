https://www.middleeastmonitor.com/20250222-israel-conceals-identities-of-2-israelis-arrested-over-tel-aviv-bombings/



Israel verschweigt die Identität von 2 Israelis, die wegen Bombenanschlägen in Tel Aviv verhaftet wurden

22. Februar 2025

Israelische Polizeibeamte patrouillieren um das Nationale Forensische Institut, während die Vorbereitungen nach der Übergabe der Leichen von vier israelischen Geiseln durch die Hamas weitergehen und die Leichen zur Identifizierung als Teil des Waffenstillstands-, Gefangenen- und Geiseltauschabkommens in Gaza am 20. Februar 2025 in Tel Aviv, Israel, zum Nationalen Forensischen Institut gebracht werden [Mostafa Alkharouf – Anadolu Agency]

Die israelischen Behörden verbergen die Identität der Israelis, die am Freitag von den Sicherheitsdiensten wegen des Verdachts der Beteiligung an den Busanschlägen in Tel Aviv am Donnerstagabend festgenommen wurden, wie die Anadolu Agency berichtet.

Die israelische Zeitung Haaretz berichtete am Freitag: „Zwei Israelis wurden in der Nacht zum Freitag wegen des Verdachts der Beteiligung an den Explosionen in leeren Bussen in zwei Vororten von Tel Aviv festgenommen.“

„Die beiden Verdächtigen wurden zur Vernehmung an den Sicherheitsdienst Shin Bet übergeben, obwohl ein Gericht eine Nachrichtensperre über weitere Details der Angelegenheit verhängt hat“, fügte sie hinzu.

Die Identität der Inhaftierten oder die Rolle, die sie mutmaßlich spielen, wurde noch nicht bekannt gegeben, wie der israelische Fernsehsender Channel 12 am Freitag zuvor berichtete und feststellte, dass einer von ihnen ‚verdächtigt wird, einen der Täter in die Stadt Bat Yam gebracht zu haben‘, wo die Bombenanschläge stattfanden.

Ynet berichtete: „Am Freitag wurde berichtet, dass der israelische Inlandsgeheimdienst drei Verdächtige festgenommen hat, denen vorgeworfen wird, bei der Anbringung von Sprengkörpern in Bussen im Raum Tel Aviv geholfen zu haben, was nach Ansicht der Behörden ein gescheiterter Terroranschlag war.“

Die Website, die die elektronische Version der Zeitung Yedioth Ahronoth ist, fügte hinzu: “Es wurde auch berichtet, dass einige der Festgenommenen als israelische Juden identifiziert wurden.“

Am Donnerstag gab die israelische Polizei bekannt, dass es in mehreren Bussen in der Gegend von Bat Yam in der Nähe von Tel Aviv zu Explosionen gekommen sei. Der Hintergrund und die Umstände des Vorfalls werden derzeit untersucht.

Die israelische Polizei gab in einer Erklärung bekannt, dass sie „Berichte über Explosionen in einer (nicht näher bezeichneten) Anzahl von Bussen in der Stadt Bat Yam erhalten hat“, und verwies darauf, dass die Polizei die Möglichkeit untersucht, dass die Explosionen das Ergebnis eines „potenziellen Angriffs“ waren.

Israelische Medien, darunter die offizielle Rundfunkbehörde und Yedioth Ahronoth, berichteten, dass es in zwei Gebieten zwei Explosionen gab, die zu einem Brand in zwei Bussen führten.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …