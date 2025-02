https://mondoweiss.net/2025/02/a-jewish-mans-shooting-of-two-israelis-in-miami-revealed-the-violent-truth-of-zionism/



Die Erschießung von zwei Israelis in Miami durch einen jüdischen Mann offenbarte die gewalttätige Wahrheit des Zionismus

Die Medienberichterstattung über die Erschießung von zwei israelischen Touristen, die fälschlicherweise für Palästinenser gehalten wurden, ignorierte die eigentliche Ursache der Gewalt: den Zionismus.

Von Jonathan Ofir

22. Februar 2025

Mordechai Brafmans Fahndungsfoto, das nach seiner Festnahme wegen der Erschießung zweier israelischer Männer, die er für Palästinenser hielt, aufgenommen wurde. (Foto: Miami-Dade County Corrections)

Am Sonntag schoss ein 27-jähriger jüdischer Mann namens Mordechai Brafman in Miami Beach 17 Schüsse auf einen Vater und seinen Sohn, Yarin und Ari Rabi, weil er glaubte, „sie seien Palästinenser“. Brafmans Social-Media-Profil scheint auf ein Interesse an jüdischen Bürgerwehren hinzudeuten, und er dachte, er hätte sie getötet, aber sie wurden nur verwundet. Und es stellte sich heraus, dass die beiden tatsächlich israelische Touristen waren.

Die Geschichte nahm dann eine weitere bizarre Wendung: Der angeschossene Sohn Ari Rabi postete in den sozialen Medien, dass er Opfer eines versuchten Mordes aus antisemitischen Gründen geworden sei – ein Post, der später gelöscht wurde:

„Mein Vater und ich wurden Opfer eines Mordversuchs mit antisemitischem Hintergrund. Sie haben versucht, uns im Herzen von Miami zu ermorden, aber Gott ist mit uns, also hat es nicht geklappt. Ich möchte mich bei allen für die Unterstützung bedanken und möchte betonen, dass wir das nicht als selbstverständlich ansehen. Am Israel chai [das Volk Israel lebt]. Tod den Arabern“.

Brafman wollte also den Tod der beiden Israelis, weil er dachte, sie seien Palästinenser, und eines der Opfer wollte „Tod den Arabern“ (sprich: Palästinensern), weil er dachte, er sei als Jude das Ziel.

Der Aufruf „Tod den Arabern“ wurde in der israelischen Medienberichterstattung im Grunde genommen entschärft. In einem Interview auf dem israelischen Sender 13 am Mittwoch wurden der Vater und der Sohn gefragt: Weiterlesen bei mondoweiss.net

