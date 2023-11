‚Israel‘ commits new massacre in Jabalia in less than 24 hours ‚Israel‘ perpetrates a second massacre in Jabalia within less than 24 hours, resulting in the killing of entire families.

Israel“ verübt neues Massaker in Jabalia in weniger als 24 Stunden

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

1. November 2023

Israel“ verübt ein zweites Massaker in Jabalia innerhalb von weniger als 24 Stunden, bei dem ganze Familien getötet werden.

Das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza meldete heute ein neues Massaker der israelischen Besatzungstruppen in Jabalia im Norden des Gazastreifens.

Der Sprecher des Zivilschutzes im Gazastreifen bestätigte, dass die israelischen Besatzungstruppen ein Wohngebiet in Jabalia bombardiert haben, was zu einer beträchtlichen Zahl von Opfern führte, von denen viele noch unter den Trümmern eingeschlossen sind. Dies ist bereits das zweite Massaker, das die israelische Besatzung in weniger als 24 Stunden in Jabalia verübt hat, wobei ganze Familien zu den Opfern zählen.

Gleichzeitig führten israelische Kampfflugzeuge Luftangriffe auf den Märtyrerkreisel (al-Falouja) in Jabalia und ein Haus in der al-Alami-Straße im Lager Jabalia durch.

Berichten zufolge wurden die Opfer in das Krankenhaus der Märtyrer von al-Aqsa in Deir al-Balah im zentralen Gazastreifen transportiert, kurz nachdem ein ziviles Fahrzeug im Lager Nuseirat getroffen worden war.

Als Reaktion auf die Nachricht von diesem zweiten Massaker in Jabalia veröffentlichte die Hamas eine Erklärung, in der sie die israelischen Aktionen als „Verbrechen“ verurteilte und betonte, dass dies eine weitere Runde in einer Reihe von schrecklichen Massakern im Gazastreifen darstellt. In der Erklärung heißt es, dass diese Taten das Gewissen der Menschheit und der internationalen Gemeinschaft, die tatenlos zusieht, weiterhin beflecken werden.

In der Erklärung werden die arabischen und islamischen Länder sowie die internationale Gemeinschaft aufgefordert, ihrer politischen und moralischen Verantwortung gerecht zu werden, um den Verbrechen der israelischen Regierung Einhalt zu gebieten, die eine beispiellose Brutalität und Grausamkeit an den Tag gelegt hat.

Das Gesundheitsministerium gab ebenfalls eine Warnung heraus und wies darauf hin, dass 16 Krankenhäuser aufgrund der ständigen israelischen Bombardierungen und des Treibstoffmangels ihren Betrieb eingestellt haben.

Das jüngste betroffene Krankenhaus war das Türkisch-Palästinensische Freundschaftskrankenhaus für Krebserkrankungen, das kürzlich Ziel eines israelischen Luftangriffs war.

Das Ministerium wies darauf hin, dass das Leben von 70 Krebspatienten des Krankenhauses nun ernsthaft gefährdet ist, da die Zahl der Krebspatienten im Gazastreifen 2.000 übersteigt, die alle aufgrund der anhaltenden israelischen Aggression gegen den Gazastreifen in einem schlechten Gesundheitszustand leben.

Subhi Skaik, der Direktor des türkisch-palästinensischen Freundschaftskrankenhauses in Gaza, bestätigte, dass die Stromgeneratoren des Krankenhauses nicht mehr funktionieren, weil der Treibstoff ausgegangen ist. Er rief die Welt auf, sich um „Krebspatienten, die vom Tod bedroht sind“, zu kümmern.

Das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza gab außerdem bekannt, dass die Zahl der Märtyrer am 26. Tag der Aggression der israelischen Besatzer gegen den Gazastreifen auf 8.796 gestiegen ist, darunter 3.648 Kinder und 2.290 Frauen. Übersetzt mit Deepl.com



