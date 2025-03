Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/israel-news/twilight-zone/2025-03-01/ty-article-magazine/.highlight/israel-is-gazafiying-the-west-bank-and-turning-these-palestinians-into-refugees-yet-again/00000195-4839-df18-a1fd-c8f906a60000



Israel verwandelt das Westjordanland in einen Gazastreifen und macht diese Palästinenser erneut zu Flüchtlingen

Nachdem Israel 40.000 Bewohner aus Flüchtlingslagern im Westjordanland vertrieben hat, ist eine neue Flut von Vertriebenen im Anmarsch. In der Stadt Anabta sind die provisorischen Unterkünfte voll von Familien, die alles verloren haben und Angst vor der Zukunft haben

Das Flüchtlingslager Dschenin in dieser Woche. Die Vertreibung der Bewohner könnte ein unumkehrbarer Prozess sein, insbesondere angesichts der totalen Zerstörung, die in den Lagern angerichtet wird. Bildnachweis: AFP/JAAFAR ASHTIYEH

Gideon Levy

Alex Levac

1. März 2025, 9:44 Uhr IST

Drei nicht mehr ganz junge Männer sind in einem einzigen Raum zusammengepfercht. Es gibt keine Toilette. Die Vorhänge sind zugezogen und es ist eng, mit drei Eisenbetten, die gerade so hineinpassen. In der Mitte steht eine Schale mit Datteln, die normalerweise in Zeiten der Trauer gegessen werden. Diese Woche trauerten sie um den Bruder eines der Bewohner des Raumes, ein Mann, der seinen Verletzungen erlegen war, die er sich im Gazastreifen zugezogen hatte.

Alle drei haben Frauen und Kinder im Gazastreifen, die sie seit dem 7. Oktober nicht mehr gesehen haben und vielleicht nie wiedersehen werden. Von ihren Familien getrennt, leben sie nun in diesem kleinen Raum im zweiten Stock eines Gemeindezentrums, das der örtlichen Jugend dient. Sie sind Arbeiter aus Gaza, die bis zum 7. Oktober legal in Israel gearbeitet haben. Danach wurden sie von Israel in das Westjordanland ausgewiesen. Hier, in der Stadt Anabta, haben sie eine vorübergehende Zuflucht gefunden und leben von Almosen.

Nicht weit vom Gemeindezentrum entfernt befindet sich der Diwan der Familie A’mar – ein Bauwerk, das ursprünglich für Familienfeiern wie Hochzeiten und Trauertage gedacht war, jetzt aber als improvisierte Zuflucht dient. Vorhänge trennen den Bereich der Frauen von dem der Männer, und die Toiletten befinden sich auf dem Flur. Hier haben 26 Mitglieder einer Familie, die aus ihrem Haus im Flüchtlingslager Nur Shams gewaltsam vertrieben wurde, Zuflucht gefunden. Sie wissen nicht, ob ihr Haus abgerissen wurde. Der Vater der Familie, der seinen Lebensunterhalt als Fahrer verdiente, verlor sein Auto, als es von einem gepanzerten Militärfahrzeug überrollt wurde. Jetzt läuft er wütend, empört und frustriert auf und ab. Er weigert sich, die Demütigung zu ertragen, von Spenden zu leben – von Lebensmitteln, Kleidung, Heizgeräten und manchmal Geld.

Kriegswinde wehen durch das nördliche Westjordanland. Der Leiter des Gemeinderats von Anabta sagt, dass Notfallpläne vorhanden sind, um Tausende von Flüchtlingen aufzunehmen. In Dschenin sind bereits Panzer einmarschiert, und drei Flüchtlingslager – Dschenin, Tul Karm und Nur Shams – wurden von den Streitkräften fast vollständig entvölkert.

Flüchtlinge aus Gaza leben derzeit in einem Jugendzentrum in Anabta, von links: Ahmed Abu al-Hosna, Zuheir al-Hindi und Imad Moutawek, die in der Küche einer ultraorthodoxen jüdischen Schule in Haifa beschäftigt waren, deren Namen sie nie erfahren haben. Bildnachweis: Alex Levac

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz prahlte diese Woche damit, dass 40.000 vertriebene Bewohner des Westjordanlandes mindestens ein Jahr lang nicht in ihre Heimat zurückkehren können. In der Zwischenzeit haben die israelischen Streitkräfte die Infrastruktur in den Lagern abgerissen, wobei Dutzende Häuser bereits in Schutt und Asche gelegt wurden. Die Vertriebenen werden eindeutig nirgendwo hin zurückkehren können – und die Operation hat gerade erst begonnen. Man kann davon ausgehen, dass die Kampagne auf alle Flüchtlingslager im Westjordanland ausgeweitet wird. Die „Gaza-fizierung“ der Westbank ist in vollem Gange. Die drei Lager im Norden sehen bereits aus wie Jabalya, und niemand darf sie betreten. Weiterlesen in haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …