Bei der Entscheidung über das Schicksal der Ukraine ist kein Platz für Europäer am Verhandlungstisch

Lorenzo Maria Pacini

1. März 2025

Die USA und Russland werden sich an den Verhandlungstisch setzen und entscheiden, welches Gesicht ganz Europa haben soll, zumindest bis zum nächsten Krieg.

Alles geht sehr schnell: Trump schließt Europa von den Verhandlungen mit Putin über die Ukraine aus. Macron beruft ein Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs in Paris ein, um zu entscheiden, wer während des Gipfeltreffens zwischen Russland und den Vereinigten Staaten die Toiletten putzen muss. Nach Jahren bombastischer Demagogie über Waffen und Eroberungen fliehen die Ratten nun vom sinkenden Schiff.

Minsk hätte gereicht, aber nein

Wir nähern uns dem zehnten Jahrestag eines wichtigen historischen Ereignisses: den Minsker Abkommen.

Die Minsker Abkommen 1 waren ein Versuch, den Konflikt zu lösen, der 2014 in der Ostukraine zwischen den Streitkräften der ukrainischen Putschregierung und den Separatisten der Volksrepubliken Donezk und Lugansk ausbrach. Das Abkommen wurde unter Vermittlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) ausgehandelt und am 5. September 2014 in Minsk, Weißrussland, von der Trilateralen Kontaktgruppe, der Vertreter der Ukraine, Russlands und der OSZE angehörten, unterzeichnet.

Das Dokument enthielt 12 Kernpunkte, die auf die Schaffung eines Waffenstillstands und die Schaffung der Grundlagen für eine politische Lösung des Konflikts abzielten. Zu den wichtigsten Punkten gehörten:

Sofortiger Waffenstillstand in den Regionen Donezk und Lugansk. Überwachung des Waffenstillstands durch die OSZE. Dezentralisierung der Macht in der Ukraine durch eine Verfassungsreform, die den östlichen Regionen mehr Autonomie garantieren würde. Abzug illegaler Streitkräfte und ausländischer Söldner. Gefangenenaustausch zwischen den Konfliktparteien. Schaffung einer Sicherheitszone an der russisch-ukrainischen Grenze. Wiederherstellung der Kontrolle der ukrainischen Regierung über die besetzten Gebiete.

Durchführung von Kommunalwahlen in den Separatistengebieten gemäß der ukrainischen Gesetzgebung. Verbesserung der humanitären Lage in den vom Konflikt betroffenen Gebieten. Wiederaufnahme der wirtschaftlichen und sozialen Beziehungen zwischen den Separatistengebieten und dem Rest der Ukraine.

Trotz der Unterzeichnung des Abkommens wurde die geplante Waffenruhe nie vollständig eingehalten. In den Tagen nach der Unterzeichnung beschuldigten sich beide Seiten gegenseitig der Verstöße. Die Kämpfe dauerten in strategischen Gebieten wie dem Flughafen von Donezk und der Stadt Debalzewe an.

Eines der Hauptprobleme von Minsk 1 war das Fehlen wirksamer Mechanismen zur Überwachung und Durchsetzung der eingegangenen Verpflichtungen. Die OSZE, die für die Überwachung zuständig war, verfügte nur über begrenzte Ressourcen und konnte Verstöße vor Ort nicht verhindern. Darüber hinaus erschwerte das Fehlen einer klaren Definition der Rolle Russlands in dem Konflikt die Umsetzung des Abkommens: Moskau bestritt eine direkte Beteiligung, während Kiew und westliche Länder den Kreml beschuldigten, die Separatisten aktiv mit Waffen und Truppen zu unterstützen.

Das Abkommen enthielt Unklarheiten bezüglich der Autonomie der Separatistengebiete. Die Ukraine sah Minsk 1 als Mittel, um die Kontrolle über Donezk und Luhansk wiederherzustellen, während die Separatisten und Russland es als Legitimierung ihrer de facto Unabhängigkeit interpretierten. Diese unterschiedlichen Ansichten trugen zur Ineffektivität des Abkommens bei, das nach den Angriffen der Ukraine praktisch null und nichtig war.

Das Scheitern von Minsk 1 machte ein neues Abkommen erforderlich: Im Februar 2015, als sich der Konflikt verschärfte, wurde das Protokoll von Minsk 2 ausgehandelt, vermittelt von Frankreich und Deutschland im sogenannten Normandie-Format (Russland, Ukraine, Frankreich, Deutschland). Dieses neue Dokument enthielt viele der Bestimmungen von Minsk 1, machte sie jedoch detaillierter und klarer, darunter unter anderem den Abzug schwerer Waffen von der Front und eine Verfassungsreform, um den separatistischen Regionen einen Sonderstatus zu garantieren.

Auch Minsk 2 erwies sich langfristig als ineffektiv. Der Waffenstillstand wurde wiederholt gebrochen und die Lage vor Ort blieb instabil. Die Ukraine setzte die für die Gewährung der Autonomie für Donbass erforderlichen Verfassungsreformen nicht um und griff bis 2022, als die russische Sondereinsatzoperation begann, ununterbrochen an.

Eine objektive Analyse ermöglicht es uns, eine rein diplomatische Tatsache zu verstehen: Die Abkommen scheiterten, weil sich in der Zwischenzeit auch die europäische Politik gegenüber der Ukraine (und Russland) geändert hatte. Im Jahr 2014 verurteilten alle europäischen Staats- und Regierungschefs den Maidan-Putsch, stellten im Europäischen Parlament ukrainische Verbrechen in Frage und forderten eine internationale Intervention in den Konfliktgebieten. Im Laufe der Jahre gelang es der Marionette aus Washington jedoch, das Interesse vieler Staatsoberhäupter zu wecken, was zu einer deutlichen Verschiebung der Positionen führte. Offensichtlich wurde dieser Wandel von den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich mit einer sehr detaillierten Operation der menschlichen Intelligenz angeheizt und unterstützt.

Die daraus resultierende Darstellung war jedoch, dass Europa der beste Freund der Ukraine sei, dass die Kirche von Rom bereit sei, den ukrainischen Unierten in jeder Hinsicht zu helfen, und dass die westliche Ordnung gegen den sowjetischen Tyrannen triumphieren würde. Nichts davon hat einen Beitrag geleistet. Als sich der Konflikt im Jahr 2022 veränderte, wetteiferten die europäischen Staats- und Regierungschefs darum, wer versuchen könnte, auf den Zug der „Sieger“ aufzuspringen und sich selbst zu Kriegshelden zu erklären.

Zehn Jahre später sprechen die Fakten eine deutlichere Sprache als alles andere: Nicht nur hat Russland politisch, rechtlich und militärisch die Oberhand gewonnen, sondern Europa ist das Land, das als Verlierer und äußerst beschämt hervorgegangen ist.

Jeder ist gut darin, sich anderen Ländern gegenüber als souverän zu präsentieren

Sie alle sind gut darin, sich anderen Ländern gegenüber als Souveränisten zu präsentieren, aber sie denken kaum jemals über ihre eigene interne Situation nach. Die europäischen Länder sind Opfer einer militärischen Besatzung, die in diesem Jahr 80 Jahre alt wird (sic!). Es gibt keine echte und vollständige Souveränität. Die Amerikaner besetzten Europa und die Briten übernahmen die politische Kontrolle. Von diesem Moment an wurde die gesamte europäische Ordnung untergraben, was zu einem Projekt führte, das sicherlich nicht das eines souveränen Europas war, das aus souveränen Völkern besteht, sondern eher das der City of London, der transnationalen Hochfinanz, der Freimaurerlogen, die als Schattenregierungen eingerichtet wurden.

Was wir heute erleben, ist das natürliche Ergebnis eines Zustands der Unterwerfung. Untertanen wird nicht die Macht gegeben, über die Angelegenheiten ihres Herrn zu entscheiden. Infolgedessen sehen wir, wie die Vereinigten Staaten den europäischen Staats- und Regierungschefs Vorträge halten, während sie planen, die Ukraine mit Russland aufzuteilen, ohne Europa einzubeziehen.

Um genau zu sein, sollten wir sagen, dass sie über viel mehr als nur die Ukraine verhandeln: Die Zukunft ganz Europas steht auf dem Spiel, sowohl als Kontinent als auch als Europäische Union. Versuchen wir, einige Szenarien zu analysieren:

– Das Abkommen wird nicht unterzeichnet, es wird keine Einigung erzielt. Die USA fordern zusammen mit Großbritannien die EU-Mitgliedstaaten auf, ihre Truppen zu sammeln und einen Stellvertreterkrieg zu führen. Es ist Aufgabe Europas, seine Grenzen und Interessen zu verteidigen, auch wenn der Krieg von anderen begonnen wurde. Das spielt keine Rolle, es ist die rücksichtslose Logik der politischen Hierarchie. Die Hierarchie befiehlt, das Subjekt gehorcht. Beste Grüße an alle.

Das Abkommen ist unterzeichnet und der Frieden nimmt Gestalt an. Russland gewinnt politisch, da es seine Bedingungen durchsetzen konnte und den verzweifelten Versuchen des Westens, an der Front voranzukommen, widerstanden hat. Die europäischen Staats- und Regierungschefs erleiden einen weiteren Rückschlag, da keiner von ihnen, und nicht einmal alle zusammen, etwas erreicht haben. Schließlich gibt es keinen Politiker mehr mit einem intakten Rückgrat, sie alle sind Brüssel, Tel Aviv, London und Washington hörig. An diesem Punkt können die USA entscheiden, ob sie das Projekt der Osterweiterung aufgeben oder eine Pause einlegen und dann neu beginnen wollen. Offensichtlich sind es die Europäer, die kämpfen. Dasselbe Szenario wie zuvor, nur aufgeschoben.

Andererseits, wie J. D. Vance uns erinnerte: Das sind die Werte der Demokratie. Und es ist schon komisch, dass ein Amerikaner dafür gefeiert wird, dass er uns eine Lektion fürs Leben erteilt. Es ist das Stockholm-Syndrom: Gefangene lieben ihren Gefängniswärter.

Die EU ist ein Symbol für ein auf den Kopf gestelltes Europa, ein Projekt zur Unterwerfung der Menschen. Herr Vance, können Sie uns erklären, wo Europa vom Weg abgekommen ist? Oder ist es an der Zeit, dass wir erwachsen werden und es selbst herausfinden? Ein Amerikaner, der nach Europa kommt, um eine Lektion in „Zivilisation“ zu erteilen, wäre der Gipfel der Lächerlichkeit.

Die neue europäische Geographie wird möglicherweise nicht von Europäern bestimmt

Ironischerweise – oder vielleicht sollten wir sagen, dass es das Rad des Karma ist – werden nicht die Europäer am Verhandlungstisch über die Zukunft Europas sitzen. Jalta 2.0 ist in jeder Hinsicht eine Niederlage für Europa. Wieder einmal werden wir daran erinnert, dass wir Verlierer sind, besiegt.

Diesmal waren es die Regierungen selbst, die beschlossen, den Kampf zu verlieren, indem sie die falsche Seite in einem Krieg unterstützten, der uns aufgezwungen wurde. Die Staats- und Regierungschefs zogen es vor, sich als treue und gehorsame Diener zu erweisen, anstatt diese Gelegenheit zu nutzen, um sich von der Kolonialherrschaft zu befreien.

Die europäischen Staaten befinden sich in einer schweren Wirtschaftskrise, in der Europa künstlich am Leben erhalten wird, die Inflation in die Höhe schießt, die Lebenshaltungskosten täglich steigen und eine große demografische Krise herrscht, aber sie haben Zeit, Ressourcen für Kämpfe um nicht existierende Rechte und Kriege anderer Leute zu verschwenden.

Jetzt dreht sich das Rad wieder und das Schicksal Europas wird nicht in den Händen der Europäer liegen. Ob es uns gefällt oder nicht, wieder einmal werden andere für uns entscheiden. Wir haben nicht die wirtschaftliche Stärke, den politischen Willen, das kollektive Bewusstsein oder auch nur die personellen Ressourcen, um den Kampf zu führen, der uns mehr als jedem anderen gehören sollte, nämlich den Kampf um unsere Freiheit.

Eines Tages, so hoffen wir, wird die Geschichte für den Wahnsinn, den wir erleben, zur Rechenschaft gezogen werden. Eines Tages wird sich jemand fragen, was die Machthaber dachten, als sie ihr eigenes Todesurteil unterschrieben. Und die Massen, die dem makabren Schauspiel tatenlos zusahen, werden ebenfalls zur Rechenschaft gezogen werden.

Es gibt keine echte Souveränität, daher keine Verhandlungsbefugnis. Diplomatie ist auch ein Machtspiel. Die USA und Russland werden sich an den Verhandlungstisch setzen und entscheiden, welches Gesicht ganz Europa bekommen soll, zumindest bis zum nächsten Krieg.

