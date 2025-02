http://www.jewishvoiceforpeace.org/2025/02/27/israel-wants-to-steal-even-more-of-palestine/?utm_source=wire&utm_medium=email&sourceid=1001761&emci=9e26c57c-29f5-ef11-90cb-0022482a94f4&emdi=923a29ac-34f5-ef11-90cb-0022482a94f4&ceid=312268



Israel will noch mehr von Palästina stehlen.

27. Februar 2025

Trotz wiederholter Verstöße und Sabotageversuche der israelischen Regierung gegen das Waffenstillstandsabkommen in Gaza hält Israel weiterhin daran fest, wenn auch nur mit Mühe. Doch in dem Monat seit der Bekanntgabe des Abkommens haben die israelischen Streitkräfte ihren Fokus auf das Westjordanland verstärkt, was die Regierung als „Operation Eiserne Wand“ bezeichnet, und dabei dieselben völkermörderischen Taktiken angewendet, die sie in Gaza entwickelt hat.

Mehr als einen Monat lang haben Razzien und Angriffe des israelischen Militärs und von Siedlern bereits mehr als 40.000 Palästinenser vertrieben.

Diese Angriffe sollen den Weg für den permanenten Diebstahl palästinensischen Landes ebnen und den laufenden Prozess der illegalen israelischen Annexion des Westjordanlandes weiter beschleunigen.

Das Gaza-Drehbuch im Westjordanland

Seit Ende Januar hat das israelische Militär seine Angriffe auf Städte im gesamten Westjordanland verstärkt, durchsucht palästinensische Häuser, sprengt Gebäude in die Luft und zerstört wichtige Infrastruktur. Seit Beginn des Angriffs wurden im Westjordanland mindestens 57 Palästinenser getötet. Zuletzt wurden am Samstag zwei palästinensische Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren bei zwei verschiedenen Vorfällen von israelischen Truppen in den Rücken geschossen und getötet.

Mittlerweile mussten mindestens 40.000 Palästinenser, die in den Flüchtlingslagern von Dschenin, Tulkarem und Nur Shams leben, aus ihren Häusern fliehen. Diese Lager, die mittlerweile mehr als 75 Jahre alt sind, wurden ursprünglich für die Vertriebenen der gewaltsamen ethnischen Säuberung der Nakba während der Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 errichtet.

Nachdem das israelische Militär die Bevölkerung gewaltsam vertrieben hatte, brachte es am vergangenen Wochenende Panzer und Bulldozer nach Dschenin, zerstörte Straßen und verwüstete große Teile des Lagers. Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz behauptete, dass die aus diesen Lagern vertriebenen Palästinenser nicht in ihre Heimat zurückkehren dürften – und dass er die israelischen Streitkräfte angewiesen habe, die Lager „für das nächste Jahr“ zu besetzen.

„Dschenin ist eine Wiederholung dessen, was in Dschabalija passiert ist“, sagte Basheer Matahen, Sprecher der Stadtverwaltung von Dschenin, gegenüber Reuters. ‚Das Lager ist unbewohnbar geworden.‘ Das Flüchtlingslager Dschabalija im Gazastreifen, das ebenfalls ursprünglich für Palästinenser geschaffen wurde, die durch die gewaltsame ethnische Säuberung Israels während der Nakba vertrieben wurden, wurde in den letzten 15 Monaten des Völkermords zuerst von israelischen Streitkräften besetzt und dann zerstört.

Mit der Intensivierung der israelischen Militärgewalt gingen auch die Angriffe bewaffneter Siedler auf Palästinenser im Westjordanland weiter. Dies ist eine weitere seit langem bestehende israelische Strategie der ethnischen Säuberung: Gewalttätige Siedler, die angeblich unabhängig vom israelischen Staat sind, führen Angriffe auf Palästinenser durch, um deren Häuser und Land zu zerstören und zu stehlen – Angriffe, die das israelische Militär entweder nicht unterbindet oder aktiv fördert.

Annäherung an die Annexion

Das Ziel des Zionismus war es schon immer, die Palästinenser um jeden Preis aus Palästina zu vertreiben.

Im Westjordanland verfolgt die israelische Regierung seit langem eine Politik der faktischen Annexion – Israelis nehmen Palästinensern gewaltsam Land weg, hauptsächlich durch die gewaltsame und illegale Ausweitung israelischer Siedlungen auf palästinensischem Land, und besetzen das gestohlene Land dann auf unbestimmte Zeit. Zusätzlich zum Diebstahl und Abriss von Häusern terrorisieren israelische Siedler Palästinenser im Westjordanland und töten sie häufig. Israelische Gerichte legalisieren dann rückwirkend den Landraub und fügen das gestohlene Land effektiv dem Territorium Israels hinzu.

Dieser Prozess, der nach internationalem Recht völlig illegal ist, bildet seit Jahrzehnten die Grundlage für die israelische Expansion auf palästinensischem Land.

„Was wir sehen, ist eine intensivierte Kampagne, die auf die Annexion des Westjordanlandes abzielt“, bemerkte die palästinensische Journalistin Mariam Barghouti. “Wir sehen einen gemeinsamen militärischen, bewaffneten Angriff von Siedlern, der gleichzeitig und unmittelbar gegen Palästinenser gerichtet ist. Und es ist tödlich. Allein in den letzten 35 Tagen wurden mindestens 57 Palästinenser getötet, darunter acht Kinder. Und dabei sind die Verletzungen, die durch scharfe Munition oder körperliche Misshandlungen verursacht wurden, und die Massenverhaftungen, einschließlich Verhöre vor Ort durch die israelische Armee, noch nicht mitgezählt.“

Trump hat seine Politik in Bezug auf das Westjordanland noch nicht offiziell bekannt gegeben, deutet aber an, dass sie in den nächsten Wochen kommen wird. Wenn man sich jedoch die Politik seiner ersten Amtszeit ansieht, kann die israelische Regierung mit seiner Unterstützung für ihre eskalierende ethnische Säuberungskampagne rechnen. Im Jahr 2020 schlug Trumps Schwiegersohn Jared Kushner in seinem „Deal des Jahrhunderts“ die teilweise Annexion des Westjordanlandes durch Israel vor. Während die de facto stattfindende Annexion in Form der anhaltenden Ausweitung illegaler israelischer Siedlungen auf palästinensischem Land im Westjordanland bereits seit Jahrzehnten im Gange war, nahm die Ausweitung der Siedlungen massiv zu, nachdem die Trump-Regierung diese Wende hin zur uneingeschränkten Unterstützung der Annexion durch die USA signalisiert hatte.

Eskalierende Gewalt, eskalierender Diebstahl

Die jüngste Operation des israelischen Staates im Westjordanland, bei der die seit langem bestehende Praxis der illegalen Siedlungserweiterung mit der völkermörderischen Strategie der Invasion palästinensischen Landes, seiner gewaltsamen Räumung und anschließenden Dezimierung kombiniert wird, ist ein Versuch, den Diebstahl palästinensischen Landes im Westjordanland noch weiter zu beschleunigen und die Gewalt zu intensivieren, um die territoriale Expansion zu beschleunigen.

Die völlige Komplizenschaft der US-Regierung beim israelischen Völkermord in Gaza, verbunden mit ihrer jahrzehntelangen Weigerung, Israel für die illegale Ausweitung der Siedlungen wirklich zur Kasse zu bitten, hat den Boden für diese Schrecken bereitet.

Wo immer israelische Gewalt und Brutalität herrschen, gibt es US-Gelder und Waffen, die sie bewaffnen. In diesem Moment ist die Forderung nach einem Waffenembargo dringender denn je.

Sagen Sie dem Kongress: Stoppt die Waffenlieferungen der USA an Israel.

Während das völkermörderische israelische Militär seine Gewalt im Westjordanland eskalieren lässt, ist Trump dabei, eine Waffenlieferung im Wert von 8,5 Milliarden Dollar an das israelische Regime zu genehmigen.

Verwenden Sie dieses Tool, das von unserer Schwesterorganisation JVP Action bereitgestellt wird, um eine E-Mail an Ihre Kongressabgeordneten zu senden und ein sofortiges Ende der US-Militärfinanzierung für Israel zu fordern.

