Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/opinion/2025-02-27/ty-article-opinion/.premium/when-the-third-intifada-breaks-out-dont-forget-that-israel-instigated-it-deliberately/00000195-4324-de32-ad9d-73b71f450000



Meinung |

Wenn die dritte Intifada ausbricht, vergessen Sie nicht, dass Israel sie angezettelt hat

Gideon Levy

27. Februar 2025, 12:35 Uhr IST

Ein Mann trägt eine Katze entlang einer Straße, die am Mittwoch von israelischen Streitkräften im Lager Nur al-Shams für palästinensische Flüchtlinge in der Nähe von Tul Karm zerstört wurde. Bildnachweis: AFP/Zain Jaafar

Zum ersten Mal in der Geschichte Israels geschieht etwas. Ein Krieg ist noch nicht vollständig abgeklungen, aber Israel schürt bereits den nächsten. Uns wurde der Luxus eines Momentes zum Durchatmen oder ein bisschen Täuschung und Hoffnung verwehrt. Israels „diplomatischer“ Horizont besteht jetzt nur noch aus Krieg nach Krieg, ohne dass eine andere Alternative auf dem Tisch liegt. Es stehen nicht weniger als drei auf der Tagesordnung: die Wiederaufnahme des Krieges in Gaza, die Bombardierung des Iran und die Führung eines Krieges im Westjordanland.

Der letzte davon wurde am Tag nach dem 7. Oktober 2023 angeheizt. Wenn die dritte Intifada ausbricht, sollten sich die Menschen daran erinnern, wer sie absichtlich angestiftet hat. Auch die Behauptung, Opfer tödlicher Angriffe zu sein, wird nichts an den Tatsachen ändern. Die Dämonisierung der „menschlichen Tiere“ im Westjordanland, der Verwandten derer aus Gaza.

Israel allein wird die Verantwortung für den nächsten Krieg in der Westbank tragen. Sagen Sie nicht, wir wurden überrascht; wagen Sie nicht zu sagen, wir wussten es nicht. Die Schrift war 16 Monate lang an der Wand zu lesen, in Feuer und Blut geschrieben – und niemand hält sie auf. Es wird kaum darüber berichtet.

Das Westjordanland, das wir einst kannten, gibt es nicht mehr. Die Dinge haben sich geändert. Die Besatzung – die nie wirklich fortschrittlich war – ist brutaler denn je geworden. Am Tag nach dem 7. Oktober hat Israel die drei Millionen Einwohner des Westjordanlandes praktisch inhaftiert. Seitdem haben mindestens 150.000 Menschen – die meisten von ihnen fleißige, gewissenhafte und engagierte Arbeiter – ihre Existenzgrundlage verloren. Sie hatten nichts mit dem Massaker an der Grenze zum Gazastreifen zu tun. Sie wollten nur für ihre Familien sorgen. Aber Israel hat ihnen die Chance auf ein menschenwürdiges Leben genommen – eine Chance, die sich wahrscheinlich nicht wiederholen wird. Hunderttausende wurden zu einem Leben in Elend verdammt. Die Jüngeren werden nicht schweigen.

Das war erst der Anfang. Das Westjordanland wurde auch von innen abgeriegelt. Rund 900 Kontrollpunkte – einige permanent, andere temporär – haben das Westjordanland und das Leben seiner Bewohner zerschnitten. Jede Reise zwischen den Gemeinden ist zu einem Spiel russischer Roulette geworden. Ist der Kontrollpunkt geschlossen oder geöffnet? Als ich sechs Stunden am Kontrollpunkt Jaba wartete, war hinter mir ein Bräutigam auf dem Weg zu seiner Hochzeit. Die Hochzeit wurde abgesagt. Die Straßen der Westbank sind leer geworden.

Die Kontrollpunkte sind nur ein Teil des Problems. Auch bei den Soldaten der Besatzungstruppen hat sich etwas geändert. Vielleicht beneiden sie ihre Kameraden in Gaza, oder vielleicht ist es einfach der derzeit vorherrschende Geist des israelischen Militärs. Aber die meisten haben Palästinenser noch nie so behandelt wie jetzt. Es geht nicht nur um den leichten Druck auf den Abzug oder den Einsatz von Waffen, die noch nie zuvor im Westjordanland eingesetzt wurden, wie Kampfjets und tödliche Drohnen. Es geht vor allem um die Art und Weise, wie sie die Palästinenser betrachten – als „menschliche Tiere“, genau wie man es ihnen über die Menschen in Gaza erzählt hat. Weiterlesen in haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …