Israel will schwedische und irische Touristinnen wegen Solidarität mit Palästina ausweisen

3. Juni 2025 Nachrichten

Ben Gurion Flughafen. (Foto: Rakoon, via Wikimedia Commons)

Die Polizei teilte mit, dass den beiden Frauen für 15 Tage die Einreise in die besetzten Gebiete der Westbank verboten wurde und dass eine Entscheidung über ihre Ausweisung getroffen wurde.

Israel hat Berichten zufolge am Dienstag beschlossen, eine schwedische und eine irische Touristin wegen ihrer Solidarität mit den Palästinensern auszuweisen.

Die beiden Touristinnen wurden am Wochenende wegen „Betretens einer militärischen Übungszone“ in der Nähe der illegalen Siedlung Avigayil in Hebron (al-Khalil) im südlichen Teil des besetzten Westjordanlands festgenommen, teilte die Polizei laut der Nachrichtenagentur Anadolu in einer Erklärung mit.

Sie bezeichnete eine der festgenommenen Touristinnen als „antiisraelische Aktivistin im Ausland“.

Die Polizei teilte mit, dass die beiden Frauen für 15 Tage aus dem besetzten Westjordanland ausgewiesen worden seien und dass eine Entscheidung über ihre Abschiebung getroffen worden sei.

„Eine von ihnen hat der Entscheidung zugestimmt, während die andere plant, einen Antrag zu stellen“, fügte sie hinzu.

Diplomaten im Visier

In den letzten Monaten hat Israel beschlossen, zahlreichen Touristen und Politikern, darunter Parlamentariern aus mehreren Ländern, die Einreise zu verweigern, weil sie sich gegen den anhaltenden Völkermordkrieg in Gaza, die Gewalt illegaler Siedler und die Vorstöße der Armee in palästinensische Gebiete im besetzten Westjordanland aussprechen.

Im vergangenen Monat hatten israelische Besatzungstruppen am Eingang des Flüchtlingslagers Jenin im besetzten Westjordanland das Feuer auf eine diplomatische Delegation eröffnet.

Die Diplomaten waren laut der offiziellen palästinensischen Nachrichtenagentur WAFA angereist, um die humanitäre Lage im Lager zu beurteilen.

Der Delegation gehörten Diplomaten aus Ägypten, Jordanien, Marokko, der EU, Portugal, China, Österreich, Brasilien, Bulgarien, der Türkei, Spanien, Italien, Litauen, Polen, Russland, Japan, Rumänien, Mexiko, Sri Lanka, Kanada, Indien, Chile, Frankreich und Großbritannien sowie Vertreter mehrerer anderer Länder an.

Der Angriff wurde von den Vereinten Nationen sowie mehreren Regierungen verurteilt, die eine umfassende Untersuchung forderten.

Arabische Delegation blockiert

Israel hat laut israelischen Medienberichten letzte Woche eine hochrangige Delegation arabischer Außenminister unter der Leitung des saudischen Außenministers Prinz Faisal bin Farhan daran gehindert, das besetzte Westjordanland zu besuchen.

Ein hochrangiger israelischer Beamter bestätigte am Freitag gegenüber der Zeitung „The Times of Israel“, dass die Delegation, bestehend aus Vertretern Saudi-Arabiens, der Vereinigten Arabischen Emirate, Katars, der Türkei, Ägyptens und Jordaniens, am Sonntag in Ramallah mit dem Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, zusammentreffen sollte.

Verschärfte Spannungen

Die Spannungen in den besetzten palästinensischen Gebieten haben sich aufgrund des Völkermords Israels im Gazastreifen verschärft, wo seit Oktober 2023 mehr als 54.000 Menschen getötet wurden, darunter vor allem Frauen und Kinder.

Mindestens 973 Palästinenser wurden laut Anadolu Agency im gleichen Zeitraum bei Angriffen der israelischen Armee und illegaler Siedler in der besetzten Westbank getötet und mehr als 7.000 verletzt.

​​(Anadou, PC)

