Israel will wegen Verbots der Marine-Messe rechtliche Schritte gegen Macron einleiten

20. Oktober 2024

Der französische Präsident Emmanuel Macron am 15. Dezember 2023 in Brüssel, Belgien [Dursun Aydemir/Anadolu Agency]

Der israelische Außenminister Israel Katz sagte am Sonntag, er habe sein Ministerium angewiesen, ein Gerichtsverfahren gegen den französischen Präsidenten Emmanuel Macron einzuleiten, nachdem Paris israelischen Firmen die Teilnahme an einer bevorstehenden Militär- und Marinemesse verboten hatte, wie Reuters berichtet.

Die Entscheidung, israelische Firmen auszuschließen, ist der jüngste Vorfall in einer Reihe von Vorfällen, die durch das Unbehagen der Macron-Regierung über das Verhalten Israels in den Kriegen im Gazastreifen und im Libanon angeheizt wurden.

Euronaval, der Organisator der Veranstaltung vom 4. bis 7. November in Paris, gab letzte Woche in einer Erklärung bekannt, dass die französische Regierung ihm mitgeteilt habe, dass israelische Delegationen keine Stände ausstellen oder Ausrüstung zeigen dürften, aber an der Messe teilnehmen könnten. Die Entscheidung betreffe sieben Firmen, hieß es.

„Ich habe das Außenministerium angewiesen, rechtliche und diplomatische Schritte gegen die Entscheidung des französischen Präsidenten einzuleiten, … israelische Unternehmen daran zu hindern, ihre Produkte auf der @SalonEuronaval-Ausstellung in Paris im nächsten Monat zu präsentieren“, sagte Katz in einer Erklärung auf der sozialen Plattform X.

„Der Boykott israelischer Unternehmen zum zweiten Mal oder die Auferlegung inakzeptabler Bedingungen sind undemokratische Maßnahmen, die zwischen befreundeten Nationen nicht akzeptabel sind. Ich fordere Präsident Macron auf, sie vollständig abzusagen.“

Übersetzt mit Deepl.com

