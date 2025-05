https://www.caitlinjohnst.one/p/israel-will-even-persecute-palestinians?utm_source=post-email-title&publication_id=82124&post_id=162858742&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Israel wird Palästinenser sogar dafür verfolgen, dass sie einfach nur mit Journalisten sprechen

Caitlin Johnstone

05. Mai 2025

Notizen vom Rand der Narrativmatrix

Israelische Soldaten schikanieren einen palästinensischen Aktivisten, der in Louis Theroux‘ jüngster Dokumentation „The Settlers“ über Israels Apartheid-Missbräuche im besetzten Westjordanland gesprochen hat. Issa Amro veröffentlichte Aufnahmen von IDF-Truppen, die am Wochenende, wenige Tage nach der Ausstrahlung von Theroux‘ Film auf BBC, seine Wohnung durchsuchten.

Die Israelis ermorden nicht nur Journalisten, greifen journalistische Einrichtungen an und hindern Journalisten daran, den Gazastreifen zu betreten, sie verfolgen auch palästinensische Zivilisten, die mit Journalisten sprechen.

Wenn Sie „The Settlers“ noch nicht gesehen haben, empfehle ich Ihnen dringend, dies zu tun. Der Film ist so vernichtend, dass ich Leute gesehen habe, die sich darüber gewundert haben, dass er die Zensur der BBC passiert hat, aber was gibt es eigentlich zu zensieren? Es ist eine Stunde, in der Israelis vor einer Videokamera mit ihren eigenen Worten sagen, was sie denken.

Eine der besten Möglichkeiten, die Wahrheit über das wahre Israel zu erzählen, ist, einfach eine Kamera auf diese Freaks zu richten und sie selbst erzählen zu lassen. Theroux‘ Interviewstil eignet sich besonders gut für diese Art der Enthüllung.

❖

Ein Schiff, das humanitäre Hilfe nach Gaza bringen wollte, wurde am Freitag in der Nähe von Malta von Israel mit Drohnen bombardiert. Die Aktivistin Greta Thunberg bereitete sich darauf vor, an Bord des Schiffes zu gehen, um mit ihm zu seinem Zielort zu fahren.

Das ist einfach unglaublich. Die Lage ist so verkorkst, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Israel Greta Thunberg ermordet, nicht bei null liegt.

Stellen Sie sich die Reaktion des Westens vor, wenn der Iran ein Schiff mit humanitären Hilfsgütern bombardiert hätte, das hungernde Zivilisten versorgen wollte.

Stellen Sie sich die Reaktion vor, wenn chinesische Streitkräfte dabei erwischt worden wären, wie sie medizinisches Personal in Krankenwagen massakrieren.

Stellen Sie sich die Reaktion vor, wenn Russland einen internationalen Konvoi mit humanitären Hilfsgütern in deutlich gekennzeichneten Fahrzeugen bombardiert hätte.

Wir würden wochenlang von nichts anderem hören.

❖

Meine Social-Media-Feeds füllen sich mit Bildern von ausgehungerten Skelettkindern in Gaza. Wenn wir vernünftige und verantwortungsbewusste Nachrichtenmedien im Westen hätten, wäre dies die Top-Meldung in allen Medien und Publikationen. Aber wir haben keine vernünftigen und verantwortungsbewussten Nachrichtenmedien. Wir haben Propagandadienste, die sich als Nachrichtenmedien tarnen.

Menschen, die Israel weiterhin unterstützen, können dies nur tun, weil sie es aktiv vermeiden, sich die Videoaufnahmen anzusehen, die wir alle sehen.

❖

Wenn ich ein Haus bauen würde und dann feststellen würde, dass es nur stehen bleiben kann, wenn ich ständig Kinder massakriere, würde ich einfach meine Lebensumstände ändern.

Ich würde nicht behaupten, dass mein Gebäude „ein Recht auf Existenz hat“.

Ich würde nicht Jahre damit verbringen, zu erklären, warum die Massaker an meinen Kindern in Ordnung sind.

Ich würde nicht Jahrzehnte damit verbringen, jeden, der meine Kindermorde kritisiert, der unfairen Diskriminierung meiner Familie zu bezichtigen.

Ich würde einfach mein Gebäude so umbauen, dass seine Existenz nicht mehr erfordert, dass ich regelmäßig Kinder massakriere. Wenn ich keine Möglichkeit fände, mein Gebäude so umzubauen, würde ich umziehen.

Ich würde das nicht tun, weil ich ein besonders gütiger und besonderer Mensch bin. Ich würde es tun, weil ich kein Psychopath bin.

Nur ein Psychopath würde weiterhin in einem solchen Gebäude leben wollen. Nur ein Psychopath würde wollen, dass ein solches Gebäude stehen bleibt.

Ich habe das gestern auf Twitter gesagt, und sofort kamen Israel-Apologeten und schrien mich an, weil ich böse Dinge über Israel gesagt hätte, aber das Lustige daran ist, dass ich Israel kein einziges Mal erwähnt habe; ich habe nur über ein Gebäude gesprochen. Sie wussten nur, dass ich eigentlich über Israel sprach, weil ich ständig davon sprach, dass dort ständig Zivilisten massakriert werden.

Das funktioniert jedes Mal.

❖

Es ist gut, dass Trumps „MAGA“-Anhänger den Krieg mit dem Iran so vehement ablehnen, aber es ist ziemlich aufschlussreich, wie wenig sie sich zu Trumps Gemetzel im Jemen und in Gaza äußern. Sie sind nicht gegen Krieg oder Massenmord, sie sind nur dagegen, gegen Menschen zu kämpfen, die stark genug sind, sich zu wehren.

___________________

Titelbild von Claire Boxall (Public Domain).

