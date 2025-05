https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2025/5/5/live-israeli-forces-kill-24-in-gaza-attack-rescuers-as-siege-continues



LIVE: Israelische Streitkräfte töten 20 Menschen in Gaza, UN verurteilt „Rationierungsplan“

Palästinenser tragen die Leichen von Menschen, die bei israelischen Angriffen getötet wurden, am Sonntag, dem 4. Mai, im Nasser-Krankenhaus in Khan Yunis, Gaza [Abed Rahim Khatib/Anadolu]

Von Stephen Quillen und Usaid Siddiqui

Veröffentlicht am 5. Mai 2025

Israelische Streitkräfte haben seit Tagesanbruch mindestens 20 Menschen in Gaza getötet, nachdem sie am Sonntag 24 Palästinenser in der Enklave getötet hatten.

Die UNO und humanitäre Organisationen verurteilten einen „gefährlichen“ israelischen „Plan“, der ihrer Meinung nach „Rationierungen“ in „militarisierten Zonen“ vorsehen würde. Der Vorschlag kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Israel seit neun Wochen alle Lebensmittellieferungen blockiert.

Die Houthis kündigten an, sie würden weiterhin den israelischen Flughafen Ben Gurion angreifen, als Reaktion auf die Ausweitung des „aggressiven“ Krieges Israels gegen Gaza. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte, Israel würde sowohl auf die Houthis als auch auf den Iran reagieren.

Bei Israels Krieg gegen Gaza wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza mindestens 52.535 Palästinenser getötet und 118.491 verletzt. Das Regierungsmedienbüro aktualisierte die Zahl der Todesopfer auf mehr als 61.700 und erklärte, dass Tausende Menschen unter den Trümmern vermisst und vermutlich tot seien.

Bei den von der Hamas angeführten Angriffen am 7. Oktober 2023 wurden in Israel schätzungsweise 1.139 Menschen getötet und mehr als 200 gefangen genommen.

„Verängstigte“ Menschen in Gaza können nirgendwo Zuflucht finden

Hind Khoudary

Berichterstattung aus Deir el-Balah, Gaza

Die Palästinenser sind verängstigt, weil sie keinen sicheren Ort haben, an den sie gehen können. Sie haben keine sichere Zone oder humanitäre Zone, in der sie Zuflucht suchen können.

Wir sprechen hier von dem Großteil der Bevölkerung Gazas, der in Gebiete wie Khan Younis gedrängt wurde, weil die israelischen Streitkräfte Rafah eingenommen haben.

Es gibt den Netzarim-Korridor, wo Palästinenser sich nicht frei von Norden nach Süden bewegen können. Palästinenser wurden auch in den westlichen Teilen von Gaza-Stadt zusammengedrängt.

Jetzt haben die Palästinenser große Angst vor all diesen Erklärungen (Israel ruft Tausende Reservisten auf), aber sie haben in den ersten 470 Tagen des Krieges schon Schlimmeres erlebt, als sie endlose Vertreibungen, endlose Verluste und die Bombardierung ihrer Häuser miterleben mussten.

Sie haben keine Optionen und warten nur auf gute Nachrichten.

Ein Kind beobachtet, wie Menschen die Stelle eines israelischen Angriffs auf ein Haus in Khan Yunis am 3. Mai 2025 untersuchen [Hatem Khaled/Reuters].

Israelisches Kabinett genehmigt Pläne zur Eroberung des gesamten Gazastreifens: Berichte

Die Zeitung „The Times of Israel“ berichtet unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten israelischen Beamten, dass die vom Kriegskabinett diskutierten Pläne die „Eroberung des Gazastreifens und die Besetzung von Gebieten“ vorsehen.

Reuters berichtet ebenfalls, dass der Plan die „Eroberung des gesamten Enklavengebiets“ des Gazastreifens beinhalten könnte.

Netanjahu teilte bei dem Treffen außerdem mit, dass er mit einer Reihe von Ländern über Trumps Pläne zur gewaltsamen Umsiedlung der Palästinenser aus dem Gazastreifen gesprochen habe, so „The Times of Israel“.

Ein israelischer Soldat läuft am 4. Mai 2025 in der Nähe von Panzern, die entlang des Zauns zu Gaza aufgestellt sind [Menahem Kahana/AFP].

Iran bestreitet Beteiligung an Houthi-Angriff in Israel

Das iranische Außenministerium erklärte in einer Stellungnahme, dass „die Aktionen der Jemeniten zur Unterstützung des palästinensischen Volkes eine unabhängige Entscheidung waren, die aus ihrem Gefühl der Solidarität heraus getroffen wurde“.

Am Sonntag hatten die Houthis im Jemen einen Raketenangriff auf den wichtigsten internationalen Flughafen des Landes in der Nähe von Tel Aviv beansprucht.

Premierminister Netanjahu hat eine Reaktion Israels auf den Angriff angekündigt und Iran beschuldigt, ein „Gönner“ der jemenitischen bewaffneten Gruppe zu sein.

Teheran würde zurückschlagen, wenn es von Israel angegriffen würde: Iranischer Verteidigungsminister

Kämpfe während Netanjahus Kabinettssitzung über Gaza-Blockade: Bericht

Laut dem israelischen öffentlich-rechtlichen Sender Kan ist es während der letzten Sitzung über die Ausweitung der Militäroperation in Gaza zu einer hitzigen Auseinandersetzung zwischen dem israelischen Generalstabschef und zwei Kabinettsmitgliedern von Premierminister Benjamin Netanjahu gekommen.

Generalleutnant Eyal Zamir schrie den rechtsextremen Minister für Nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, und die Ministerin für Siedlungswesen, Orit Strook, an, nachdem die beiden Politiker erklärt hatten, dass „keine Hilfe“ für die Palästinenser in Gaza notwendig sei, so der Bericht.

„Sie verstehen nicht, was Sie sagen. Sie bringen uns alle in Gefahr. Es gibt internationales Recht, an das wir gebunden sind. Wir können den Gazastreifen nicht aushungern, Ihre Äußerungen sind gefährlich“, zitierte Kan Zamir.

Zamir soll dieselbe Aussage auch gegenüber Netanjahu wiederholt haben, doch das Kabinett entschied sich laut dem Bericht schließlich, seine Empfehlung zu ignorieren und an seiner Entscheidung festzuhalten, die Blockade fortzusetzen.

Israel hat seit Anfang März eine vollständige Blockade des Gazastreifens verhängt, was zu einer humanitären Krise geführt hat, von der schätzungsweise 2,3 Millionen Palästinenser betroffen sind.

