What Does it Mean to Call Israel an Apartheid State? A step-by-step look at how apartheid was pioneered in South Africa and replicated by Israel.

Ein schrittweiser Blick darauf, wie die Apartheid in Südafrika ihren Anfang nahm und von Israel übernommen wurde.



Was bedeutet es, Israel einen Apartheidstaat zu nennen?

Von Ellen Davidson

30. Oktober

Das Wort, das wörtlich „Absonderung“ bedeutet, bezog sich ursprünglich auf die 1948 in Südafrika eingeführte Politik. Obwohl sie als ein Weg der gleichen, aber getrennten Entwicklung von Rassengruppen in diesem Land dargestellt wurde, wie „getrennt aber gleich“ in diesem Land, war sie alles andere als das.

Unter der Apartheid wurden die Menschen als „Einheimische“, „Farbige“, „Asiaten“ oder „Weiße“ klassifiziert, und diese Bezeichnungen bestimmten den Zugang zu Land, Schulen, Ressourcen usw. Die Apartheidgesetze dienten dazu, den größten Teil des Landes für weiße Südafrikaner zu reservieren und die nicht-weiße Bevölkerung in so genannte Bantustans umzusiedeln, die weit von den Gebieten entfernt waren, in denen sie seit vielen Jahren gelebt hatten. In den von den Weißen kontrollierten Gebieten wurden den Nichtweißen die politischen Rechte, einschließlich des Wahlrechts, verweigert, da sie als Bürger der von der Apartheidregierung eingerichteten, angeblich unabhängigen „Homelands“ betrachtet wurden, die aus kleinen, unrentablen Enklaven ohne Ressourcen oder Möglichkeiten für Arbeit oder wirtschaftliche Entwicklung bestanden.

Zu diesem System gehörten auch Ausweise, die Nichtweiße mit sich führen mussten, um in bestimmten Teilen des Landes leben, arbeiten oder sogar reisen zu können. Diese berüchtigten „Passgesetze“ waren das Hauptinstrument der Kontrolle und bestanden bis 1986.

Dieses Netz restriktiver Gesetze wurde von einem brutalen Polizeistaat durchgesetzt, und Tausende von Südafrikanern, hauptsächlich Schwarze und „Farbige“, wurden inhaftiert, gefoltert oder getötet.

Nach jahrzehntelangem bewaffnetem und gewaltfreiem Widerstand im Land und einer internationalen Kampagne zur wirtschaftlichen und politischen Isolierung Südafrikas wurden die Gesetze Anfang der 1990er Jahre aufgehoben und 1993 eine neue Verfassung verabschiedet.

Apartheid bezeichnet heute jedes System der Rassentrennung und wird in der UN-Apartheid-Konvention als Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingestuft.

Warum also haben Human Rights Watch, Amnesty International, die israelische Menschenrechtsgruppe Bet’selem und viele andere Israel zu einem Apartheidstaat erklärt? Einer der zentralen Grundsätze des südafrikanischen Systems war die Enteignung von Land und die Kontrolle der Ressourcen durch weiße Siedler. Israel hat diesen Prozess nachgeahmt. In Israel/Palästina macht das Land, das nominell unter palästinensischer Kontrolle steht, 22 % des historischen Palästina aus. Hunderttausende von Palästinensern wurden 1947-48 dauerhaft ins Exil getrieben, als zionistische Milizen ganze Dörfer terrorisierten und massakrierten. Viele weitere wurden durch die Invasion im Jahr 1967 vertrieben, als die israelische Armee das Westjordanland und den Gazastreifen eroberte und die Besatzung bis heute andauert.

Es gibt drei Stufen der Sterilisierung: Palästinenser dürfen keine Geschäfte auf der Straße eröffnen, Palästinenser dürfen keine Fahrzeuge auf der Straße fahren, und Palästinenser dürfen nicht auf der Straße gehen, selbst wenn sich ihr Haus auf der Straße befindet.

Selbst das Land, das nach Ansicht der Befürworter einer Zweistaatenlösung einen möglichen palästinensischen Staat bilden soll, ist nicht zusammenhängend; es ist aufgeteilt in das besetzte Westjordanland und den Gazastreifen, der zwar technisch gesehen nicht besetzt ist, aber an seinen Land- und Seegrenzen von Israel blockiert wird. Das Westjordanland selbst ist in Enklaven aufgeteilt, die zunehmend von israelischen Siedlungen umgeben sind und in die diese eindringen. Die israelische „Trennungsmauer“ (von den Palästinensern als Apartheidmauer bezeichnet), die manchmal mitten durch Dörfer führt (in einem Fall mitten durch einen Grundschulspielplatz) und Bauern von ihrem Ackerland abschneidet, zerstückelt das Gebiet zusätzlich. Das Gebiet ist von Kontrollpunkten und anderen Militäreinrichtungen durchsetzt und von Straßen durchzogen, die israelischen Siedlern vorbehalten sind. Sowohl innerhalb der offiziellen Grenzen Israels als auch in den besetzten Gebieten gibt es zahlreiche Gesetze, die den Status der nicht-jüdischen Bürger Israels und der Bewohner des Westjordanlands und des Gazastreifens als Menschen zweiter Klasse deutlich machen. Um nur einige zu nennen:

Im Jahr 2021 verabschiedete das israelische Parlament das Jüdische Nationalstaatsgesetz, das Israel als Nationalstaat des jüdischen Volkes ausweist und damit den minderwertigen Status des palästinensischen Volkes formalisiert. Der Oberste Gerichtshof Israels bestätigte das Gesetz. Eines der Leitprinzipien der derzeitigen Regierung ist: „Das jüdische Volk hat ein ausschließliches und unveräußerliches Recht auf alle Gebiete des Landes Israel.“

Juden aus der ganzen Welt können die israelische Staatsbürgerschaft annehmen und dabei ihre bisherige Staatsbürgerschaft beibehalten. Nicht-Juden können die Staatsbürgerschaft beantragen, müssen aber auf ihre vorherige Staatsbürgerschaft verzichten, drei Jahre lang als ständiger Einwohner gelebt haben und Kenntnisse der hebräischen Sprache nachweisen (Israel ist nominell ein zweisprachiger Staat, Arabisch und Hebräisch). Palästinensische Flüchtlinge, die im heutigen Israel geboren wurden, dürfen nicht zurückkehren und die Staatsbürgerschaft beantragen.

Die palästinensischen Bewohner Ost-Jerusalems werden durch die Mauer, die sich durch die Stadt schlängelt, zunehmend vom Leben in ihrer Stadt abgeschnitten. Da es für sie unmöglich wird, zu den Geschäfts- und anderen Vierteln zu gelangen, weichen sie für ihre Bedürfnisse in andere Gebiete aus und riskieren, ihre Aufenthaltsgenehmigung für Jerusalem und den Zugang zur Stadt und zu den staatlichen Diensten zu verlieren.

Palästinenser in den besetzten Gebieten unterliegen einer willkürlichen „Verwaltungshaft“ von bis zu sechs Monaten, die verlängert werden kann, was dazu führt, dass viele Palästinenser jahrelang ohne Anklage und ohne Rechtsmittel inhaftiert sind.

Die Ressourcen im besetzten Westjordanland werden in unverhältnismäßiger Weise an die israelischen Siedlungen vergeben. Beispielsweise verbrauchen die Siedlungen pro Kopf bis zu zehnmal so viel Wasser wie die palästinensischen Gemeinden, und die Palästinenser müssen höhere Preise zahlen.

Die Palästinenser im Westjordanland unterliegen der Kontrolle des israelischen Militärs, die Bewohner der illegalen israelischen Siedlungen in der Region hingegen nicht. Die Einsatzregeln für das israelische Militär im Westjordanland verbieten es ihnen, auf israelische Siedler zu schießen oder sie festzunehmen, selbst wenn sie bewaffnet und gewalttätig sind.

Die Palästinenser in Gaza können sich überhaupt nicht frei bewegen. Die gesamte Region ist von Israel blockiert, das die Ein- und Ausreise kontrolliert.

Palästinensische Häuser sowohl innerhalb Israels als auch im Westjordanland sind ständig vom Abriss bedroht, da die israelischen Behörden den Palästinensern Baugenehmigungen verweigern (Al-Araqib, ein Beduinendorf im Negev, wurde seit 2010 mehr als 200 Mal abgerissen). Israelische Siedlungen im Westjordanland, die nach internationalem Recht illegal sind, werden vom israelischen Militär geschützt.

Aufgrund der Anwesenheit jüdischer Siedler sind viele Straßen in der Stadt Hebron für die palästinensischen Bewohner tabu. Sie werden von der IDF als „sterilisiert“ bezeichnet. Es gibt drei Stufen der Sterilisierung: Palästinenser dürfen keine Geschäfte auf der Straße eröffnen, Palästinenser dürfen keine Fahrzeuge auf der Straße fahren, und Palästinenser dürfen nicht auf der Straße gehen, selbst wenn ihr Haus auf der Straße liegt. Die Stadt ist übersät mit Leitern zwischen den Dächern, die als Zugang zu Häusern dienen, deren Bewohner nicht durch ihre eigene Haustür gehen können.

Dies sind nur einige Beispiele für die tägliche Unterdrückung und Demütigung, der die Palästinenser in Israel und unter der Besatzung ausgesetzt sind. Kein Wunder, dass der südafrikanische Erzbischof Desmond Tutu im Jahr 2014 sagte: „Ich weiß aus erster Hand, dass Israel innerhalb seiner Grenzen und durch seine Besatzung eine Apartheid-Realität geschaffen hat. Die Parallelen zu meinem eigenen geliebten Südafrika sind in der Tat schmerzhaft deutlich.“

Er rief dazu auf, die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionskampagne zu wiederholen, die letztlich dazu beigetragen hat, das rassistische Regime in Südafrika zu beenden: „Diejenigen, die weiterhin mit Israel Geschäfte machen und dazu beitragen, dass in der israelischen Gesellschaft ein Gefühl der ‚Normalität‘ herrscht, erweisen den Menschen in Israel und Palästina einen schlechten Dienst. Sie tragen zur Aufrechterhaltung eines zutiefst ungerechten Status quo bei“.

