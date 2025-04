Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Israelis wollen, dass der Krieg aufhört, aber nur bis die Geiseln freigelassen werden

Luftwaffenpiloten, Kommandosoldaten, Polizisten, Militärmediziner: Tausende Israelis haben öffentliche Aufrufe zur Beendigung des Gaza-Krieges unterzeichnet. Sie alle haben eines gemeinsam: Sie sind blind für das Leid der Menschen in Gaza und für alle anderen Aspekte des Krieges außer den Geiseln.

Demonstranten gegen den Krieg und für eine Geiselnahme in Kiryat Bialik, Nordisrael, am Dienstag. Bildnachweis: Daniel Rolider

Dahlia Scheindlin

16. April 2025

Kurz vor dem Passahfest veröffentlichten fast 1.000 aktive und ehemalige Piloten und Mitarbeiter der israelischen Luftwaffe einen Brief, in dem sie ein Ende des Krieges zur Freilassung der Geiseln forderten.

Der Brief war kurz, aber deutlich: Er argumentierte, dass eine Fortsetzung des Krieges seine Ziele nicht erreichen werde, das Leben der Geiseln, unschuldiger Zivilisten und Soldaten gefährde und dass nur ein Abkommen die Geiseln zurückbringen könne.

Der Brief enthielt keine Aussage zur Verweigerung des Militärdienstes. Dennoch kündigten der Verteidigungsminister, der Stabschef der IDF und der Chef der Luftwaffe in einem verzweifelten Versuch, sie als Saboteure zu brandmarken, die zur Verweigerung des Wehrdienstes aufrufen, an, dass sie aus dem Reservedienst entlassen würden. Premierminister Benjamin Netanjahu unterstützte die Bestrafung und verstärkte die Lüge mit den Worten: „Wehrdienstverweigerung ist Wehrdienstverweigerung – auch wenn sie impliziert und in höflicher Sprache formuliert ist. … Dies ist eine marginale und extremistische Gruppe, die erneut versucht, die israelische Gesellschaft von innen zu spalten.“

Die Anschuldigung, die Unterzeichner seien extremistische Randgruppen, wurde zu einem Fiasko, als während der Feiertage mehr als drei Dutzend neue Petitionen mit Unterstützung für die ursprüngliche Forderung auftauchten, die ein breites Spektrum der israelischen Gesellschaft repräsentierten. Diese Unterstützungsschreiben haben laut Re-Start Israel, einer Bürgerinitiative für liberale Demokratie, mehr als 100.000 Unterstützer

Mehr als ein Dutzend davon vertreten Reservisten oder pensionierte Mitglieder verschiedener Militäreinheiten, darunter verschiedene Berufsgruppen wie Anwälte, Architekten, Ingenieure, Hightech-Arbeiter, ehemalige Diplomaten und Absolventen von Führungsprogrammen.

Eine palästinensische Frau reagiert, als andere die Leiche ihres Angehörigen, der bei einem israelischen Luftangriff getötet wurde, zur Beerdigung im Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt am Mittwoch tragen. Bildnachweis: Jehad Alshrafi/AP

Die Dynamik nimmt zu: Allein am Mittwoch veröffentlichten 200 ehemalige hochrangige Polizeibeamte einen Brief, und 100 neue medizinische Mitarbeiter unterzeichneten den Brief der IDF-Ärzte. Die Armee ist so besorgt, dass sie versucht, das medizinische Personal davon zu überzeugen, ihre Namen zu entfernen – als ob ihre Erklärung aus der Öffentlichkeit getilgt werden könnte.

Es ist ermutigend zu denken, dass das israelische Volk eine Bewegung gegen den Krieg vorantreibt. Aber dieser Aufruf zur Beendigung des Krieges hat auch eine beunruhigende Seite. Wenn das Schicksal der Geiseln das einzige Argument für die Beendigung der Militäroffensive gegen Gaza ist, was passiert dann, wenn die Regierung endlich eine Einigung über die Freilassung der meisten oder aller Gefangenen erzielt? Die jüngsten Petitionen lassen kaum erkennen, dass die israelische Öffentlichkeit den Krieg um seiner selbst willen beenden will; die Israelis könnten sich auf den Ruf nach der „Erdglättung Gazas“ stürzen, sobald die Geiseln „nach Hause gebracht“ sind.

Eine notwendige, aber unzureichende Erklärung

Es gibt starke Anzeichen dafür, dass die Freilassung der Geiseln in der israelischen öffentlichen Debatte fast die einzige Rechtfertigung für ein Ende des Krieges ist. Anlässlich des einjährigen Kriegsjubiläums ergab eine Umfrage des Israel Democracy Institute im vergangenen Herbst, dass 53 Prozent der Israelis der Meinung waren, es sei Zeit, den Krieg zu beenden (45 Prozent der jüdischen und 93 Prozent der arabischen Befragten). Als diese Befragten jedoch gefragt wurden, warum sie der Meinung seien, dass der Krieg beendet werden sollte, gaben 53 Prozent – mit großem Abstand der häufigste Grund – an, dass die Kämpfe die Geiseln gefährdeten. Nur 6 Prozent nannten „die hohen Kosten an Menschenleben und den Wunsch nach Ruhe, Frieden und Sicherheit“.

Die Regierung hofft offensichtlich, dass der Krieg niemals endet. Während der kurzlebigen Spekulationen Ende Februar über die nächste Phase des Abkommens zur Freilassung der Geiseln und zur Waffenruhe versuchte sie, „Phase 1“ in die Länge zu ziehen. Das hätte bedeutet, dass die Hamas weiterhin Geiseln freigelassen hätte, ohne dass Israel sich zu einer dauerhaften Waffenruhe verpflichtet hätte. Ein aufschlussreicher Bericht über die Denkweise der Regierung in Israel Hayom, der regierungsnahen kostenlosen Tageszeitung, trug die unverblümte Überschrift: „Das Ziel: Erst die Geiseln, dann der Krieg.“

Weiterlesen in haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

