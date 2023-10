Israelisch-palästinensischer Krieg: Columbia-Professor sieht sich nach Veröffentlichung einer Analyse des Krieges mit Aufrufen zur Entfernung konfrontiert

Hunderte von Akademikern und Studenten unterzeichnen Brief zur Unterstützung von Joseph Massad und sagen, dass die Petition das „Recht auf akademische Freiheit“ angreift

Columbia-Studenten nehmen an einer Kundgebung zur Unterstützung Palästinas an der Universität in New York City am 12. Oktober teil (AFP)

Hunderte von Akademikern und Studenten unterzeichnen Brief zur Unterstützung von Joseph Massad und sagen, dass die Petition das „Recht auf akademische Freiheit“ angreift

Columbia-Studenten nehmen an einer Kundgebung zur Unterstützung Palästinas an der Universität am 12. Oktober 2023 in New York City teil.

Eine Gegenkundgebung zur Unterstützung Israels wurde ebenfalls von Studenten auf dem Rasen abgehalten.

Von MEE-Mitarbeitern

16. Oktober 2023

Joseph Massad, Professor für moderne arabische Politik an der Columbia University in New York, sieht sich wachsenden Forderungen nach seiner Entlassung ausgesetzt, nachdem er einen Meinungsartikel verfasst hat, in dem er die politischen und geopolitischen Auswirkungen des laufenden israelisch-palästinensischen Krieges beschreibt.

In dem Artikel, der auf The Electronic Intifada veröffentlicht wurde, erörtert Massad, wie der Angriff palästinensischer bewaffneter Gruppen auf Israel am 7. Oktober Israel unvorbereitet traf, die politische Zukunft des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu beeinflusste und auch die Bemühungen der regionalen arabischen Regierungen um diplomatische Beziehungen zu Israel beeinträchtigte.

„Während sich der Nebel des Krieges langsam lichtet, werden die Fragen nach den politischen Folgen der Ereignisse vom 7. Oktober die Beobachter weiterhin stark beschäftigen. Wie wird sich der Krieg auf die Regierung Netanjahu auswirken?“, schrieb Massad, der auch Kolumnist bei Middle East Eye ist.

Nach der Veröffentlichung des Artikels begann eine Petition zu kursieren, in der die Columbia University aufgefordert wurde, Massad zu entlassen. Die Petition wurde von Maya Platek ins Leben gerufen, einer Columbia-Studentin, die laut ihrem LinkedIn-Profil zuvor für das israelische Militär als Inhaltsschreiberin gearbeitet hat.

In der Petition wird nicht auf die in dem Artikel enthaltenen Punkte eingegangen. Die Petition beschuldigt Massad vielmehr der „Duldung und Unterstützung des Terrorismus“, sagt, der Professor „weigere sich, die Hamas zu verurteilen“ – eine von den USA als terroristisch eingestufte Gruppe und eine von mehreren Gruppen, die den Angriff auf Israel verübt haben – und fordert, dass Massad von seinem Posten an der Universität entfernt wird.

„Darüber hinaus haben viele Studenten geäußert, dass sie sich in der Gegenwart eines Professors, der die grausamen Morde an Zivilisten unterstützt, unsicher fühlen“, heißt es in der Petition.

In der Petition wird nicht erwähnt, dass Massad in seinem Beitrag schrieb, die Zahl der in Israel getöteten Menschen zeige einen „entsetzlichen menschlichen Tribut“ des Krieges.

„In der Zwischenzeit hat die palästinensische Operation zu mehr als 700 Toten in Israel und mehr als 2.200 Verletzten geführt – alles in allem ein entsetzlicher menschlicher Tribut auf allen Seiten“, schrieb Massad in dem Beitrag.

Kurz nach dem Start der Petition wurde ein offener Brief verfasst und am Montag veröffentlicht, in dem der Antrag auf Entfernung von Massad als „aufrührerisch und diffamierend“ verurteilt wurde. In dem Brief, der Middle East Eye vorliegt, heißt es weiter, dass die falsche Darstellung von Massads Artikel „Angriffe auf seine akademische Freiheit und persönliche Sicherheit schürt“.

Zum Zeitpunkt der Abfassung des Schreibens hatten 414 Personen den offenen Brief unterzeichnet, darunter 268 Dozenten, Studenten, Alumni und Mitglieder der Abteilung für Nahost-, Südasien- und Afrikastudien der Columbia University.

Nachdem die bewaffneten palästinensischen Gruppen ihren mehrgleisigen Angriff auf Israel gestartet hatten, antwortete das israelische Militär mit einer Bombenkampagne und einer vollständigen Belagerung des Gazastreifens.

Nach Angaben des Euro-Med Human Rights Monitor hat Israel in etwas mehr als einer Woche das Äquivalent einer viertel Atombombe auf Gaza abgeworfen. Bis Montag um 16 Uhr GMT wurden mindestens 2.808 Menschen getötet, darunter 853 Kinder und 936 Frauen. Mindestens 1.200 Menschen, darunter 500 Kinder, werden vermisst und liegen vermutlich unter Trümmern.

Die Petition ist Teil einer zunehmenden Spaltung der US-Hochschullandschaft seit dem israelisch-palästinensischen Krieg, der am 7. Oktober begann.

An US-Universitäten, darunter auch Ivy-League-Schulen, werden Studenten und Professoren angegriffen, weil sie Erklärungen abgeben, in denen sie Israel für den andauernden Krieg verantwortlich machen und dabei die anhaltende Besetzung der palästinensischen Gebiete und die seit 16 Jahren andauernde israelische Blockade des Gazastreifens anführen. Eine Blockade ist nach Ansicht von Rechts- und Kriegswissenschaftlern eine Kriegshandlung.

Eine weitere Petition, die bis Montagmorgen fast 50.000 Unterschriften erhalten hat, fordert die Universität Yale auf, Zareena Grewal, Professorin für Religionswissenschaften und Anthropologie, zu entlassen.

In der Petition wird Grewal beschuldigt, „Gewalt zu dulden und eine terroristische Organisation zu unterstützen“. Die Petition enthält auch unbestätigte Berichte über die Enthauptung israelischer Kinder, die von vielen Mainstream-Medien und der US-Regierung nach anfänglicher Berichterstattung zurückgezogen wurden.

In der Petition wird Grewal auch vorgeworfen, „Kriegsverbrechen gegen Zivilisten als Widerstandshandlungen“ zu betrachten. In einem von MEE eingesehenen Social-Media-Post von Grewal, in dem sie auf einen Beitrag über die Ermordung thailändischer Arbeiter in Israel und die Frage antwortet, ob Akademiker diese Tötungen verteidigen, erklärt die Wissenschaftlerin jedoch Folgendes:

„Ich habe in meinem Feed keine Wissenschaftler gesehen, die dies verteidigen, ich würde dies niemals verteidigen. Die Begründung oder Verteidigung des Rechts auf bewaffneten Widerstand eines kolonisierten/brutalisierten Volkes bedeutet nicht, dass das kolonisierte Volk nichts falsch machen kann, sondern zeigt, wie gefährlich Ohnmacht ist.“

In Harvard wurden Studenten, die einen Brief unterschrieben hatten, in dem sie Israel die Verantwortung für den Krieg zuschrieben, im Internet verleumdet, wobei mehrere Websites ihre persönlichen Daten auflisteten, darunter „vollständige Namen, Klassenjahre, frühere Arbeitsstellen, Profile in sozialen Medien, Fotos und Heimatstädte“.

Die Petition zur Entfernung von Massad, die bis Montagmorgen bereits 35.000 Unterschriften erhalten hat, hat einige Studenten auf dem Campus alarmiert, die gerade wegen des Schutzes und der Förderung der akademischen Freiheit an die Columbia gekommen sind.

„Als MESAAS-Student (Middle Eastern, South Asian, and African Studies) kann ich bestätigen, dass die MESAAS-Fakultät an der Columbia aufgrund der Vielzahl bemerkenswerter Dozenten, zu denen auch Leute wie Joseph Massad gehören, möglicherweise die beste im ganzen Land ist“, sagte ein Columbia-Student, der anonym bleiben möchte, gegenüber Middle East Eye.

Der Student sagte, er belege einen von Massads Kursen und beschrieb seinen Kurs als „den fesselndsten und aufregendsten von allen meinen Kursen“ und Massad als „den besten Professor, den ich habe“.

„Zu sehen, wie er seinen Job wegen einer Wiederbelebung der Rhetorik der Bush-Ära nach dem 11. September verliert, würde mein Bild von der Columbia als einer Institution, die akademische Freiheit fördert, völlig zerstören“, sagte der Student. Übersetzt mit Deepl.com



