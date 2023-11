Israel-Palestine war: Israel wants to seize Gaza’s multibillion dollar gas field The conflict has effectively frozen plans to revive a $1.4bn natural gas project that could have been a win-win for Israel and the Palestinians

Palästinenser in Gaza demonstrieren für ihr Recht auf Gas aus den Seefeldern im September 2022 (AFP)

Israelisch-palästinensischer Krieg: Israel will das milliardenschwere Gasfeld von Gaza beschlagnahmen

Von Seyed Hossein Mousavian

15. November 2023

Der Konflikt hat die Pläne zur Wiederbelebung eines 1,4 Milliarden Dollar teuren Erdgasprojekts, das für Israel und die Palästinenser ein Gewinn hätte sein können, praktisch eingefroren

Nach dem Angriff palästinensischer Kämpfer am 7. Oktober, bei dem rund 1.200 Menschen getötet und Hunderte von Geiseln in den Gazastreifen verschleppt wurden, hat Israel mit aller Härte reagiert.

Es hat bisher mehr als 18.000 Tonnen Bomben auf den Gazastreifen abgeworfen und dabei in einem Monat unerbittlicher Luftangriffe mehr als 11.000 Palästinenser – meist Frauen, Kinder und ältere Menschen – getötet.

Ein hochrangiger UN-Beamter in New York trat kürzlich von seinem Posten zurück und bezeichnete die Ereignisse in Gaza als einen „Lehrbuchfall von Völkermord“, an dem westliche Regierungen „voll und ganz mitschuldig“ seien. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat geschworen, dass sein Land nicht aufgeben wird, bevor die Hamas beseitigt ist.

Während die schrecklichen Angriffe in die sechste Woche gehen, könnte die Frage der Energieressourcen den laufenden Krieg noch komplizierter machen.

Nach Angaben der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen (UNCTAD) wurden vor dem Gazastreifen und anderswo unter dem besetzten Westjordanland bedeutende Erdöl- und Erdgasvorkommen entdeckt.

„Das besetzte palästinensische Gebiet liegt über beträchtlichen Erdöl- und Erdgasvorkommen im Gebiet C des besetzten Westjordanlandes und an der Mittelmeerküste des Gazastreifens. Die Besatzung hindert die Palästinenser jedoch nach wie vor daran, ihre Energieressourcen zu erschließen und zu nutzen“, heißt es in der von der UNCTAD im Jahr 2019 durchgeführten Studie.

In diesem Zusammenhang ist die Frage der Souveränität über die Gasfelder des Gazastreifens für Israel von entscheidender Bedeutung.

Während des G20-Gipfels in Neu-Delhi im September dieses Jahres kündigten die USA und die EU ihre Unterstützung für einen Plan zum Bau eines Wirtschaftskorridors an, der Indien mit dem Nahen Osten und Europa verbinden soll.

Indiens Narendra Modi und Saudi-Arabiens Mohammed bin Salman auf dem G20-Gipfel in Neu-Delhi im September dieses Jahres. Die USA und die EU kündigten einen Plan zum Bau eines Wirtschaftskorridors an, der Indien mit Europa verbinden soll (AFP)

Das 1995 unterzeichnete Oslo-II-Abkommen räumte der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) die Seehoheit über ihre Gewässer bis zu einer Entfernung von 20 Seemeilen von der Küste ein. Daher unterzeichnete die PA im November 1999 mit der British Gas Group (BGG) einen 25-Jahres-Vertrag zur Gasexploration.

Im Jahr 2000 wurden durch zwei Bohrungen von British Gas vor der Küste des Gazastreifens Gasreserven von schätzungsweise 1,4 Billionen Kubikfuß entdeckt. Sechzig Prozent dieser Reserven gehören den Palästinensern.

Im Juli 2000 erteilte der israelische Premierminister BGG die Sicherheitsgenehmigung für die erste Bohrung, Marine 1, als Teil der politischen Anerkennung Israels, dass die Bohrung unter der Gerichtsbarkeit der Palästinensischen Autonomiebehörde steht.

Gelegenheit zur Zusammenarbeit

Nachdem Russland im Februar 2022 in die Ukraine einmarschiert war, bemühte sich Europa um Alternativen zu den russischen Energielieferungen und nahm eine palästinensische Initiative zur Förderung von Erdgas vor der Küste des Gazastreifens wieder auf. Man hoffte, dass das 1,4-Milliarden-Dollar-Projekt, an dem die Palästinensische Autonomiebehörde, Ägypten, Israel und die Hamas beteiligt sind, bis März 2024 mit der Gasförderung beginnen könnte.

Ein solches Projekt hätte den Grundstein für eine Zusammenarbeit zwischen den Palästinensern und Israel legen können, von der beide Seiten profitieren würden.

Da sich der israelisch-palästinensische Konflikt in den letzten Wochen jedoch dramatisch zugespitzt hat, scheint dies nicht mehr in Sicht zu sein, und das Projekt wurde auf absehbare Zeit auf Eis gelegt.

Stattdessen vergab die Regierung Netanjahu am 29. Oktober, als der Krieg weiterging und kein Waffenstillstand in Sicht war, 12 Lizenzen für die Erdgasexploration im Mittelmeerraum des Landes an sechs Unternehmen, darunter BP und die italienische ENI.

Die neuen Ressourcen an Erdöl- und Erdgasfunden im östlichen Mittelmeer werden auf einen erstaunlichen Wert von 524 Milliarden Dollar geschätzt. Dem UN-Bericht zufolge wird jedoch ein erheblicher Teil dieser Ressourcen aus dem besetzten Gebiet Palästinas stammen müssen.

Darüber hinaus kündigten die USA und die EU während des G20-Gipfels in Neu-Delhi im September dieses Jahres ihre Unterstützung für einen Plan zum Bau eines Wirtschaftskorridors an, der Indien mit dem Nahen Osten und Europa verbinden soll – ein gewaltiges Projekt, das mit Chinas Gürtel- und Straßeninitiative konkurrieren soll.

In diesem Zusammenhang ist die Frage der Souveränität über die Gasfelder des Gazastreifens für Israel von entscheidender Bedeutung

Netanjahu bezeichnete es als „das größte Kooperationsprojekt unserer Geschichte“ und fügte hinzu: „Unser Land Israel wird ein zentraler Knotenpunkt in diesem Wirtschaftskorridor sein; unsere Eisenbahnen und unsere Häfen werden ein neues Tor von Indien durch den Nahen Osten nach Europa und zurück öffnen.“

Israel plant, ein wichtiger Exporteur von Gas und etwas Öl zu werden. In den letzten 20 Jahren hat sich das Land von einem Nettoimporteur fossiler Brennstoffe zu einem Exporteur von Erdgas gewandelt.

Netanjahus Kriegserklärung an den Gazastreifen im Oktober 2023 ist eine Fortsetzung der früheren israelischen Invasion des Gazastreifens im Jahr 2014, bei der mindestens 2.104 Palästinenser, darunter 1.462 Zivilisten, getötet wurden. Das eigentliche militärische Ziel der Besetzung des Gazastreifens ist die Vertreibung der Palästinenser aus ihrem Heimatland.

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant sagte, der Plan bestehe darin, „alles zu eliminieren“, und ein anderer Minister, Gideon Sa’ar, sagte, Gaza müsse „am Ende des Krieges kleiner sein“. Darüber hinaus wurde in einem „Konzeptpapier“ der israelischen Regierung vorgeschlagen, die 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens auf die ägyptische Sinai-Halbinsel umzusiedeln.

Das eigentliche Ziel ist jedoch nicht nur die Zerschlagung der Hamas und/oder die Vertreibung der Palästinenser aus ihrer Heimat, sondern auch die Beschlagnahme der milliardenschweren Gasvorkommen des Gazastreifens.

Dieser Artikel ist auf Französisch in der französischen Ausgabe von Middle East Eye verfügbar.

Seyed Hossein Mousavian ist Spezialist für Sicherheit und Nuklearpolitik im Nahen Osten an der Princeton University und ehemaliger Leiter des iranischen Komitees für nationale Sicherheit und Außenbeziehungen. Seine Bücher: „Iran and the United States: An Insider’s view on the Failed Past and the Road to Peace“ wurde im Mai 2014 von Bloomsbury veröffentlicht, „A Middle East Free of Weapons of Mass Destruction“ im Mai 2020 von Routledge. Sein neuestes Buch: „A New Structure for Security, Peace, and Cooperation in the Persian Gulf“ (Eine neue Struktur für Sicherheit, Frieden und Zusammenarbeit am Persischen Golf), erscheint im Dezember 2020 bei Rowman & Littlefield Publishers.

