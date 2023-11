Cartoons that kill: The art and imagery of genocide Why did The Washington Post publish a caricature dehumanising Palestinians amid Israel’s genocidal war on Gaza?

Verletzte Kinder werden am 7. November 2023 in einem Krankenhaus in Deir Al-Balah, Gaza, inmitten israelischer Angriffe gesehen. (Belal Khaled/Anadolu via Getty Images)

Warum hat die Washington Post inmitten des völkermörderischen Krieges Israels gegen Gaza eine Karikatur veröffentlicht, die Palästinenser entmenschlicht?

Karikaturen, die töten: Die Kunst und die Bilder des Völkermordes

By Zarrar Khuhro

Pakistanischer Journalist, Kolumnist und Talkshow-Moderator

Veröffentlicht am 16. November 2023

Verletzte Kinder sind in einem Krankenhaus zu sehen, während die israelischen Angriffe auch am 32. Tag in Deir Al-Balah, Gaza, am 7. November 2023 andauern.

Völkermord ist kein Ereignis; man wacht nicht einfach eines Morgens auf und beginnt aus heiterem Himmel, ein ganzes Volk auszurotten. Völkermord ist ein Prozess, auf den man sich hinarbeiten muss.

Und wie alle Prozesse hat auch der Völkermord seine Phasen – insgesamt 10 Phasen, wenn wir uns auf die Liste von Dr. Gregory Stanton, dem Gründungspräsidenten und Vorsitzenden von Genocide Watch, einer Organisation, die genau das tut, was ihr Name besagt, beziehen wollen.

Eines dieser Stadien ist die Entmenschlichung. Die Ermordung von Tausenden von Männern, Frauen und Kindern fordert ihren Tribut von der Psyche, die sich mit allerlei unangenehmen Fragen konfrontiert sieht und sich gegen alle möglichen unwillkommenen Gedanken wehren muss, die selbst in die verschlossensten Gemüter eindringen, wie einzelne Spione, die sich in eine gut bewachte Festung schleichen.

Diejenigen, die auf Kinder schießen, die Bomben auf Schulen und Krankenhäuser werfen, sind doch vermutlich genauso Menschen wie die, die sie ermorden. Wie, so fragt man sich, können sie dann nachts schlafen? Wie können sie nicht in jedem wachen Moment das Blut an ihren Händen sehen, wie Lady Macbeth, die durch die Hallen des Schlosses von Dunsinane wandert?

Die Antwort ist einfach: Man lebt damit, indem man sich einredet, dass die Getöteten in Wirklichkeit keine Menschen sind, oder zumindest nicht so menschlich wie man selbst. Wenn Sie das richtig und wiederholt tun, werden Sie sich erfolgreich davon überzeugen, dass Mord kein Mord ist, sondern Schädlingsbekämpfung.

Die Entmenschlichung muss ein fortlaufender Prozess sein, der gleichzeitig mit der eigentlichen Vernichtung abläuft, denn Sie müssen nicht nur Ihre eigene Öffentlichkeit überzeugen, sondern auch die Regierungen und die Öffentlichkeit der Länder, die Sie bewaffnen, unterstützen, fördern und in einigen Fällen sogar anfeuern, während Sie Ihr blutiges, aber notwendiges Geschäft betreiben. Das wird umso schwieriger, je mehr ausgeweidete Babys sich in den Höfen der belagerten Krankenhäuser stapeln, je mehr Leichensäcke die Straßen verstopfen und je mehr die Welt die Apokalypse auf ihren Smartphones live überträgt.

In diesem Zusammenhang ist auch die berüchtigte Karikatur der Washington Post von letzter Woche zu sehen.

Am 6. November veröffentlichte die Washington Post eine Karikatur mit dem Titel „Human Shields“ (Menschliche Schutzschilde), als Israel seine absichtlichen und direkten Angriffe auf Zivilisten im Gazastreifen in Bäckereien, Krankenhäusern und Häusern fortsetzte und gleichzeitig klar seine Absicht ankündigte, die Palästinenser auszurotten.

Die Karikatur zeigt einen Mann mit bestialischen Gesichtszügen in einem dunklen, gestreiften Anzug, auf dem in fetten weißen Buchstaben die Hamas prangt. Seine komisch große Nase ragt unter eingesunkenen Augen hervor, die von buschigen Augenbrauen gekrönt werden. Er hat mehrere Kinder und eine typisch hilflos aussehende arabische Frau in der Abaya an seinen Körper gefesselt. Zu seiner Linken ist eine palästinensische Flagge zu sehen, zu seiner Rechten ein Teilbild der Al-Aqsa und natürlich eine Öllampe. Nur für den Fall, dass die Symbolik nicht deutlich genug war. Die Karikatur trifft auf viele Punkte zu. In seiner bahnbrechenden Studie über Entmenschlichung schreibt der Wissenschaftler Nick Haslam, dass zu den Kategorien der Entmenschlichung durch Bilder auch die Darstellung des Feindes als Barbar, Verbrecher und Schänder von Frauen und Kindern gehört.

Nachdem die Karikatur entfernt worden war, schrieb der Herausgeber der redaktionellen Seite, David Shipley, in einer Mitteilung an die Leser, dass er die Zeichnung zwar nur als „Karikatur“ eines „bestimmten Hamas-Sprechers“ gesehen habe, die Empörung ihn aber davon überzeugt habe, dass er „etwas Tiefgreifendes und Spaltendes übersehen“ habe.

Es ist nicht Davids Schuld, wirklich nicht. Wie so viele Menschen auf der Welt ist er mit Medien- und Filmdarstellungen von hakennasigen Arabern aufgewachsen, die entweder stümperhafte Scheichs, stümperhafte Banditen oder brutale (und stümperhafte) Fanatiker sind. Über dieses Phänomen schrieb der Autor Jack Shaheen ausführlich in seinem Buch Reel Bad Arabs: How Hollywood Vilifies a People (Wie Hollywood ein Volk verunglimpft), das später zu einem Dokumentarfilm verarbeitet wurde.

Um auf die Karikaturen zurückzukommen: Araber sind nicht die Einzigen, denen diese Behandlung zuteil wird – ganz im Gegenteil. Nazi-Deutschland war voll von Bildern (eine Google-Suche genügt), die Juden in ähnlicher Weise darstellten: Ihre Augen sind glasig und ihre Nasen sind hakig oder knollig, manchmal auch beides. All das ist genau darauf ausgelegt, beim Betrachter Abscheu zu erzeugen, um das rechtschaffene „Wir“ von den bestialischen „Sie“ zu trennen.

Ein flüchtiger Blick auf die antijapanischen Propagandakarikaturen des Zweiten Weltkriegs, von denen einige von keinem Geringeren als dem berühmten Kinderbuchautor Dr. Seuss gezeichnet wurden, zeigt, dass dieselben Techniken angewandt wurden. Anti-irische Karikaturen, die im Vereinigten Königreich und in den USA im späten 19. Jahrhundert veröffentlicht wurden, stellen irische Einwanderer ebenfalls als Bestien dar, und schwarze Amerikaner – oder Schwarze im Allgemeinen – werden immer noch als Affen oder Affen dargestellt. Der Zweck ist ebenso einfach wie heimtückisch und wirksam: den Charakter mit dem Aussehen in Verbindung zu bringen und dann dafür zu sorgen, dass dieses Aussehen abscheulich ist.

Die Nazis gingen natürlich noch einen Schritt weiter und stellten Juden routinemäßig als Ratten mit (kaum) menschlichen Gesichtern dar, die vor dem reinigenden arischen Besen davonhuschten. Als Beweis dafür, dass die Klassiker nie wirklich aus der Mode kommen, nahm die Daily Mail 2015 eine Seite aus Goebbels‘ Spielbuch, indem sie Ratten darstellte, die neben silhouettierten muslimischen Migranten mit Turbanen und AK-47-Gewehr nach Europa huschten. Die einzige sichtbare Frau war natürlich ordnungsgemäß verschleiert und trug eine Abaya. Aber wenigstens hat die Daily Mail die tatsächlichen Migranten nicht als Ratten dargestellt und sie damit völlig entmenschlicht.

Diese Ehre gebührt keinem Geringeren als Michael Ramirez, dem zweifachen Pulitzer-Preisträger, der die „Human Shields“-Karikatur der Washington Post gezeichnet hat. Im Jahr 2018, dem Jahr des palästinensischen „Großen Marsches der Rückkehr“, bei dem israelische Scharfschützen 266 unbewaffnete Demonstranten töteten und Zehntausende weitere zu Krüppeln machten, hielt Herr Ramirez es für angebracht, eine Karikatur zu zeichnen, die eine Flut von Ratten zeigt, die palästinensische Flaggen tragen und unter Beschuss stehen, während sie von einer Klippe stürzen und Israel die Schuld für ihr Schicksal geben. Offensichtlich ist auch dies etwas „Tiefgreifendes und Spaltendes“, das der Washington Post irgendwie entgangen zu sein scheint.

Zarrar Khuhro ist ein pakistanischer Journalist, Kolumnist und Talkshow-Moderator, der viel in Print- und elektronischen Medien gearbeitet hat.

