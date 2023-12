Israeli personnel gave false information about 7 October attack crimes – report Haaretz report claims stories of many alleged crimes committed by Palestinians, which were published around the world, were based on unverified and inaccurate accounts

Israelische Soldaten vor einem beschädigten Haus im Kibbuz Nir Oz, einer der am 7. Oktober angegriffenen israelischen Gemeinden in der Nähe des Gazastreifens, 31. Oktober 2023 (AFP)

Israelisch-palästinensischer Krieg: Israelisches Personal gab falsche Informationen über die Verbrechen des 7. Oktober – Bericht

Von MEE-Mitarbeitern



3. Dezember 2023



Der Bericht von Haaretz berichtet, dass viele Berichte über angebliche Verbrechen von Palästinensern, die in der ganzen Welt veröffentlicht wurden, auf ungeprüften und ungenauen Angaben beruhten

Eine führende israelische Zeitung hat detailliert beschrieben, wie ungeprüfte und ungenaue Berichte über den Hamas-Angriff vom 7. Oktober zur Veröffentlichung von Geschichten geführt haben, die offensichtlich falsch sind.

Einige der Details hinter diesen Berichten, in denen Gräueltaten beschrieben werden, die angeblich von palästinensischen Kämpfern begangen wurden, stammen von israelischen Beamten und Soldaten sowie von freiwilligen Such- und Rettungskräften.

Haaretz hat jedoch einige dieser Behauptungen in einem am Sonntag veröffentlichten Bericht überprüft und festgestellt, dass sie nicht stimmig sind.

Die israelische Armee gab zu, dass mindestens ein Soldat, der eine der Geschichten verbreitete, Fehler gemacht hatte.

Zaka, eine freiwillige Such- und Rettungsorganisation, die am Schauplatz der Angriffe tätig war und den Medien Zeugenaussagen zur Verfügung gestellt hat, erklärte ebenfalls, dass einige ihrer Mitglieder das, was sie gesehen haben, möglicherweise „falsch interpretiert“ haben und dass sie keine professionellen Pathologen sind.

Eines der Hauptthemen, das laut Haaretz mit unbestätigten Berichten und Fehlinformationen gespickt war, war der Tod von Kindern und Säuglingen.

Enthauptete Babys

Am 7. Oktober stürmten Hunderte von palästinensischen Kämpfern den Süden Israels und griffen militärische Außenposten, Stützpunkte und Wohngebiete an. Dabei wurden rund 1.200 Israelis getötet.

Da es keine offizielle israelische Liste der Opfer gibt, hat Haaretz eine Liste der bestätigten Todesopfer erstellt, unter denen sich mehr als 30 Kinder befinden. Die Liste ist nicht vollständig, da die forensische Arbeit noch andauert.

Einige Tage nach dem Angriff veröffentlichte der israelische Nachrichtensender i24 einen Bericht, der später weltweit Schlagzeilen machte und in dem behauptet wurde, dass 40 Babys geköpft worden seien.

Als die Zweifel am Wahrheitsgehalt dieser Geschichte immer größer wurden, tauchten weitere unbestätigte Versionen von angeblichen Gräueltaten an Kindern und Babys auf.

Dazu gehörte ein Bericht von Golan Vach, dem Leiter des israelischen militärischen Such- und Rettungsdienstes, der behauptete, die Leichen der verbrannten Babys gesehen zu haben.

Letzte Woche berichtete ein israelischer Reporter über ein Interview mit einem Soldaten, der behauptete, dass „Babys und Kinder in einer Reihe an einer Wäscheleine aufgehängt wurden“.

Nach Angaben von Haaretz waren diese Behauptungen falsch.

Aus Informationen des Nationalen Versicherungsinstituts Israels, von Polizeibeamten und Kibbuzim-Leitern geht hervor, dass unter den Getöteten bisher ein Baby identifiziert wurde und der Identifizierungsprozess so gut wie abgeschlossen ist.

Zu den anderen an diesem Tag getöteten Kleinkindern gehörten ein Vierjähriger, zwei Sechsjährige und zwei Fünfjährige.

Die meisten der getöteten Kinder waren zwischen 12 und 17 Jahre alt, einige von ihnen wurden durch Raketenbeschuss getötet.

Nach Angaben von Haaretz sagte ein Militärsprecher, dass der Soldat, der die Geschichte von den „an einer Wäscheleine aufgehängten Kindern“ verbreitete, ein Reservist war, der nicht in offizieller Funktion sprach.

Das Militär wies seine Behauptungen zurück.

Keine Beweise vorhanden

Zu den Aussagen von Vach sagte das Militär, er habe sich versprochen und Babys gesagt, obwohl er Kinder meinte.

Eine weitere falsche Behauptung wurde vom israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu aufgestellt, der gegenüber US-Präsident Joe Biden erklärte, Palästinenser hätten „Dutzende von Kindern“ zusammengebunden, verbrannt und hingerichtet.

Laut Haaretz gibt es keine Beweise dafür, dass am selben Ort Gruppen von Kindern tot aufgefunden wurden, die auf die von Netanjahu gegebene Beschreibung passen.

In einer anderen Geschichte wurde behauptet, dass ein israelisches Baby verbrannt in einem Ofen aufgefunden wurde. Diese Geschichte stammte von Eli Beer, dem Präsidenten von United Hatzalah of Israel, einer Organisation für freiwillige medizinische Notfalldienste.

Auch diese Geschichte wurde von Haaretz als falsch bezeichnet. Eine Quelle von United Hatzalah sagte gegenüber Haaretz, dass die Behauptung von einem Freiwilligen stamme, der glaubte, das Baby gesehen zu haben, und sie ungenau an Beer weitergegeben habe.

Andere Berichte der Freiwilligengruppe Zaka schienen ebenfalls nicht mit den verfügbaren Informationen über Alter und Aufenthaltsort der Getöteten übereinzustimmen.

Eines der Gruppenmitglieder sagte, er habe 20 verbrannte Leichen von Teenagern in Kfar Aza und 20 weitere in Be’eri gesehen.

Diese Zahlen stimmten nicht mit den Angaben zu den getöteten Kindern in diesen Gemeinden überein.

Fehlinterpretiert

Haaretz berichtete, dass unter den Toten in Kfar Aza bisher zwei Minderjährige im Alter von 14 und 16 Jahren identifiziert worden seien.

In Be’eri wurden insgesamt neun Minderjährige getötet, die meisten von ihnen wurden tot in ihren Häusern bei ihren Familien aufgefunden.

Derselbe Zaka-Freiwillige behauptete, die Leiche einer erschossenen schwangeren Frau in Be’eri gesehen zu haben, deren Bauch aufgerissen und deren Fötus erstochen worden war.

Er sagte, dass zwei Kinder im Alter von sechs und sieben Jahren tot neben ihr gefunden wurden.

Von den 87 Menschen, die in Be’eri getötet wurden, war jedoch keiner sechs oder sieben Jahre alt, berichtete Haaretz.

Was die angeblich erschossene schwangere Frau betrifft, so bezweifelten die Einwohner von Be’eri, dass der Vorfall in ihrer Gemeinde stattfand.

Auch die Polizei sagte, sie habe keine Kenntnis davon. Eine Quelle im Shura-Militärlager, wo die Leichen identifiziert und für die Beerdigung vorbereitet wurden, bestritt, etwas davon gewusst zu haben.

Auf die Fragen von Haaretz sagte Zaka, die Freiwilligen hätten möglicherweise „falsch interpretiert, was sie gesehen haben“.

„Die Freiwilligen sind keine Pathologieexperten und haben keine professionellen Hilfsmittel, um die ermordete Person und ihr Alter zu identifizieren oder die Art und Weise, wie sie getötet wurde, zu erklären“, sagte Zaka.

Übersetzt mit Deepl.com



