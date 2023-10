UK home secretary says waving Palestine flag could be an offence Suella Braverman urges police to consider whether displays of support for Palestine – including chants and flags – could be public order offences

Pro-palästinensische Demonstranten versammelten sich am Montagabend in der Nähe der israelischen Botschaft in London (MEE)

Suella Braverman fordert die Polizei auf zu prüfen, ob Kundgebungen zur Unterstützung Palästinas – einschließlich Sprechchöre und Fahnen – einen Verstoß gegen die öffentliche Ordnung darstellen könnten

Israelisch-palästinensischer Krieg: Laut britischem Innenminister könnte das Schwenken der palästinensischen Flagge eine Straftat darstellen

Von MEE-Mitarbeitern

10. Oktober 2023

Die britische Regierung hat die Polizeichefs aufgefordert, zu prüfen, ob das Schwenken einer palästinensischen Flagge eine Straftat darstellen könnte, nachdem hochrangige Persönlichkeiten gefordert hatten, Personen, die ihre Unterstützung für die Hamas zum Ausdruck gebracht haben, strafrechtlich zu verfolgen.

In einem Schreiben vom Dienstag forderte Innenministerin Suella Braverman die Polizeikräfte auf, auf das Zeigen von Hamas-Flaggen oder -Logos oder andere Demonstrationen der Unterstützung für die militante palästinensische Gruppe zu achten.

Die Hamas wurde von der britischen Regierung im Jahr 2021 als terroristische Organisation verboten.

Braverman forderte die Polizei aber auch auf, den Kontext zu berücksichtigen, in dem palästinensische Flaggen geschwenkt werden, um zu beurteilen, ob möglicherweise Verstöße gegen die öffentliche Ordnung wie Belästigung oder Aufwiegelung begangen wurden.

„Verhaltensweisen, die unter bestimmten Umständen legitim sind, wie zum Beispiel das Schwenken einer palästinensischen Flagge, sind unter Umständen nicht legitim, wenn damit Terrorakte verherrlicht werden sollen“, schrieb sie.

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den Newslettern von MEE

Melden Sie sich an, um die neuesten Warnungen, Einblicke und Analysen zu erhalten, beginnend mit Turkey Unpacked

Außerdem forderte sie die Polizeichefs auf, zu prüfen, ob Sprechchöre wie „Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein“ als „Ausdruck eines gewalttätigen Wunsches nach der Auslöschung Israels aus der Welt“ und damit als Verstoß gegen die öffentliche Ordnung verstanden werden sollten.

Ihre Äußerungen erfolgten Stunden, nachdem der britische Premierminister Rishi Sunak versprochen hatte, dass jeder, der im Vereinigten Königreich die Hamas nach deren „barbarischen Terrorakten“ unterstützt, zur Rechenschaft gezogen wird.

„Die Menschen sollten die Hamas nicht unterstützen, und wir werden dafür sorgen, dass sie zur Rechenschaft gezogen werden, wenn sie es doch tun“, sagte er am Dienstag vor Reportern bei einem Besuch in Staffordshire.

Die britische Regierung gehört zu einer Gruppe von Ländern, zu denen auch die USA, Deutschland und Frankreich gehören, die Israel nach einem Angriff palästinensischer Kämpfer aus dem Gazastreifen am Wochenende, bei dem mehr als 900 Israelis getötet worden sein sollen, „unerschütterliche Unterstützung“ angeboten haben.

Mindestens 830 Palästinenser wurden getötet, als Israel mit Luftangriffen im Gazastreifen reagierte.

Am Montagabend versammelten sich Tausende von Demonstranten vor der israelischen Botschaft in London, schwenkten palästinensische Flaggen und skandierten „Free Palestine“.

Berichten zufolge nahm die Londoner Polizei drei Personen fest, die an den Demonstrationen beteiligt waren.

Am anderen Ende der Stadt nahmen Tausende von Menschen an einer Mahnwache der jüdischen Gemeinde vor der Downing Street teil, während Sunak an einem Gebetsgottesdienst in einer Synagoge im Norden Londons teilnahm.

Am Wochenende hatte Braverman getwittert, sie erwarte, dass die Polizei „mit aller Härte des Gesetzes“ gegen jegliche Unterstützung für die Hamas vorgehen werde, eine Botschaft, die sie am Montag wiederholte.

„Auf britischen Straßen ist kein Platz für Demonstrationen, die den Terrorismus verherrlichen. Ich schreibe an die Polizeichefs und fordere sie auf, alle ihre Befugnisse zu nutzen, um Unordnung und Not zu verhindern“, schrieb sie.

Die britische Regierung hat die Hamas im November 2021 in ihrer Gesamtheit als terroristische Organisation verboten. Das bedeutet, dass jeder, der seine Unterstützung für die militante palästinensische Gruppe zum Ausdruck bringt, mit bis zu 10 Jahren Gefängnis rechnen muss.

Zuvor war nur der militärische Flügel der Hamas, die al-Qassam-Brigaden, im Vereinigten Königreich verboten worden.

Zu Beginn dieses Jahres wurde in einer umstrittenen Überprüfung der Prevent-Strategie der britischen Regierung zur Bekämpfung des Extremismus empfohlen, Anhänger der Hamas genauso zu behandeln wie Anhänger der Gruppe Islamischer Staat.

Im Vereinigten Königreich wurden schon früher Menschen strafrechtlich verfolgt, weil sie Flaggen oder T-Shirts mit den Logos verbotener Organisationen wie der Kurdischen Arbeiterpartei (PKK) und der Hamas trugen.

Im Jahr 2021 wurde ein Mann verurteilt, aber von einer Gefängnisstrafe verschont, weil er in einem Londoner Viertel mit einem hohen jüdischen Bevölkerungsanteil T-Shirts trug, die die al-Qassem-Brigaden und die militante palästinensische Gruppe Islamischer Dschihad unterstützten. Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …