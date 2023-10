Israel-Palestine war live: Gaza ‚is being strangled‘ as food and water begin to run out Israel’s shelling and siege causing ‚unprecedented human catastrophe‘, UN says

Israelisch-palästinensischer Krieg live: Israel bombardiert den nördlichen Gazastreifen, während der Bodenangriff ins Stocken gerät

UN warnt, dass Israels Beschuss und Belagerung eine „beispiellose menschliche Katastrophe“ verursacht

Wichtigste Punkte

Unrwa: Gaza wird stranguliert

Gewalt zwischen Israel und Libanon eskaliert

Palästinensischer Junge in den USA getötet

Live-Updates

Israelischer Außenminister: Erklärung von Papst Franziskus zu Gaza „inakzeptabel

vor 4 Minuten

Israels Außenminister hat eine Erklärung von Papst Franziskus, in der er zur Einhaltung der humanitären Rechte in Gaza aufruft, als „inakzeptabel“ bezeichnet.

Außenminister Eli Cohen sagte, Israel erwarte vom Vatikan eine klare und unmissverständliche Verurteilung der mörderischen Terrorakte der Hamas-Terroristen, die Frauen, Kindern und älteren Menschen allein deshalb Schaden zufügen, weil sie Juden und Israelis sind.“

„Es ist inakzeptabel, dass Sie eine Erklärung abgeben, in der Sie sich in erster Linie um die Zivilisten im Gazastreifen sorgen, während Israel 1.300 Ermordete begräbt“, fügte Cohen hinzu.

papst franziskus

Papst Franziskus winkt der Menge während des sonntäglichen Angelusgebets auf dem Petersplatz im Vatikan am 15. Oktober 2023 zu (AFP)

Am Sonntag sagte Papst Franziskus, dass ein humanitärer Korridor geöffnet werden sollte, um den Belagerten in Gaza zu helfen, und rief zur Freilassung der israelischen Geiseln auf, die von palästinensischen Gruppen in den Enklaven genommen wurden.

„Ich bitte nachdrücklich darum, dass die Kinder, die Kranken, die Alten, die Frauen und alle Zivilisten nicht zu Opfern des Konflikts werden“, sagte er vor einer Menschenmenge auf dem Petersplatz in der Vatikanstadt.

„Die humanitären Rechte müssen respektiert werden, vor allem in Gaza.“

Israel teilt 199 Familien mit, dass ihre Angehörigen Geiseln in Gaza sind

vor 17 Minuten

Die israelische Armee hat 199 Familien darüber informiert, dass ihre Angehörigen in Gaza als Geiseln festgehalten werden.

Während einer Pressekonferenz am Montag sagte Militärsprecher Daniel Hagari, Israel habe einige Informationen über den Verbleib der Geiseln.

„Wir unternehmen große Anstrengungen, um herauszufinden, wo sich die Geiseln in Gaza aufhalten, und wir haben solche Informationen“, sagte Hagari.

„Wir werden keinen Angriff durchführen, der unser Volk gefährdet.“

Botschaft aus Gaza: „Wir trinken verseuchten Krieg. Stoppt diesen Krieg‘

vor 26 Minuten

In einer von MEE gesichteten Botschaft eines Einwohners von Gaza wird die internationale Gemeinschaft verzweifelt aufgefordert, den Krieg zu beenden, da in der belagerten Enklave kein sauberes Wasser mehr vorhanden ist.

Hier der vollständige Wortlaut der Nachricht:

„Dringender Aufruf zur Hilfe: Brüder und Schwestern des Glaubens, der arabischen Welt und der Menschheit. O freies Volk der Welt.

Die Menschen in Gaza haben bereits damit begonnen, verunreinigtes Wasser zu trinken, nachdem die letzten Entsalzungsanlagen abgeschaltet wurden. Dies geht aus einer Mitteilung der Unrwa hervor.

Die Besatzung hat die Wasserversorgung des Gazastreifens seit dem ersten Tag der Aggression unterbrochen.

Auch die Elektrizitätswerke wurden vollständig abgeschaltet, so dass die Menschen seit Beginn der Aggression im Dunkeln tappen, was dazu führte, dass die Trinkwasserbrunnen und Entsalzungsanlagen nach und nach abgeschaltet wurden, bis sie leer waren.

O Menschen mit Gewissen: Stoppt sofort diesen erbitterten Krieg gegen die Menschheit, der gegen alle irdischen und himmlischen Gesetze verstößt.“

Unrwa: Bedrohung durch Krankheiten, da die Palästinenser gezwungen sind, Brackwasser zu konsumieren

vor 44 Minuten

Der Mangel an Trinkwasser im Gazastreifen aufgrund der von Israel seit dem 7. Oktober unterbrochenen Wasserleitungen zwingt die Menschen dazu, Brackwasser zu trinken, was die Sorge vor der Ausbreitung von durch Wasser übertragenen Krankheiten schürt, so die Unrwa in einer Warnung.

Die UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge erklärte, der Zugang zu sauberem Trinkwasser sei stark eingeschränkt.

„Den fünften Tag in Folge gab es im Gazastreifen keinen Strom, wodurch lebenswichtige Dienstleistungen wie Gesundheit, Wasser und Abwasser an den Rand des Zusammenbruchs gedrängt wurden und sich die Ernährungsunsicherheit verschlimmerte“, erklärte die Agentur am Montag.

Sie fügte hinzu, dass die israelischen Luftangriffe 23 Unrwa-Einrichtungen im gesamten Gazastreifen getroffen haben und dass eine überwältigende Zahl von Binnenvertriebenen die Agentur „nicht mehr in der Lage ist, zu helfen oder zu schützen“.

Mehr als 1.000 Leichen“ unter den Trümmern, sagt das Innenministerium

vor 53 Minuten

Nach Angaben eines Sprechers des palästinensischen Innenministeriums in Gaza sind „mehr als 1.000 Leichen“ unter zerstörten Häusern eingeschlossen.

„Wir warnen vor einer humanitären und ökologischen Katastrophe aufgrund von mehr als 1.000 Märtyrerleichen unter den Trümmern der zerstörten Häuser“, sagte Eyad Al-Buzm, ein Sprecher des Ministeriums.

mann geht durch gaza-trümmer

Ein palästinensischer Mann geht am 16. Oktober 2023 inmitten der Trümmer von Gebäuden, die bei israelischen Luftangriffen im südlichen Gazastreifen zerstört wurden (AFP)

Er warnte davor, dass die toten Körper zu Krankheiten und einer noch größeren Zahl von Toten führen würden.

„Dies wird zu einer Umweltkatastrophe und der Ausbreitung von Epidemien aufgrund der Verwesung der Leichen der Märtyrer führen“, so Buzm weiter.

Israelische Armee tötet israelische Zivilisten im Kreuzfeuer, Überlebender des Angriffs sagt

vor 1 Stunde

Eine Frau, die den Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober überlebt hat, behauptet, dass einige israelische Zivilisten von Israels eigenem Militär im Kreuzfeuer getötet wurden.

Yasmin Porat war während eines heftigen Schusswechsels zwischen palästinensischen Kämpfern und israelischen Streitkräften im Kibbutz Be’eri im Süden Israels zugegen.

In einer Radiosendung des staatlichen Rundfunksenders Kan sagte sie, dass Israelis aus dem Kibbuz in dem „sehr, sehr schweren Kreuzfeuer“ von israelischen Truppen getötet worden seien.

„Unsere Streitkräfte könnten sie also erschossen haben“, fragte der Interviewer Aryeh Golan, woraufhin Porat antwortete: „Zweifellos“.

Middle East Eye konnte die Behauptung nicht unabhängig verifizieren.

Israel verurteilt die Tötung von fünf Rettungssanitätern

vor 1 Stunde

Das palästinensische Medienbüro in Gaza hat die israelische Tötung von fünf Rettungssanitätern in Gaza verurteilt.

„Die Bombardierung des Hauptquartiers des Zivilschutzes und das Martyrium von fünf seiner Mitglieder ist ein neues Kriegsverbrechen, das der Liste der Verbrechen der Besatzung hinzugefügt wurde, die Rechenschaft verlangen“, hieß es am Montag.

Die fünf Retter wurden bei einem israelischen Angriff auf das Hauptquartier des Zivilschutzes im Stadtteil Al-Tuffah östlich von Gaza-Stadt getötet und mehrere andere verletzt.

Malaysischer Premierminister will Hamas trotz westlichen „Drucks“ nicht verurteilen

vor 1 Stunde

Malaysias Regierungschef sagt, er werde die Hamas nicht verurteilen, obwohl der Westen Druck ausübe.

Premierminister Anwar Ibrahim sagte im Parlament, westliche und europäische Länder hätten Kuala Lumpur bei jüngsten Treffen wiederholt aufgefordert, die Hamas zu verurteilen.

„Ich habe gesagt, dass wir als Politik eine Beziehung zur Hamas haben, die es schon immer gab und die auch weiterhin bestehen wird“, sagte Anwar dem Parlament.

„Wir sind nicht einverstanden mit ihrer Druckausübung, denn auch die Hamas hat im Gazastreifen aus freien Stücken Wahlen gewonnen und wurde von den Bewohnern des Gazastreifens an die Spitze gewählt.“

Malaysia ist seit langem ein Unterstützer der palästinensischen Sache und unterhält keine diplomatischen Beziehungen zu Israel.

Israel tötete 2.750 Palästinenser in Gaza

vor 1 Stunde

Israel hat seit Ausbruch des Krieges vor über einer Woche mindestens 2.750 Palästinenser im Gazastreifen getötet, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium am Montag mit.

Mehr als 9.700 Menschen wurden im gleichen Zeitraum verwundet.

Israel evakuiert 28 Dörfer an der Grenze zum Libanon

vor 2 Stunden

Israel hat mit der Evakuierung von 28 Dörfern im Umkreis von 2 km um die Grenze zum Libanon begonnen, teilte das Militär am Montag mit.

Die Entscheidung fällt in eine Zeit zunehmender Feindseligkeiten zwischen Israel auf der einen und der Hisbollah und libanesischen Palästinensergruppen auf der anderen Seite.

Seit dem 7. Oktober wurden mehrere israelische Soldaten sowie Mitglieder der Hisbollah, der Hamas und des Islamischen Dschihad bei Schusswechseln getötet.

Palästinenser und Israelis dementieren Berichte über einen vorübergehenden Waffenstillstand

vor 2 Stunden

Die Pressestelle der lokalen Regierung in Gaza erklärte in einer Erklärung, sie habe keine Kenntnis von einem vorübergehenden Waffenstillstand und auch nicht von der Wiedereröffnung des Grenzübergangs Rafah zu Ägypten.

Die Erklärung erfolgte nach Berichten von Reuters und israelischen Medien, wonach sich die USA, Ägypten und Israel darauf geeinigt hätten, die Wiedereröffnung des Grenzübergangs Rafah ab 9 Uhr GMT zu erlauben.

Reuters bestätigte, dass Hilfsgütertransporte auf ägyptischer Seite noch nicht in den belagerten Streifen einfahren konnten.

Das Büro des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu dementierte in einer Erklärung ebenfalls, dass ein Waffenstillstand im Gange sei.

US-Botschaft: Grenzübergang Rafah wird am Montag geöffnet

vor 5 Stunden

Die US-Botschaft in Israel zitierte Medienberichte, wonach der Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen am Montag um 9 Uhr geöffnet werden soll.

„Wir gehen davon aus, dass die Situation am Grenzübergang Rafah unbeständig und unvorhersehbar bleiben wird, und es ist unklar, ob oder wie lange Reisende den Grenzübergang passieren dürfen“, so die Botschaft.

„Wenn Sie es für sicher halten, sollten Sie näher an den Grenzübergang Rafah heranfahren – es kann sein, dass die Öffnung des Grenzübergangs kaum angekündigt wird und er nur für eine begrenzte Zeit geöffnet ist.“

Medienberichten zufolge wird Ägypten seinen Grenzübergang für ausländische Staatsangehörige im belagerten Gazastreifen wieder öffnen.

Biden verurteilt Tötung eines sechsjährigen palästinensischen Jungen

vor 5 Stunden

US-Präsident Joe Biden zeigte sich „schockiert und betroffen“ über den Mord an einem sechsjährigen muslimischen Jungen mit palästinensischen Wurzeln am Samstag in Chicago.

„Dieser schreckliche Akt des Hasses hat in Amerika keinen Platz“, sagte Biden in einer Erklärung. „Jill und ich waren schockiert und angewidert, als wir von der brutalen Ermordung eines sechsjährigen Kindes und dem Mordversuch an seiner Mutter erfuhren“, sagte er in Bezug auf die First Lady Jill Biden.

Wadea Al-Fayoume, ein sechsjähriger palästinensischer muslimischer Junge, wurde erstochen und seine Mutter schwer verletzt, als ihr Vermieter am Samstag in Chicago mit einem 12-Zoll-Militärmesser in ihr Haus eindrang.

Nach Angaben der Polizei wurde die Familie wegen ihrer islamischen Überzeugungen und als Reaktion auf die Gewalt in Palästina und Israel angegriffen.

Auch der Gouverneur von Illinois, J. B. Pritzker, verurteilte die Tötung.

„Einem sechsjährigen Kind im Namen von Fanatismus das Leben zu nehmen, ist schlichtweg böse“, sagte Pritzker in einer Erklärung am Sonntag. „Das war nicht nur ein Mord – es war ein Hassverbrechen.“

Biden erwägt Reise nach Israel: Bericht

vor 6 Stunden

US-Präsident Joe Biden erwägt in den kommenden Tagen eine Reise nach Israel, wie US-Medien berichten.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu habe Biden nach Israel eingeladen, berichteten hebräische Medien, aber das Weiße Haus habe noch nicht entschieden, ob er die Reise antrete, berichteten die Associated Press und das Wall Street Journal.

Der Besuch wäre ein Zeichen der US-Unterstützung für Israel inmitten des Krieges, aber er käme auch zu einem Zeitpunkt, an dem sich Israel auf eine tödliche Bodeninvasion des belagerten Gazastreifens vorbereitet und die Enklave mit Luftangriffen und Artillerie bombardiert.

Biden fordert Iran und Hisbollah auf, sich nicht in den israelisch-palästinensischen Krieg einzumischen

vor 6 Stunden

US-Präsident Joe Biden hat am Sonntag den Iran und die libanesische Hisbollah davor gewarnt, sich in den israelisch-palästinensischen Krieg einzumischen.

„Don’t. Nicht, nicht, nicht“, sagte Biden in einem CBS-Interview auf die Frage, ob er eine Botschaft an Teheran und die Hisbollah habe.

Bidens Äußerungen kommen zu einem Zeitpunkt, zu dem die USA sich zunehmend Sorgen machen, dass die Hisbollah in den Krieg eintreten könnte, da sich das Feuergefecht an der Nordgrenze Israels zum Libanon intensiviert.

Am Sonntag bekannte sich die Hisbollah zum Abschuss von sechs Panzerabwehrraketen auf Israel, wobei mindestens ein Israeli getötet wurde. Später veröffentlichte das israelische Militär ein Video von Angriffen auf die so genannte „militärische Infrastruktur“ der Hisbollah im Libanon.

Unterdessen berichtete die New York Times, dass die Hisbollah am Sonntag in einer Kommandozentrale in Beirut eine Sitzung abhielt, um die Möglichkeiten der Eröffnung einer zweiten Front gegen Israel zu erörtern.

„Wir können nicht ausschließen, dass sich der Iran auf irgendeine Weise direkt einmischt“, sagte der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, am Sonntag in der CBS-Sendung „Face the Nation“ und wies auf das Risiko hin, dass im Norden eine zweite Kriegsfront eröffnet wird.

Er fügte hinzu, dass die beiden Flugzeugträger, die die USA in das östliche Mittelmeer entsandt haben, den Iran und die Hisbollah abschrecken sollen.

„Das ist einer der Gründe, warum der Präsident diese Mittel verlegt hat, um diese klare Botschaft der Abschreckung zu senden und deutlich zu machen, dass dieser Krieg nicht eskalieren sollte.“ Übersetzt mit Deepl.com



