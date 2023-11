Stanford students refuse to end protests until university divests from Israel Students vow to continue weeks-long protest until the prestigious US university divests from Israel and condemns Israeli war crimes in Gaza and occupied territories



Die Studenten versprechen, ihren wochenlangen Protest fortzusetzen, bis sich die angesehene US-Universität von Israel trennt und die israelischen Kriegsverbrechen in Gaza und den besetzten Gebieten verurteilt

Das Stanford-Sit-in ist zu einem wichtigen Ort der Organisation für pro-palästinensische Studenten in Stanford geworden (MEE/Azad Essa)

Israelisch-palästinensischer Krieg: Stanford-Studenten weigern sich, den Gaza-Sit-in zu beenden, bis ihre Forderungen erfüllt sind

Von Azad Essa in Stanford, Kalifornien

17. November 2023

Es begann mit einer Person. Innerhalb weniger Stunden wurde daraus eine Gemeinschaft.

In den letzten 27 Tagen haben mehr als zwei Dutzend Studierende der Stanford University aus Solidarität mit den Palästinensern im Gazastreifen, die seit Wochen unter den unerbittlichen israelischen Luftangriffen leiden, eine Schlafdemonstration veranstaltet.

Die Studenten unterschiedlicher Nationalität und Herkunft haben in einem kleinen Lager aus mehreren Zelten in einem der Hauptquartiere der Universität gelebt.

In einem Gespräch mit Middle East Eye, das unter der Bedingung der Anonymität geführt wurde, weil sie harte Repressalien für ihre Äußerungen befürchteten, erklärten die Studenten, sie würden ihren Sitzstreik nicht beenden, bis die Universität sich von israelischen Unternehmen und akademischen Einrichtungen trennt und diese boykottiert und Israel wegen seiner Besetzung der palästinensischen Gebiete verurteilt.

Israels jüngster Angriff auf den Gazastreifen erfolgte nach einem Angriff von Hamas-geführten Kämpfern am 7. Oktober, bei dem etwa 1.200 Israelis ums Leben kamen und etwa 240 als Geiseln genommen wurden.

Seitdem wurden nach Angaben palästinensischer Gesundheitsbeamter mehr als 12.000 Palästinenser, darunter fast 5.000 Kinder, durch israelische Luftangriffe getötet. Etwa 1,6 Millionen weitere Menschen wurden vertrieben und sind von Hunger, Durst und Krankheiten bedroht, während sich im Gazastreifen eine humanitäre Katastrophe abspielt.

Der Student, der das Sit-in in Stanford organisierte, erklärte gegenüber MEE, dass der Protest entscheidend dazu beigetragen habe, dass das Thema Gaza in den Köpfen der Studenten und Fakultätsmitglieder weiter präsent sei.

„Die Universität Stanford hat in der Vergangenheit viele Kundgebungen abgehalten. Sie waren meist erfolglos, weil die Universität die Forderungen der Studenten ignorierte, sobald die Kundgebung vorbei war“, sagte der Student, der anonym bleiben wollte.

„Es gab mehrere Vorschläge, die an die Verwaltung geschrieben wurden, und alle wurden abgeschmettert, weil es keine nachhaltige Reaktion seitens der Studenten gab.

„Wir wollten einen Druck erzeugen, den die Universität noch nicht gesehen hatte“, fügte der Student hinzu.

Verfolgen Sie die Live-Berichterstattung von Middle East Eye über den Krieg zwischen Israel und Palästina

Seit der Kriegserklärung Israels an den Gazastreifen haben etwa 50-60 Studierende ihre Tage mit dem Sit-in verbracht. Sie kommen in der Regel zwischen den Vorlesungen an, diskutieren über Palästina und essen das von Kommilitonen oder Gemeindemitgliedern bereitgestellte Essen.

Als Durchgangsstraße zwischen den Abteilungen und Büros in Stanford kommen täglich Hunderte von Studenten vorbei – mit Fahrrädern, Elektrorollern oder zu Fuß – und erhaschen ungewollt einen Blick auf das unpassende Lager.

Ich habe einen Drohanruf erhalten, in dem mir gesagt wurde, dass sie wissen, wo ich wohne.

– Palästinensischer Student in Stanford

Wenn sie vorbeikommen oder eine Frage haben, stehen mehrere Freiwillige bereit, um über ihren Protest zu informieren und auf eine Broschüre über Zionismus, ein Poster über Kolonialismus oder ein Buch über die Geschichte Palästinas hinzuweisen.

Das kleine Lager ist nicht nur zu einer Plattform des Protests geworden, sondern auch zu einem Mittel für die Studenten, sich über Kolonialismus und Rassismus zu informieren.

Etwa 20 Studenten bleiben über Nacht im Schlafsaal.

„Das, was die Leute hier eint, ist, dass wir alle das Gefühl haben, dass das, was [in Gaza] passiert, falsch ist, und wir meinen, dass wir Stellung beziehen müssen“, sagte Draper, ein jüdischer Student, der seit dem 20. Oktober bei dem Sleep-in dabei ist, gegenüber MEE.

„Wir müssen die Universität drängen, sich zu bessern.“

(MEE/Azad Essa)

Das Lager besteht aus Postern, Schildern und Aufklärungsmaterial (MEE/Azad Essa)

Das Sit-in hat auch Mitglieder der Stanford Alumni angezogen. Eine ehemalige Studentin, die ihren Namen nicht nennen wollte, erklärte gegenüber MEE, dass sie als schwarze Amerikanerin ihre Unterstützung für die Menschen in Palästina demonstrieren wolle.

Die Ehemalige sagte, sie habe den Unterschied zwischen der Unterstützung der Black Lives Matter-Bewegung (BLM) durch die Universität und deren Reaktion auf die Ereignisse in Gaza bemerkt.

„BLM ist für viele Menschen salonfähig geworden. Für viele Menschen beginnt und endet ihr Engagement für BLM mit einer Ausstellung“, sagte die Alumna und bezog sich dabei auf eine Ausstellung in der Cecil H. Green Library in Stanford, die die Geschichten von fast 70 schwarzen Amerikanern dokumentiert, die durch Polizeibrutalität und systemischen Rassismus getötet oder beeinträchtigt wurden.

„Deshalb sind wir hier. Wir sagen, dass selbst Palästina für euch nicht schmackhaft ist; wir werden hier sein und dafür sorgen, dass ihr seht, was dort vor sich geht“, fügten sie hinzu.

An US-Universitäten ist die Redefreiheit für Pro-Palästina-Aktivisten nicht frei

Mehr lesen “

Yusuf, ein anderer Student, der seinen Nachnamen nicht nennen wollte, sagte, er habe das Gefühl, dass Stanford „Probleme mit Palästinensern“ habe.

Der Sitzstreik ist aus einer Petition hervorgegangen, die Tausende von Unterschriften gesammelt hat und in der großen Studentenschaft und dem Alumni-Netzwerk der renommierten Universität zu kursieren begann.

Stanford ist eine von mehreren Universitäten in den USA, an denen Studierende mit Fakultätsmitgliedern und Verwaltungsangestellten wegen ihrer Reaktion auf den Krieg in Gaza und die jahrzehntelange Besetzung der palästinensischen Gebiete durch Israel aneinandergeraten sind.

Seit dem Ausbruch des Krieges haben Studierende berichtet, dass sie von Mitarbeitern beschimpft wurden, die sie unter anderem des Antisemitismus und der Unterstützung des Terrorismus beschuldigten.

Die Organisatoren des Sitzstreiks erklärten, dass die Verwaltung seit Beginn ihres Protestes nur ein einziges Mal mit ihnen gesprochen und sich geweigert habe, etwas anderes zu tun, als palästinensischen Studenten Ressourcen zur Verfügung zu stellen.

Anfang dieser Woche erklärte die Stanford-Verwaltung, sie werde zwei Gruppen einrichten, die den Hass bekämpfen und die Mitglieder der Gemeinschaft unterstützen sollen. Bei der ersten Gruppe handelt es sich um einen neuen Unterausschuss zur Bekämpfung von Antisemitismus, bei der zweiten um einen neu eingerichteten Ausschuss für muslimische, arabische und palästinensische Gemeinschaften, der sich mit Islamophobie auf dem Campus befassen soll.

Die Initiative kam mehr als eine Woche nachdem Abdulwahab Omira, ein arabischer Student in Stanford, von einem Auto angefahren wurde, was als Hassverbrechen beschrieben wird.

Omira sagte, der Fahrer habe geschrien: „Fick dich und dein Volk“.

Eine vorläufige Untersuchung des Santa Clara County Sheriff’s Office bezeichnete den Vorfall als Hassverbrechen. Das Büro des Sheriffs teilte MEE mit, dass die Ermittlungen noch andauerten, und fügte hinzu, dass es „zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Updates“ gebe.

Die Pressestelle der Universität Stanford hat auf die Bitte von MEE um eine Stellungnahme nicht geantwortet.

Diskreditierung von Studenten in den USA

Überall in den USA hat es eine Welle der Unterstützung für die unter israelischer Besatzung lebenden Palästinenser gegeben, wobei Studentenverbände Erklärungen abgaben und sich an verschiedenen Protestaktionen beteiligten, sehr zum Leidwesen der Universitätsverwaltungen, der Regierung Biden und der israelischen Regierung.

Studierende, die pro-palästinensische Positionen vertraten oder einen Waffenstillstand forderten, wurden von der Verwaltung oder von israelfreundlichen Studierenden routinemäßig als Terror-Sympathisanten bezeichnet.

Mehrere Studenten haben ihre Jobchancen verloren oder ihre Identität wurde auf schwarzen Listen auf mobilen LED-Bildschirmen außerhalb des Campus und in Online-Foren wie The Canary Mission veröffentlicht, die Aktivisten ins Visier nehmen, die sich zu israelischen Verbrechen äußern.

Diese Maßnahmen folgten auf den gut dokumentierten Druck von Milliardären und Politikern, um als israelfeindlich interpretierte Äußerungen zu unterdrücken.

Die Studierenden stellten fest, dass es eine konzertierte Aktion gab, um pro-palästinensisches Engagement mit Antisemitismus in Verbindung zu bringen.

Dies hat dazu beigetragen, ein Umfeld zu schaffen, in dem die Universitätsbehörden beschuldigt wurden, Antisemitismus zu benutzen, um pro-palästinensischen Aktivismus auf dem Campus zu diskreditieren und dessen Befürwortung unweigerlich als Unterstützung des Terrorismus darzustellen.

In Florida wurde das staatliche Universitätssystem vor kurzem aufgefordert, die Ortsgruppen von Students of Justice in Palestine (SJP) an allen Universitäten des Bundesstaates zu verbieten, weil die Studenten „schädliche Unterstützung für terroristische Gruppen“ leisteten.

An der Columbia University in New York City wurden sowohl die SJP als auch die örtliche Jewish Voice for Peace (JVP) bis zum Ende des Semesters suspendiert.

Auf einer Kundgebung Anfang dieser Woche an der Columbia-Universität sagte ein jüdischer Student, der sich an die Demonstranten wandte, dass die Entscheidung der Universität, die JVP, die einzige jüdische antizionistische Gruppe auf dem Campus, zu suspendieren, eine abschreckende Botschaft an die Studenten sende, dass Judentum und der Staat Israel ein und dasselbe seien.

Die Columbia University hat auf die Bitte von MEE um einen Kommentar nicht geantwortet.

(MEE/Azad Essa)

Studenten berichten, dass Gemeindemitglieder Vorräte, darunter Zelte, gespendet haben, um ihnen bei der Fortsetzung ihres Protestes zu helfen (MEE/Azad Essa)

Ein palästinensischer Student in Stanford, der ebenfalls um Anonymität bat, sagte, er schwanke zwischen dem Entsetzen über die Bilder aus Gaza auf seinem Handy und dem Unmut über die Universitätsverwaltung, die sich weigere, Israel zu verurteilen.

Darüber hinaus sei er oft um die Sicherheit seiner Freunde und Kollegen besorgt, die damit rechnen müssen, dass sie gebrandmarkt und belästigt werden, weil sie sich für Palästina einsetzen, oder dass ihnen Todesdrohungen drohen.

„Ich habe einen Drohanruf erhalten, in dem gesagt wurde, dass sie wissen, wo ich wohne“, sagte der palästinensische Student.

„Ja, auf dem Campus zu sein war schlimm, aber hilfreich war die massive Unterstützung durch die Gemeinschaft“, sagte der Student in Anspielung auf das kleine Dorf aus Zelten und die Gemeinschaft, die hinter ihm saß.

Wo die institutionelle Unterstützung für die Palästinenser versagt hat, habe das Sit-in die dringend benötigte Solidarität gebracht, so der Student.

„Dieser Sitzstreik ist nicht nur eine Form des Protests, sondern auch eine Gemeinschaft. Ich komme hierher, um Tee und Kaffee zu trinken und mit den Leuten zu reden“, sagte der palästinensische Student.

„Sie wissen, was ich durchmache. Und sie erlauben mir, ich selbst zu sein“, fügte der Student hinzu.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …