https://english.almayadeen.net/news/politics/israeli-aggression-on-damascus–one-martyr–several-injured



Israelische Aggression gegen Syrien: ein Märtyrer, mehrere Verletzte

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

24. Oktober 2024

Die israelische Besatzung führt eine Aggression durch und nimmt ein Wohngebäude im Stadtteil Kafr Sousa in der syrischen Hauptstadt Damaskus sowie eine Militärseite in der Nähe von Homs ins Visier.

Ein Bild, das im Internet kursiert, zeigt ein brennendes Feuer nach dem Angriff der israelischen Besatzungstruppen auf ein Gebäude in Kafr Soussa, Damaskus, Syrien, am 24. Oktober 2024. (Social Media)

Israelische Luftangriffe trafen am Donnerstag ein Wohngebiet von Damaskus und einen Militärstützpunkt in Homs, wobei ein Soldat getötet und sieben weitere Menschen verletzt wurden, berichteten syrische Staatsmedien.

Das israelische Militär „startete einen Angriff vom besetzten syrischen Golan und vom Nordlibanon aus auf zwei Ziele“ im Bezirk Kafr Sousa in Damaskus und auf eine Militäranlage in der Nähe von Homs, berichtete die offizielle Nachrichtenagentur SANA unter Berufung auf eine Militärquelle.

Verwandte Nachrichten

SANA berichtete, dass bei dem Angriff in Homs ein Soldat getötet und sieben weitere verwundet wurden.

Zuvor hatten die Besatzungstruppen am Montagabend auch ein ziviles Fahrzeug im Wohngebiet al-Mazzeh in Damaskus angegriffen, was zum Tod von zwei Zivilisten, der Verletzung von drei weiteren und zur Beschädigung von Privateigentum führte.

Lesen Sie mehr: 4 Raketen treffen US-Besatzungsstützpunkt Conoco in Syrien: Quelle – Exklusiv

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …