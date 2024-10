https://www.middleeasteye.net/live/live-israel-hezbollah-gaza-lebanon-beirut-hamas-war-strike



Live: Israelische Streitkräfte zerstören einziges Feuerwehrauto im Norden des Gazastreifens, während sie Unterkünfte in Brand setzen

Unterdessen bombardieren Kampfflugzeuge Beirut mit den „heftigsten“ Angriffen des Krieges

Wichtige Punkte

Palästinensischer Zivilschutz stellt Einsätze im Norden des Gazastreifens aufgrund israelischer Angriffe ein

Israelischer Jet bombardiert Damaskus in Syrien

Israelischer Angriff tötet UN-Mitarbeiter, der einen gekennzeichneten Hilfslastwagen fährt

6,2k Shares

Live-Updates

Israelische Streitkräfte beschießen Berichten zufolge Lager im Zentrum von Gaza schwer

vor 17 Sekunden

Israelische Streitkräfte haben am Donnerstagmorgen Medienberichten zufolge Gebiete im gesamten zentralen Gazastreifen schwer beschossen und beschossen.

Artillerie- und Schüsse wurden in den Flüchtlingslagern Nuseirat, al-Maghazi und Bureij dokumentiert.

Mindestens ein Palästinenser wurde getötet und andere verwundet.

Morgen-Update

vor 57 Minuten

Guten Morgen, liebe Leser von Middle East Eye,

es ist jetzt kurz nach 8 Uhr in Palästina, im Libanon und in Israel. Hier sind die neuesten Updates aus dem israelischen Krieg gegen Gaza und den Libanon, der nun in seinem 384. Tag ist:

Israelische Streitkräfte bombardierten das einzige Feuerwehrauto im Norden des Gazastreifens, während sie im Rahmen ihrer andauernden Kampagne der ethnischen Säuberung weiterhin Häuser und Schulen in Brand setzen, wie der palästinensische Zivilschutz am späten Mittwoch mitteilte. Israelische Streitkräfte verwundeten außerdem drei Mitglieder des Zivilschutzes und nahmen fünf weitere fest.

Unterdessen wurden bei israelischen Angriffen drei libanesische Soldaten getötet, wie die Armee am frühen Donnerstag mitteilte. Dies geschah nach der „gewalttätigsten“ Nacht israelischer Angriffe im Libanon seit Beginn des Krieges, wie staatliche Medien berichteten.

Am Donnerstagmorgen wurde auch über israelische Bombenangriffe in Damaskus und Homs in Syrien berichtet, bei denen nach Angaben des Militärs mindestens ein syrischer Soldat getötet wurde.

US-Außenminister Antony Blinken wird am Donnerstag nach Zwischenstopps in Israel und Saudi-Arabien in Doha landen. Dies ist seine elfte Regionalreise seit Beginn des Krieges im vergangenen Jahr.

Abendzusammenfassung

vor 7 Stunden

Guten Abend, liebe Leser von Middle East Eye,

Israel hat am Mittwoch 17 Angriffe auf den Süden Beiruts geflogen und Berichten zufolge auch neue Angriffe auf den Südlibanon gestartet.

Die staatlichen libanesischen Medien berichteten, dass die Angriffe auf Beirut die heftigsten seit Beginn des Krieges waren. Sechs Gebäude wurden vollständig zerstört, darunter eines, in dem sich ein Büro der Nachrichtenagentur Al-Mayadeen befand. Mindestens eine Person wurde getötet und mehrere verletzt.

In Gaza wurden unterdessen mindestens 42 Menschen durch israelische Angriffe getötet. Die humanitäre Lage im Norden von Gaza verschlechterte sich weiter, da der palästinensische Zivilschutz aufgrund der verheerenden israelischen Belagerung keine weiteren Dienste in der Region leisten kann.

Hier ist, was Sie sonst noch über die heutigen Entwicklungen wissen müssen:

Die Hisbollah gab am Mittwoch bekannt, dass sie ein Rüstungsunternehmen in einem Vorort von Tel Aviv angegriffen hat.

Saudi-Arabien und der Iran führten gemeinsame Militärübungen durch.

Al Jazeera wies die israelischen Anschuldigungen zurück, seine Reporter seien Hamas-Mitglieder.

Ein UN-Experte sagte, dass Israels Angriffe auf Finanzinstitutionen, die mit der Hisbollah in Verbindung stehen, nach internationalem Recht illegal seien.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin teilte seinem israelischen Amtskollegen Yoav Gallant mit, dass Washington zutiefst besorgt über die israelischen Angriffe auf die libanesischen Streitkräfte sei.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …