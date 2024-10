https://english.almayadeen.net/news/politics/israeli-raids-target-residential-areas–hospitals-threatened



Israelische Angriffe zielen auf Wohngebiete, Krankenhäuser bedroht: Beirut

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Al Mayadeen

22. Oktober 2024

Israelische Luftangriffe der Besatzungstruppen trafen mehrere Regionen in Beiruts südlichem Vorort, darunter Wohngebiete und Krankenhauseingänge, während der Widerstand im Libanon mit Raketenangriffen auf nordisraelische Siedlungen bis nach Haifa reagierte.

Israelischer Luftangriff der Besatzungstruppen am 21. Oktober 2024 auf die Küstenstadt Ouzai südlich von Beirut, in unmittelbarer Nähe des Rafic-Hariri-Flughafens im Libanon. (Social Media)

Die israelische Besatzung verstärkte am Dienstagmorgen ihre Aggression auf den südlichen Vorort von Beirut und zielte dabei insbesondere auf das Gebiet Laylaki. Dies folgt auf eine Nacht, die von einer Reihe gewalttätiger Überfälle in verschiedenen Regionen des Libanon geprägt war, was die eskalierenden Spannungen in der Region unterstreicht.

Beirut und seine Umgebung wurden am späten Montagabend von einer Reihe israelischer Luftangriffe erschüttert, wobei mehrere Regionen im südlichen Vorort, darunter Haret Hreik, Rouaiss und Ghobeiry, in rascher Folge angegriffen wurden. Laut dem Korrespondenten von Al Mayadeen in Beirut wurden diese Orte innerhalb einer Stunde dreimal angegriffen, was die siebte Angriffswelle im südlichen Vorort der Hauptstadt darstellt.

Die Region Ouzai, ein Küstengebiet südlich von Beirut, wurde ebenfalls getroffen, was die Fluggesellschaft Middle East Airlines dazu veranlasste, einen Flug auf eine Ausweichlandebahn umzuleiten, da sich die Hauptlandebahn gefährlich nahe am Zielgebiet befand.

Die israelische Besatzung verschonte auch Krankenhäuser im Libanon nicht. Der Korrespondent von Al Mayadeen berichtete, dass der israelische Luftangriff in der Nähe des Rafik-Hariri-Regierungskrankenhauses im Gebiet Jnah auf ein Wohnviertel abgezielt habe. Bei dem jüngsten Angriff wurden vier Menschen, darunter ein Kind, getötet und 32 verletzt.

Diesmal wurden auch die Vertriebenen direkt angegriffen. Vorläufige Berichte bestätigten, dass bei einem Angriff in der Nähe des Krankenhauses drei Bürger getötet und Dutzende verletzt wurden. Das libanesische Gesundheitsministerium hat noch keine endgültige Bilanz veröffentlicht, da mehrere Menschen noch unter den Trümmern eingeschlossen sind.

„Israel“ versucht, das Al-Sahel-Krankenhaus in das libanesische Al-Shifa-Krankenhaus umzuwandeln

Gestern behauptete der Sprecher der israelischen Besatzungsarmee, dass die Hisbollah „Millionen in Gold und Bargeld“ unter dem Al-Sahel-Krankenhaus im südlichen Vorort von Beirut lagere. Normalerweise greift die Besatzungsmacht auf solche Lügen und falschen Behauptungen zurück, um die Bombardierung unversehrter medizinischer Einrichtungen zu „rechtfertigen“.

Fadi Alameh, Direktor des Al-Sahel-Krankenhauses, verurteilte seinerseits die israelischen Behauptungen über seine Einrichtung und bezeichnete sie als „Erfindungen und Fehlinformationen“, die darauf abzielen, den libanesischen Gesundheitssektor zu schwächen. Das Al-Sahel-Krankenhaus, obwohl es sich um eine private Einrichtung ohne politische Zugehörigkeit handelt, wurde ebenfalls von der israelischen Besatzung bedroht.

Dies geschah nach monatelangen gezielten Angriffen auf den libanesischen Gesundheitssektor im Südlibanon sowie systematischen Angriffen auf Zivilschutz-, Sanitäts- und Rettungsteams in allen libanesischen Gebieten.

Ende September dieses Jahres kündigte das libanesische Gesundheitsministerium Pläne zur Evakuierung von Krankenhäusern im Süden Beiruts an, da die israelischen Luftangriffe in der Region zunahmen.

In einer Erklärung forderte das Ministerium Krankenhäuser in Beirut, im Libanongebirge und in anderen nicht betroffenen Regionen auf, nicht dringende Fälle bis zum Ende der Woche auszusetzen, um Patienten aus den südlichen Vororten aufzunehmen.

Dieser Schritt signalisiert die große Sorge, dass „Israel“ nach seinen dokumentierten Verstößen gegen das Völkerrecht in Gaza, wo wiederholt medizinische Einrichtungen bombardiert wurden, Krankenhäuser im Libanon ins Visier nehmen könnte. Diese Befürchtung wird durch die jüngste Eskalation der Luftangriffe im Süden Beiruts noch verstärkt, die die Sicherheit der zivilen Infrastruktur und der medizinischen Einrichtungen in Gefahr bringt.

Libanon schlägt „Israel“ nach Luftangriff auf Beiruts Vororte

In der Zwischenzeit ertönten in den von Israel besetzten Siedlungen im Norden, darunter Kiryat Shmona, Wadi Ara, Haifa und Akka, Sirenen, als israelische Medien über fünf Raketen berichteten, die von libanesischem Gebiet aus gestartet wurden.

Israelische Medien berichteten auch über massive Explosionen in der Nähe von Haifa und Karyot und betonten, dass mehrere israelische Siedler verletzt wurden, als sie auf dem Weg zu ihren Bunkern waren, da die israelische Luftverteidigung die Raketen nicht abfangen konnte.

Berri riet Hochstein, Netanyahus klare Position einzuholen: Quellen

Vor der jüngsten Angriffsserie auf die südlichen Vororte von Beirut besuchte der US-Gesandte den Libanon, während über Waffenstillstandsverhandlungen für den Libanon verhandelt wurde.

Das Ergebnis des Besuchs des US-Gesandten Amos Hochstein in Beirut und die Position der Vereinigten Staaten zum Ende der Aggression „Israels“ gegen den Libanon bleiben unklar, bis die wahre Haltung des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu bekannt wird, teilten politische Quellen Al Mayadeen am Montag mit.

Dies geschieht, während „Israel“ seine Aggression im Libanon fortsetzt. Das libanesische Gesundheitsministerium gab am Montag bekannt, dass die Zahl der Opfer der Aggression auf 2.483 Märtyrer und etwa 11.628 Verletzte gestiegen ist.

In Bezug auf die Position von Sprecher Nabih Berri bekräftigten die Quellen, dass der Libanon die Resolution 1701 ohne jegliche Änderungen unterstützt.

Die Resolution wurde im Zuge des israelischen Krieges gegen den Libanon im Jahr 2006 verabschiedet und fordert die vollständige Einstellung der Feindseligkeiten und den Einsatz der libanesischen Armee im Südlibanon sowie die Einrichtung einer entmilitarisierten Zone zwischen der Pufferzone der Blauen Linie [zwischen dem Libanon und den besetzten palästinensischen Gebieten] und dem Litani-Fluss.

„Israel“ hat die Resolution nach dem Krieg völlig missachtet und die libanesische Souveränität durch Überflüge seiner Flugzeuge kontinuierlich verletzt.

Die Quellen berichteten Al Mayadeen, dass Berri Hochstein angeblich geraten habe, sich von Netanjahu eine klare und „offizielle“ israelische Position zu holen.

Die Quellen gaben auch bekannt, dass Hochstein während seines Besuchs Berri nach dem Umfang des Mandats der Hisbollah fragte und betonte, dass er eine definitive Antwort erhalten habe, die besagte, dass „das Mandat vollständig, ernst und unanfechtbar ist“.

Darüber hinaus, so die Quellen, habe Beirut den Eindruck gewonnen, dass die Vizepräsidentin Kamala Harris, die Kandidatin der Demokraten im aktuellen US-Präsidentschaftswahlkampf, daran interessiert sei, vor den US-Wahlen im Libanon etwas zu erreichen.

Die Quellen beschrieben das Treffen zwischen Parlamentspräsident Berri und dem US-Gesandten als insgesamt positiv.

Am Montag zuvor hatte Axios jedoch unter Berufung auf US-amerikanische und israelische Beamte berichtet, dass die israelische Besatzungsregierung dem US-Außenministerium in der vergangenen Woche ein Dokument vorgelegt habe, in dem sie ihre Bedingungen für einen Waffenstillstand zur Beendigung der Aggression gegen den Libanon und zur Ermöglichung der Rückkehr vertriebener Zivilisten darlege.

Das Dokument wurde am Donnerstag vor Hochsteins Besuch in Beirut am Montag vom israelischen Minister für strategische Angelegenheiten, Ron Dermer, überreicht.

Israelische Beamte gaben an, dass das Dokument die wichtigsten Grundsätze widerspiegelt, die mit dem israelischen Sicherheitsministerium und den israelischen Besatzungstruppen erörtert wurden, und die Forderungen „Israels“ in Bezug auf eine diplomatische Lösung zur Beendigung des Krieges hervorhebt.

Eine der Forderungen beinhaltet den Einsatz israelischer Streitkräfte entlang der Grenze, um eine „aktive Durchsetzung“ zu gewährleisten, die den islamischen Widerstand im Libanon daran hindert, die militärische Infrastruktur im südlichen Libanon in der Nähe der Grenze wieder aufzubauen, wie ein israelischer Beamter gegenüber Axios erklärte.

Eine weitere Forderung ist, dass „Israel“ die Freiheit haben soll, im libanesischen Luftraum zu operieren, was eine eklatante Verletzung der Souveränität des Libanon darstellen würde.

Diese beiden Forderungen stehen im Widerspruch zur Resolution 1701, die vorsieht, dass die libanesischen Streitkräfte und die UN-Interimstruppe im Libanon (UNIFIL) einen Waffenstillstand zwischen „Israel“ und der Hisbollah durchsetzen.

Übersetzt mit Deepl.com

