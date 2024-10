https://strategic-culture.su/news/2024/10/21/biblical-cruelty-took-power-in-israel-mein-kampf-in-reverse/



Biblische Grausamkeit erlangte die Macht in Israel: „Mein Kampf in umgekehrter Richtung“

Von José Goulão

21. Oktober 2024

Das ‚Gesetz des Volkes‘ ist der Trugschluss, auf den sich der Staat Israel historisch gestützt hat, von seiner Gründung als westliche Kolonie in Palästina bis hin zur Sicherung der imperialen Kontrolle im gesamten Nahen Osten.

In unzähligen Kommentaren und Meinungen, die sich über die aktuelle Situation in den als Israel bekannten palästinensischen Gebieten verbreiten, herrscht die Überzeugung, dass das einzige Problem Premierminister Benjamin Netanjahu ist. Mit anderen Worten: Sobald er zurücktritt oder entlassen wird, ist die Krise gelöst und alles kehrt zum Frieden des Herrn zurück, während die methodische ethnische Säuberung der Palästinenser fortgesetzt wird.

Reine Täuschung, fromme Illusion. Im sogenannten „Jüdischen Staat“ wird nichts mehr so sein wie zuvor.

Die Schlussfolgerung ist objektiv und ergibt sich aus der unvermeidlichen Realität, die eines Tages eintreten muss: der schreckliche ideologische und religiöse Existenzkampf, der innerhalb des Zionismus – der rassistischen und suprematistischen Doktrin, auf der der Staat Israel basiert – zwischen den säkularen und religiösen Fundamentalisten stattfindet; oder „zwischen dem Gesetz des Volkes“ und „Gottes Gesetz“, in den bedeutungsvollen, aber vereinfachenden Worten eines Teilnehmers an einer der jüngsten gigantischen Demonstrationen in Tel Aviv.

Das „Gesetz des Volkes“ ist der Trugschluss, auf den sich der Staat Israel historisch gestützt hat, von seiner Gründung als westliche Kolonie in Palästina bis hin zur Sicherung der imperialen Kontrolle im gesamten Nahen Osten. Ein Trugschluss, von dem der Zionismus selbst in der Anfangsphase nach seiner Geburt, Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, propagandistisch lebte, als der offizielle Begründer der Doktrin, der österreichische und aschkenasische Jude Theodor Herz l, sie als säkulares System und von europäischer politischer Inspiration (heute als liberal bezeichnet) proklamierte und dessen mobilisierende Aufgabe die „Rückkehr (der Juden) ins Gelobte Land“ war, da Palästina nichts anderes als „ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land“ war.

Dies ist von Anfang an der fatale Widerspruch des Zionismus: zwischen der säkularen Propaganda, die bis 1925 mythologisch als einzigartig galt, und dem authentischen und in der Tat ursprünglichen Wesen der expansionistischen Doktrin, ihrem religiösen und fundamentalistischen Charakter, der durch das biblische Konzept des „Gelobten Landes“ und die daraus resultierende Besetzung eines „Landes ohne Volk“ oder, in quantitativ objektiveren Begriffen, eines von Barbaren und unzivilisierten Menschen missbräuchlich besiedelten Gebiets, aufgedeckt wurde. In Wahrheit war der Zionismus von Anfang an von religiöser Unausweichlichkeit geprägt, die nur taktisch verborgen wurde.

Alle ersten Regierungschefs seit der Gründung des Staates Israel verkörperten diese widersprüchliche Dualität, indem sie vorgaben, in der Politik säkular und im Privatleben religiös zu sein. Diese Doppeldeutigkeit war unerlässlich, um den Anschein zu erwecken, die Normen westlicher Demokratien zu respektieren, wie z. B. die Trennung von Kirche und Staat, die für den Versuch, der bereits müden Proklamation als „einzige Demokratie im Nahen Osten“ Glaubwürdigkeit zu verleihen, unerlässlich ist. Oder wie es Ministerpräsident Netanjahu heute garantiert, während er die blutige Endlösung für die Palästinenser durchführt, um die „Verteidigung der westlichen Zivilisation“ in der Region zu gewährleisten.

Es verdient eine kurze Überlegung, dass diese israelischen Politiker, die überwiegend Aschkenasen und Siedler sind, weil sie europäischen Ursprungs sind, darauf bedacht sind, sich als religiös zu bezeichnen. Dies ist die einzige Voraussetzung, die zweifellos ihr Judentum garantiert, da der Antisemitismus vieler dieser Europäer wahrscheinlich nur noch in geringem Maße oder gar nicht mehr vorhanden ist. Andernfalls, wenn sie den persönlichen religiösen Faktor verachten würden, hätten wir es mit einer weiteren Spur der Karikatur des Antisemitismus zu tun, die als offizielle Version aufgezwungen wird und Israel dazu dient, den Rest der Welt des Antisemitismus zu beschuldigen. Daher wären die Gründerväter selbst keine Semiten oder religiös, was den jüdischen Charakter des neuen Staates sofort verfälschen und seine ausschließliche und künstliche Rolle als Kolonie westlicher Mächte im Nahen Osten offen anprangern würde.

Anfang vom Ende des „säkularen Zionismus“

Der Gründungsirrtum des Zionismus hat seit der Staatsgründung viele Jahrzehnte überdauert, während sich die fortgesetzte Kolonisierung arabischer Gebiete entwickelte, ein illegaler Prozess, der nur dank der Toleranz und Komplizenschaft der UNO, der Vereinigten Staaten und der an der europäischen Integration beteiligten Länder möglich war: zunächst in den Gebieten, die der arabischen Bevölkerung durch das , die 1948 von den Vereinten Nationen genehmigt wurde, und ab 1967 und dem sogenannten Sechstagekrieg in den palästinensischen Gebieten von Gaza, der Westbank und Ostjerusalem, die zu dieser Zeit besetzt waren, und ermöglichte die Errichtung von Siedlungen in weiten Gebieten, die das zionistische Regime der ursprünglichen Bevölkerung gestohlen hatte. Sie sind heute die Heimat von fast 700.000 fanatischen fundamentalistischen Juden aus aller Welt, von denen die überwältigende Mehrheit keine ethnischen Wurzeln in Palästina hat.

Diese brutale und massive demografische Gewalt, die immer den Charakter einer ethnischen Säuberung hatte, wie es hieß, hat den Irrglauben des säkularen Zionismus tödlich verwundet. Der echte, faschistische, äußerst rassistische und auf Rassentrennung bedachte Zionismus, der die Vertreibung aller Palästinenser in Aussicht hat, hat in den letzten Jahrzehnten die Macht übernommen und beabsichtigt, dort auf ewig zu bleiben, „durch den Willen Gottes“, respektiert und erfüllt durch „Propheten“, Autodidakten und Terroristen, die sich von ihm dazu ermächtigt fühlen, ihre Rolle als Bürgerwehr auf Erden zu garantieren, indem sie die schreckliche Mythologie des Alten Testaments buchstabengetreu anwenden.

Netanjahu ist nur ein weiterer Anführer in diesem Prozess der Umgestaltung des Charakters des Staates, auch wenn ihm die Rolle des Regierungschefs, die er in den letzten 30 Jahren fast ausschließlich innehatte, eine natürliche Bedeutung verleiht, die jedoch im Verhältnis zu seinem tatsächlichen Gewicht in der fundamentalistischen Umgebung überschätzt wird. Er übernahm die Mission von seinem Vater Benzion Netanyahu, der wiederum persönlicher Sekretär und einer der wichtigsten ideologischen Anhänger von Volodymir Jabotinsky war, dem Ukrainer, der mit Mussolini kollaborierte und 1925 die große Spaltung zwischen dem säkularen Zionismus, der bei seiner Geburt opportunistisch proklamiert wurde, und dem von ihm gegründeten „revisionistischen Zionismus“ verursachte. Diese Variante des extremistischen Kolonialismus unter „hebräischer“ Flagge inspiriert den politisch-religiösen Fanatismus, der in der aktuellen Regierung vorherrscht und darauf abzielt, eine Theokratie zu schaffen – die Vorherrschaft des „Gesetzes Gottes“. Natürlich unter Beibehaltung der Mission, die westliche Zivilisation im Nahen Osten zu verteidigen. Es ist keine Kleinigkeit, dass diese fanatische Tendenz im Jüdischen Weltkongress enorm vertreten ist und vom Regime der Vereinigten Staaten und den undemokratischen Gremien, die die Politik der Europäischen Union bestimmen, praktisch uneingeschränkt unterstützt wird.

Stimmen, die die Katastrophe vorhersehen

Ehud Barak, einer der erfahrensten israelischen Politiker, Premierminister einer Regierung zu Beginn des Jahrhunderts, die eine brutale Unterdrückung der sogenannten Zweiten Palästinensischen Intifada praktizierte, und letzter Vorsitzender der Arbeitspartei als einflussreiche politische Organisation, hat eine relevante Meinung zu den aktuellen Ereignissen. „Unter dem Deckmantel des Krieges“, sagt er, ‚findet ein Regierungs- und Verfassungscoup statt, ohne dass ein Schuss abgefeuert wird; wenn der Coup nicht gestoppt wird, wird er Israel innerhalb weniger Wochen in eine Diktatur verwandeln – Netanjahu und seine Regierung morden die Demokratie.‘ Der von dem nun ‚zentristischen‘ Führer vorgeschlagene Weg besteht darin, ‚das Land durch groß angelegten zivilen Ungehorsam 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche zu schließen‘.

Eine viel prägnantere und fortschrittlichere Meinung, die ebenfalls alarmierend ist, kommt von General Moshe Yalon, dem ehemaligen Stabschef der Streitkräfte und ehemaligen Verteidigungsminister:

„Eine wütende, eschatologische Sekte gibt in Tel Aviv, dem Hauptquartier des völkermörderischen und kolonialen Aufbaus der Siedlergemeinschaft, den Ton an; dieser Prozess wird durch eine riesige Bürgerwehr oder miteinander verbundene Milizen von Hunderttausenden von bis an die Zähne bewaffneten Siedlern vervollständigt, die unkontrollierbar und zu allem bereit sind, sogar zum Angriff auf das Militär und den Staat.“

Ein „ehemaliger Mossad-Direktor“, der von der Zeitung „Haaretz“ zitiert wurde, stellt sogar die Zukunft des sogenannten „Jüdischen Staates“ in Frage und sagt, dass er, wenn er die Form eines „rassistischen und gewalttätigen Staates“ annimmt, nicht überlebensfähig sein wird; und es ist wahrscheinlich schon zu spät.“

„Ein umgekehrtes Mein Kampf“

Wenn man dem globalistischen Mediennetzwerk folgt, wird behauptet, dass die derzeitige israelische Regierung nur aus Premierminister Netanjahu und dem Finanzminister Bezalel Smotrich sowie dem Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir besteht, die beide wohlwollend als „rechtsextrem“ bezeichnet werden, obwohl sie in der Praxis nichts anderes als Nazi-Terroristen sind.

Smotrich ist ein Siedler und Vorsitzender der Nationalreligiösen Partei, der die Existenz des palästinensischen Volkes leugnet, das „aus Untermenschen besteht“. In seiner Akte finden sich mehrere Anklagen wegen Terroranschlägen, auch gegen zionistische Behörden.

Itamar Ben-Gvir ist der Sohn eines irakisch-kurdischen Juden, der der Terrorgruppe Irgun angehörte, einem Gründungszweig der israelischen Armee, der in den Reihen Mussolinis geboren und historisch vom ehemaligen Premierminister Menahem Begin geführt wurde. Er leitet die Organisation Otzmar Yehdiut, die ebenfalls „rechtsextrem“ ist und die Nachfolge der verbotenen Kach-Bewegung des faschistischen Ikonen Meir Kahane angetreten hat, einem amerikanischen Terroristen, der in New York geboren wurde, wo er mehrere Anschläge verübte, für die er zu einem Jahr Gefängnis verurteilt wurde, das er in einem Hotel verbüßte. Anschließend ließ er sich in Israel nieder, um für die Vertreibung aller Palästinenser aus Palästina zu kämpfen. Er wurde mindestens 60 Mal wegen terroristischer Anschläge verhaftet und in die Knesset (das israelische Parlament) gewählt.

