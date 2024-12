https://thecradle.co/articles/israeli-army-razes-600-buildings-in-gaza-to-build-dozens-of-military-bases-expand-netzarim-corridor



Israelische Armee reißt 600 Gebäude in Gaza ab, um Dutzende von Militärstützpunkten zu errichten und den Korridor von Netzarim zu erweitern

Die Ausweitung der Bauarbeiten der Armee in Netzarim deutet auf eine langfristige Besetzung des Gazastreifens und den Versuch hin, Palästinenser an der Rückkehr in ihre Häuser im Norden des Streifens zu hindern

News Desk

2. DEZEMBER 2024

(Bildnachweis: Israelische Verteidigungsstreitkräfte)

Die israelische Armee hat den Bau von Militärstützpunkten, Außenposten und Kommunikationstürmen im Netzarim-Korridor im zentralen Gazastreifen ausgeweitet, berichtete die New York Times (NYT) am 2. Dezember.

Das Militär hat in den letzten drei Monaten über 600 Gebäude rund um den Korridor abgerissen, „in einem offensichtlichen Versuch, eine Pufferzone zu schaffen“, heißt es in dem Bericht.

Von der NYT geprüfte Satellitenbilder zeigten, dass die israelische Armee mindestens 19 große Stützpunkte in dem Gebiet und Dutzende kleinerer errichtet hat, was auf Pläne für eine langfristige Besetzung hindeutet.

„Einige wurden bereits zu Beginn des Krieges gebaut, doch die Bilder zeigen auch, dass sich das Tempo der Bauarbeiten zu beschleunigen scheint: 12 der Stützpunkte wurden seit Anfang September entweder gebaut oder erweitert“, schreibt die NYT.

Infolge der Bauarbeiten ist der Korridor langsam zu einer 46,6 Quadratkilometer großen, von den israelischen Streitkräften besetzten Militärzone angewachsen.

Der Zeitung zufolge erlaubt die Kontrolle über den Netzarim-Korridor, der den Gazastreifen von der Grenze zu Israel bis zum Mittelmeer durchquert, der Armee, die Bewegungen der Palästinenser zu „regulieren“.

Die Kontrolle der Armee über den Korridor ermöglicht es Israel, Hunderttausende von Palästinensern, die durch israelische Bombenangriffe und Bodenoperationen vertrieben wurden, daran zu hindern, aus dem Süden des Gazastreifens in ihre Häuser zurückzukehren.

Israel hat außerdem den Philadelphi-Korridor errichtet, eine Pufferzone, die Rafah im südlichen Gazastreifen von Ägypten trennt und den israelischen Truppen die Kontrolle über die ägyptische Grenze und den wichtigen Grenzübergang Rafah gibt.

Israel ist außerdem dabei, einen weiteren Militärkorridor im äußersten Norden des Gazastreifens zu errichten, der die Städte Jabalia, Beit Hanoun und Beit Lahia von Gaza-Stadt im Zentrum abschneidet, wie die von BBC Verify untersuchten Satellitenbilder zeigen.

BBC berichtete, dass „Satellitenbilder und Videos zeigen, dass Hunderte von Gebäuden zwischen dem Mittelmeer und der israelischen Grenze zerstört wurden, meist durch kontrollierte Explosionen“.

Dr. H.A. Hellyer, ein Sicherheitsexperte für Westasien von der Denkfabrik Rusi, sagte der BBC, dass die israelische Armee „sich langfristig eingräbt. Ich würde auf jeden Fall erwarten, dass sich die nördliche Trennwand genau wie der Netzarim-Korridor entwickelt.“

Der Bau des neuen Korridors im nördlichen Gazastreifen, der im Oktober beginnt, entspricht Israels Umsetzung des Generals‘ Plan.

Im Rahmen dieser vom ehemaligen General Giora Eiland entwickelten Strategie hat die israelische Armee den Befehl erteilt, dass alle Palästinenser den nördlichen Gazastreifen verlassen sollen, während diejenigen, die dazu nicht in der Lage sind oder sich weigern, die Stadt zu verlassen, belagert, bombardiert und ausgehungert werden sollen.

Dr. Hellyer vertrat die Ansicht, dass die Umsetzung des Plans der Generäle die Tür zur dauerhaften Annexion des Gazastreifens und zum Beginn der jüdischen Besiedlung relativ bald öffnen würde.

„Ich persönlich glaube, dass sie jüdische Siedler im Norden ansiedeln werden, wahrscheinlich in den nächsten 18 Monaten“, sagte er. „Sie werden sie nicht als Siedlungen bezeichnen. Am Anfang werden sie sie Außenposten oder was auch immer nennen, aber das werden sie sein, und von da an werden sie wachsen.“

