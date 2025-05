Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/israel-news/2025-05-08/ty-article/.premium/israeli-army-places-returning-the-hostages-at-the-bottom-of-its-gaza-campaign-goals/00000196-ac14-dce0-abfe-ff7c57670000



Haaretz | Israel Nachrichten

Haaretz Enthüllung |

Israelische Armee stellt die Rückführung der Geiseln trotz Versprechen an die Familien ganz unten auf die Liste ihrer Ziele für den Gaza-Einsatz

In den Einsatzbefehlen an die Kommandeure wurde die Niederlage der Hamas als oberste Priorität in Gaza genannt, die Rückführung der Geiseln stand ganz unten – im Widerspruch zu Aussagen des Generalstabschefs und des Militärsprechers. Verteidigungskreise sagen, die Prioritäten seien von der politischen Führung festgelegt worden.

IDF-Stabschef Eyal Zamir letzte Woche. Bildnachweis: Naama Grybaum

Yaniv Kubovich

8. MAI 2025, 12:30 Uhr IDT

Trotz der Versprechen, die der israelische Generalstabschef Eyal Zamir der Öffentlichkeit und den Familien der Geiseln gegeben hatte, dass die Rückkehr der Geiseln oberste Priorität der geplanten Gaza-Offensive habe, wurde dieses Ziel in den Einsatzbefehlen, die den Kommandeuren am Dienstag vorgelegt wurden, ganz unten auf die Liste gesetzt.

Viele der Kommandeure, die an der Besprechung teilnahmen, waren auch überrascht, dass die israelischen Streitkräfte das übliche hebräische Wort für Geiseln (hatufim) durch den politisch weniger belasteten Begriff „b’nai aruba“ ersetzt hatten (der auch impliziert, dass sie als Druckmittel benutzt werden).

Kriegsziele:

Niederlage der Hamas

Operative Kontrolle über das Gebiet Gazas

Entmilitarisierung Gazas

Zerschlagung der Regierungsinfrastruktur der Hamas

Kontrolle und Mobilisierung der Zivilbevölkerung

Sicherstellung der Freilassung der Geiseln

Die endgültigen Pläne für die Operation mit dem Codenamen „Gideon’s Chariots“ wurden am Dienstag und Mittwoch genehmigt, woraufhin die Befehle an die hochrangigen Offiziere des Südkommandos erteilt wurden, die die Bodenoperationen leiten werden. Generalstabsoffiziere, die sich im Hauptquartier der IDF in Tel Aviv befanden, nahmen per Videokonferenz an der Sitzung teil.

Die Besprechung begann mit einer Präsentation der Ziele der Operation, die in der folgenden Reihenfolge aufgeführt wurden: „Niederlage der Hamas“, „operative Kontrolle des Gebiets“, „Entmilitarisierung des Gebiets“, „Zerstörung der Stützpunkte der Hamas“, „Konzentration und Umsiedlung der Bevölkerung“ und zuletzt „Rückführung der Geiseln“.

Viele der Teilnehmer der Besprechung waren überrascht über die Prioritätenliste, da ihnen in Gesprächen mit dem Stabschef mitgeteilt worden war, dass die Rückführung der Geiseln das Hauptziel des Krieges sei. Weiterlesen in haaretz.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …