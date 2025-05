https://www.caitlinjohnst.one/p/israeli-officials-explain-balancing?utm_source=post-email-title&publication_id=82124&post_id=164000154&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Israelische Beamte erklären den Spagat zwischen offenem Völkermord und der Aufrechterhaltung der westlichen Unterstützung

Caitlin Johnstone

20. Mai 2025

Eines der Argumente, das Israel-Apologeten gerne wiederholen, ist, dass Israel unmöglich mit völkermörderischer Absicht in Gaza handeln könne, denn wenn es die Palästinenser ausrotten wollte, hätte es dies innerhalb weniger Tage leicht tun können.

Wie es der Zufall will, haben führende Vertreter der israelischen Regierung gerade dieses Argument mit einigen schockierend offenen öffentlichen Eingeständnissen widerlegt.

Als Erklärung für die Entscheidung, nach Monaten der absichtlichen Aushungerung eine winzige Menge an Hilfsgütern nach Gaza zu lassen, sagte Premierminister Benjamin Netanjahu am Montag, dass Israel nun auf Drängen westlicher Politiker „minimale humanitäre Hilfe“ zulasse, damit diese Israels mörderische Operation zur Eroberung des Gebiets unterstützen.

Jeremy Scahill berichtet Folgendes für Drop Site News:

„Wir werden die Kontrolle über den gesamten Gazastreifen übernehmen“, versprach Netanjahu am Montag in einem von seinem Büro veröffentlichten Video, in dem er ankündigte, dass Israel mit der Lieferung ‚minimaler humanitärer Hilfe: nur Lebensmittel und Medikamente‘ beginnen werde. Netanjahu behauptete, dass der internationale Druck, unter anderem von pro-israelischen republikanischen Senatoren und dem Weißen Haus, den Anschein einer humanitären Intervention erforderlich mache. „Unsere besten Freunde in der Welt – Senatoren, die ich als starke Unterstützer Israels kenne – haben gewarnt, dass sie uns nicht unterstützen können, wenn Bilder von Massenhungersnöten auftauchen„, sagte er. ‚Sie kommen zu mir und sagen: ‘Wir geben Ihnen alle Hilfe, die Sie brauchen, um den Krieg zu gewinnen … aber wir können keine Bilder von Hungersnöten erhalten’“, fügte Netanjahu hinzu. Um den Vernichtungskrieg fortzusetzen, erklärte er: „Wir müssen es so tun, dass sie uns nicht aufhalten können.“

https://x.com/muhammadshehad2/status/1924585645940379823

Wie üblich ging der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich noch weiter, indem er das Unaussprechliche aussprach und das ganze Spiel verriet. Er erklärte, dass Israel gerade genug Hilfe leistet, um die Unterstützung des Westens aufrechtzuerhalten und Kriegsverbrechensvorwürfe zu vermeiden, während es seine ethnische Säuberungsaktion im Gazastreifen vorantreibt, und prahlte mit der Geschicklichkeit der Regierung, diese Grenze zu „navigieren“.

Einige ausgewählte Zitate von Smotrich, mit freundlicher Genehmigung des oben genannten Artikels von Drop Site News:

Smotrich sagte, das Hilfsprogramm würde es „unseren Freunden in der Welt ermöglichen, uns weiterhin einen internationalen Schutzschild gegen den Sicherheitsrat und den Haager Gerichtshof zu bieten, und uns, so Gott will, weiter bis zum Sieg zu kämpfen“.

„Die [Hilfe], die in den kommenden Tagen nach Gaza gelangen wird, ist nur ein winziger Bruchteil. Eine Handvoll Bäckereien werden in öffentlichen Küchen Pitabrot an die Menschen verteilen. Die Menschen in Gaza bekommen ein Pitabrot und einen Teller mit Essen, und das war’s. Genau das sehen wir in den Videos: Menschen, die in einer Schlange stehen und darauf warten, dass ihnen jemand einen Teller mit Suppe reicht.“

„Um ehrlich zu sein, sollten wir bis zur Rückkehr der letzten Geiseln auch kein Wasser in den Gazastreifen lassen. Aber die Realität ist, dass die Welt uns dann zwingen würde, den Krieg sofort zu beenden und zu verlieren. Das wäre ein Sieg in der Schlacht, aber eine Niederlage im Krieg. Ich bin entschlossen, den Krieg zu gewinnen.“

„Wir zerstören Gaza und hinterlassen einen Trümmerhaufen, eine totale Zerstörung, die weltweit beispiellos ist. Und die Welt hält uns nicht davon ab. Es gibt Druck. Es gibt diejenigen, die uns angreifen; sie versuchen, uns zu stoppen; sie haben keinen Erfolg. Wissen Sie, warum sie keinen Erfolg haben? Weil wir [die Kampagne] verantwortungsbewusst und klug führen, und so werden wir auch weitermachen.“

Smotrich sagte, dass die israelischen Streitkräfte eine Kampagne starten, um die Palästinenser in den Süden Gazas zu treiben, ‚und von dort, so Gott will, in Drittländer, als Teil des Plans von Präsident Trump. Das ist nichts weniger als eine Wende in der Geschichte.‘

Smotrich lobte auch die IDF dafür, dass sie bewusst Zivilisten und zivile Infrastruktur ins Visier nimmt, und sagte: „Die IDF führt endlich eine Kampagne gegen die zivile Herrschaft der Hamas durch … und eliminiert Minister, Beamte, Geldwechsler und Persönlichkeiten aus dem Wirtschafts- und Regierungsapparat.“

https://x.com/DropSiteNews/status/1924501462807089208

Da haben Sie es also, in klaren Worten ausgedrückt. Es ist nicht verwunderlich, dass Israel seine genozidalen Gräueltaten seit über anderthalb Jahren hinauszögert, anstatt alle Palästinenser einfach in einer schnellen Verbrennungsaktion zu vernichten. Israel hat uns den Grund genannt. Es hat sich für eine langsame Strangulierung entschieden, weil dies notwendig ist, um die unverzichtbare Unterstützung des Westens zu erhalten und Kriegsverbrechertribunale zu vermeiden.

Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem die Regierungen Frankreichs, Kanadas und Großbritanniens öffentlich eine Warnung an Israel richten und erklären, dass sie gezielte Sanktionen gegen Tel Aviv verhängen könnten, wenn es nicht beginnt, mehr Hilfsgüter nach Gaza zu lassen und die Übergriffe im Westjordanland einzudämmen. Israel ist sich also derzeit sehr bewusst, dass es sich auf einem schmalen Grat zwischen (A) der Verwandlung Gazas in eine unbewohnbare Hölle für die Palästinenser und (B) der Aufrechterhaltung der westlichen Unterstützung bewegt. Deshalb macht es die geringsten Zugeständnisse, mit denen es seiner Meinung nach davonkommen kann, um sowohl A als auch B zu erreichen.

Der westliche Widerstand gegen Israels Verbrechen war bisher schwach, erbärmlich und völlig unzureichend. Australiens Verurteilung von Israels Hungerpolitik ist noch zahnloser als die Frankreichs, Großbritanniens und Kanadas. Aber wir sehen einige Bewegungen, die zeigen, dass diese westlichen Regierungen nicht völlig unempfänglich für den Druck ihrer Bürger sind.

Ich habe gerade einen Tweet von Trita Parsi vom Quincy Institute gesehen, der wie folgt lautet:

„Es tut sich etwas. Die Zahl der Regierungsvertreter aus aller Welt, die ich in privaten Gesprächen Israels Massaker in Gaza als Völkermord bezeichnen hörte – ohne Einschränkungen und Vorbehalte –, hat in den letzten Wochen dramatisch zugenommen. Der Damm bricht.“

Machen wir weiter so.

__________________

