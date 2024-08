https://english.almayadeen.net/articles/blog/israeli-occupation-entity-brings-revenge-upon-itself



Israelische Besatzungsmacht rächt sich an sich selbst

Von Batool Subeiti

Quelle: Al Mayadeen Englisch

3. August 2024

Die USA werden nicht zulassen, dass sich die israelische Besatzung durch den Widerstand auflöst, vor allem nicht in der Schwäche, die sie derzeit an den Tag legt, da dies eine Zersplitterung aller westlichen Interessen in der Region bedeutet.

Was wollen die israelische Besatzungsmacht und ihr Herr Amerika mit der Ermordung des hochrangigen Führers Haniyah in Teheran erreichen? Sie suchen nach einer Fassade des Sieges, die sich auf ihre Stärken stützt. Die beiden Hauptkomponenten, mit denen sie über die Achse des Widerstands herrschen, sind:

1) Hohe Intelligenz durch ihr Netz von Agenten, Satelliten und Waffen, die mit hoher Genauigkeit zielen können.

2) Schwere Waffen, die eine vollständige Zerstörung verursachen können.

Die Ergebnisse der letzten 10 Monate zeigen, dass die Abschreckung durch die israelische Besatzungsmacht völlig zusammengebrochen ist. Der Widerstand hat den Kampf angeführt, während die Entität nicht in der Lage ist, den Gazastreifen zu kontrollieren, geschweige denn den Kampf an vielen Fronten zu eröffnen. Die Zersplitterung, die heute innerhalb der Organisation zu beobachten ist, ist selbstzerstörerisch. Bei der Verwaltung des Gazastreifens in der Nachkriegszeit mangelt es an einer Vision, während die Achse des Widerstands klare Ziele verfolgt.

Die Anhäufung von Versäumnissen führt zum Zusammenbruch der Organisation und damit auch zum Zusammenbruch der regionalen westlichen Interessen. Amerika ist der Ansicht, dass ein Ende des Krieges vor den provozierten Angriffen auf Jemen, Irak, Libanon und Iran eine vollständige Niederlage für die Entität bedeutet hätte. Dies hat enorme Auswirkungen auf die Region selbst. Aus diesem Grund hat Amerika zusammen mit der israelischen Besatzungsmacht versucht, sich durch die Angriffe ein Bild des Sieges zu verschaffen.

Hätte Amerika die Wahl zwischen dem Zusammenbruch der Abschreckung der israelischen Besatzungsmacht oder der Ausweitung des Krieges auf die Region, würde es sich für die Ausweitung des Krieges entscheiden. Deshalb hat es trotz der drohenden Eskalation grünes Licht für die Durchführung der Angriffe gegeben.

Die rote Linie für Amerika besteht darin, dass das israelische Besatzungsgebilde nicht an der Achse des Widerstands scheitern darf – Amerika möchte weiterhin das Steuer in der Hand behalten, indem es seine Politik in der Region leitet und versucht, die Rolle des Gebildes entsprechend der Notwendigkeit seiner Existenz und seiner Größe zu bestimmen und zu begrenzen.

Um ein neues Maß an Abschreckung zugunsten des Widerstands aufrechtzuerhalten, wird erwartet, dass die Art der Antwort hart und gleichgewichtig sein wird, um das Gleichgewicht der Abschreckung zu wahren. Wenn die israelische Besatzungsmacht auf die Angriffe des Widerstands hart reagiert, wird sich der Krieg ausweiten. In diesem Fall wird Amerika Druck auf die Entität ausüben, damit sie nicht mit aller Härte reagiert, da sie nicht allein konfrontiert werden kann und Amerika versucht, diese Eskalationsrunde zu verhindern.

Die rote Linie für Amerika besteht darin, dass die israelische Besatzungsmacht es nicht in einen Krieg hineinzieht, auf den es nicht vorbereitet ist. Es ist Amerika, das die Strategie für den Krieg anführt. Amerika ist nicht bereit für einen großen Krieg, und aus diesem Grund sagte Biden zu Netanjahu, dass Amerika die Entität gegen Angriffe „verteidigen“, sie aber nicht bei weiteren offensiven Aktionen unterstützen werde.

Alle amerikanischen Bemühungen zielen nun darauf ab, Netanjahu vor dem Hintergrund dieser Siegesfassade zu einem Kompromiss zu drängen, der den Krieg an der Nordfront beendet und die erwartete vernichtende Antwort des Iran abschwächt. Dies ist vor der bevorstehenden iranischen Antwort unwahrscheinlich, da Netanjahu den Krieg zu diesem Zeitpunkt nicht beenden will. In jedem Fall wird die Achse des Widerstands nicht akzeptieren, dass ein Abkommen auf den Trümmern dieser Siegesfassade geschlossen wird, da eine starke Reaktion sie zunichte machen wird. Der Widerstand wird wahrscheinlich sensible, strategisch wichtige Ziele treffen, und der Iran wird aufgrund des Angriffs auf seine Souveränität angreifen – ohne die Absicht, eine weitere Eskalation herbeizuführen.

Das israelische Besatzungsregime bettelt nun darum, dass der Westen eine Koalition bildet, um es zu schützen – als ob das seine Hauptaufgabe wäre. Vielmehr wurde das Gebilde geschaffen, um westliche Interessen zu schützen. Amerika bringt seine Streitkräfte in die Region, um die ankommenden Flugzeuge und Raketen abzufangen, während das israelische Besatzungsregime alle möglichen teuren und vorsorglichen Maßnahmen ergreift, um die Auswirkungen des Einschlags zu verringern.

Auch wenn der Angriff auf den Iran groß erscheint, so ist doch bekannt, dass Amerika über starke nachrichtendienstliche und schadenstiftende Fähigkeiten verfügt. Die Absicht hinter diesem Angriff war es, dem israelischen Siedlerwesen, das am Rande eines Bürgerkriegs steht, einen moralischen Schub zu geben. Gleichzeitig versuchen sie, die Moral der Menschen im Widerstandslager anzugreifen und ihnen ein Gefühl des Defätismus zu vermitteln. Diese Fassade des Sieges ist jedoch nur ein Deckmantel für das völlige Versagen der Einheit bei der Erreichung ihrer Ziele. Mit diesen öffentlichkeitswirksamen Attentaten wurden die Misserfolge vielleicht nur geringfügig korrigiert, aber das zeigt nicht die wahren Komponenten des Sieges.

Für die israelische Besatzungsmacht war es so wichtig, die Fassade des Sieges zu wahren, dass andere drohende Risiken, einschließlich der Reaktionen auf ihre Anschläge, nicht so wichtig sind wie die drohende Zersplitterung der Organisation. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass Amerika um eine Nachkriegslösung ringt, da kein arabisches Gebilde, einschließlich der Palästinenser, den Mut hat, auf den Flüssen palästinensischen Blutes in Gaza sitzen zu bleiben. Beide Faktoren haben Amerika dazu veranlasst, einer Aktion zuzustimmen, für die es sonst kein grünes Licht gegeben hätte, und zwar aus Angst vor einer Ausweitung des Krieges, da der Zusammenbruch des israelischen Besatzungsgebildes größer ist als das Risiko eines ausgeweiteten Krieges.

Energieingenieurin und politische Analystin mit Sitz in London, UK.

Übersetzt mit deepl.com

