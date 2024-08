Ein Aufruf zum kollektiven globalen Handeln zur Unterstützung der palästinensischen Gefangenen Von Qadura Fares

https://www.aljazeera.com/opinions/2024/8/3/a-call-for-collective-global-action-in-support-of-palestinian-prisoners



Ein Aufruf zum kollektiven globalen Handeln zur Unterstützung der palästinensischen Gefangenen

3 Aug 2024

Israel muss für die Verbrechen, die es an Palästinensern in Gefangenenlagern und Gefängnissen begeht, zur Rechenschaft gezogen werden.

Palästinenser halten Plakate während eines Protestes in Solidarität mit Gaza und palästinensischen Gefangenen in israelischen Gefängnissen, in Hebron im israelisch besetzten Westjordanland am 3. August 2024 [Reuters/Mussa Qawasma]

Am heutigen 3. August solidarisieren sich Gefangenenrechtsorganisationen und Palästinenser auf der ganzen Welt mit den Gefangenen im Gazastreifen und in den palästinensischen Gefängnissen. An diesem Tag soll auf die israelischen Verbrechen und Verstöße gegen die Rechte der palästinensischen Gefangenen sowie auf den anhaltenden Völkermord in Gaza hingewiesen werden. Die Maschinerie der Brutalität, mit der in israelischen Gefängnissen im Verborgenen bestraft und gefoltert wird, muss ans Licht gebracht werden.

Seit dem 7. Oktober sind die palästinensischen Häftlinge schrecklichen Verbrechen ausgesetzt. Kurz nachdem der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant verkündet hatte, dass Israel den Gazastreifen von Lebensmitteln, Wasser, Strom und Treibstoff abschneidet und damit den Beginn des Völkermords ankündigt, begann der israelische Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir seinen eigenen Krieg gegen palästinensische politische Gefangene und Häftlinge, die in israelischen Gefängnissen und Lagern festgehalten werden, indem er eine Politik der „Überbelegung“ erklärte.

Seitdem haben die israelische Armee und die Sicherheitsdienste Massenverhaftungen vorgenommen, durch die die Zahl der palästinensischen Bürger aus dem besetzten Westjordanland und Ostjerusalem auf 9 800 gestiegen ist. Mindestens 335 Frauen und 680 Kinder wurden verhaftet. Mehr als 3 400 wurden in Verwaltungshaft genommen, d. h. sie werden auf unbestimmte Zeit ohne Anklage festgehalten. Unter ihnen befinden sich 22 Frauen und 40 Kinder. Eine so hohe Zahl von Verwaltungshäftlingen hat es seit 1967 noch nie gegeben.

Israel hat auch eine unbekannte Zahl von Palästinensern im Gazastreifen verhaftet, nach unseren bescheidenen Schätzungen möglicherweise mehr als Tausende. Sie werden auf der Grundlage des „Gesetzes über die Inhaftierung illegaler Kämpfer“ aus dem Jahr 2002 festgehalten, das es der israelischen Armee erlaubt, Menschen ohne Haftbefehl inhaftieren zu lassen.

Unter Ben-Gvirs Befehl wurden die ohnehin schon schlechten Bedingungen in den israelischen Gefängnissen noch weiter verschlechtert. Die Gefängnisbehörden kürzten die Essens- und Wasserrationen drastisch und schlossen die kleinen Läden, in denen die palästinensischen Häftlinge Lebensmittel und andere Dinge des täglichen Bedarfs kaufen konnten. Außerdem wurden Wasser und Strom abgestellt und sogar die Zeit für die Benutzung der Toiletten verkürzt. Die Gefangenen dürfen auch nicht duschen, was zur Verbreitung von Krankheiten, insbesondere von Hautkrankheiten wie Krätze, geführt hat. Es gibt Berichte über palästinensische Gefangene, denen die medizinische Versorgung vorenthalten wird.

Die systematische Unterernährung und Dehydrierung der palästinensischen Gefangenen hat ihren Tribut gefordert. Die wenigen, die freigelassen werden, verlassen die Haftanstalten in einem entsetzlichen körperlichen Zustand. Selbst der Oberste Gerichtshof Israels hat entschieden, dass eine solche Bewaffnung mit Lebensmitteln „inakzeptabel“ ist.

Die Anwendung von Folter, einschließlich Vergewaltigung und Schlägen, ist inzwischen weit verbreitet. Es gibt schockierende Berichte über Gefängniswärter, die auf Häftlinge urinieren, sie mit Elektroschocks foltern und Hunde einsetzen, um sie sexuell zu missbrauchen. Es gibt sogar Berichte darüber, dass israelische Streitkräfte Gefangene während der Kämpfe im Gazastreifen als menschliche Schutzschilde eingesetzt haben.

Die systematische Anwendung von Folter und anderen Misshandlungen ist vorhersehbar bis hin zu außergerichtlichen Tötungen gegangen. Einem aktuellen Bericht der hebräischen Tageszeitung Haaretz zufolge sind 48 Palästinenser in Haftanstalten gestorben. Unter ihnen ist Thaer Abu Asab, der von israelischen Gefängniswärtern im Ketziot-Gefängnis brutal zusammengeschlagen wurde und im Alter von 38 Jahren an seinen Verletzungen starb.

Nach Angaben von Haaretz sind auch 36 Häftlinge aus dem Gazastreifen im Lager Sde Teiman gestorben. Berichte von israelischem medizinischem Personal, das in dem Gefangenenlager arbeitet, haben schreckliche Bedingungen für die dort inhaftierten Palästinenser offenbart. Berichten zufolge werden die Gefangenen oft ohne Betäubung operiert, und einigen mussten Gliedmaßen amputiert werden, weil sie auch dann gefesselt waren, wenn sie schliefen oder behandelt wurden.

Palästinenser, die freigelassen wurden, sagten, dass das, was sie erlebt haben, noch schrecklicher war als das, was sie aus den Gefangenenlagern Abu Ghraib und Guantanamo gehört haben, wo die amerikanischen Streitkräfte Araber und andere muslimische Männer folterten und gewaltsam verschwinden ließen. Sie haben auch ausgesagt, dass einige Häftlinge durch Folter und schwere Schläge getötet wurden. Ein Gefangener aus Bethlehem, Moazaz Obaiat, der im Juli freigelassen wurde, hat behauptet, dass Ben-Gvir persönlich an den Folterungen beteiligt war.

Die israelischen Behörden haben den Gefangenen Besuche von Anwälten, Familienangehörigen und sogar Medizinern, einschließlich des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, verweigert. Sie haben kollektive Bestrafungen durchgeführt, indem sie die Häuser ihrer Familien zerstörten, ihre Verwandten verhafteten und sie als Geiseln festhielten und einige von ihnen illegal in geheime Gefangenenlager und Militärstützpunkte verlegten, ohne ihr Schicksal offenzulegen, was den Tatbestand des Verschwindenlassens erfüllt.

Trotz der Verurteilung durch verschiedene Menschenrechtsorganisationen haben Ben-Gvir und der Rest der israelischen Regierungskoalition diese Politik fortgesetzt. „[Die Gefangenen] sollten mit einem Kopfschuss getötet werden, und der Gesetzentwurf zur Hinrichtung palästinensischer Gefangener muss in der dritten Lesung in der Knesset verabschiedet werden […] Bis dahin geben wir ihnen ein Minimum an Nahrung zum Überleben. Das ist mir egal“, sagte Ben-Gvir am 1. Juli.

Durch den Einsatz von Masseninhaftierungen hat die Besatzungsmacht Israel seit 1967 systematisch das soziale, wirtschaftliche und psychologische Gefüge der Palästinenser zerstört. Mehr als eine Million Palästinenser wurden seither verhaftet, Tausende wurden für längere Zeit in Verwaltungshaft gehalten, und 255 Häftlinge sind in israelischen Gefängnissen gestorben.

Die israelischen Verbrechen gegen die Palästinenser haben nicht erst im Oktober 2023 begonnen, sondern sind die Fortsetzung eines systematischen Prozesses der ethnischen Säuberung, der Zwangsvertreibung und der Apartheid, der schon vor 1948 begann.

Doch Israels Kolonialregime übersieht die Widerstandsfähigkeit des palästinensischen Volkes. Inspiriert von den Erfahrungen der freien Nationen Irlands, Südafrikas und Vietnams, schöpfen wir Kraft aus unserer Entschlossenheit, unser Recht auf Selbstbestimmung, Freiheit und Unabhängigkeit zu verwirklichen.

Deshalb rufen wir an diesem Tag, dem 3. August, die Welt auf, gemeinsam gegen die israelischen Besatzungsverbrechen und rassistischen Gesetze zu protestieren, und wir fordern die Regierungen auf, ihren gesetzlichen Pflichten nachzukommen und solche Verbrechen zu verhindern. Wir rufen auch Gewerkschaften, Universitäten, Parlamente und politische Parteien auf, sich wirksam an Großveranstaltungen, Demonstrationen und digitalen Kampagnen zur Solidarität mit palästinensischen politischen Gefangenen zu beteiligen.

Die internationale Gemeinschaft sollte die Besatzungsmacht zur Rechenschaft ziehen, indem sie ein vollständiges Waffenembargo gegen sie verhängt, Wirtschaftssanktionen verhängt und ihre UN-Mitgliedschaft aussetzt.

Sie sollte auch bilaterale Abkommen aufheben und Israels Teilnahme an internationalen Foren und Veranstaltungen unterbinden, bis es sich an das Völkerrecht und die Menschenrechte hält. Die internationale Gemeinschaft muss Israel dazu zwingen, die Zivilbevölkerung entsprechend seinen Verpflichtungen als Besatzungsmacht zu schützen.

Israel muss auch die Identität und die Lebensumstände der gewaltsam verschwundenen Menschen offenlegen. Wir fordern ein Ende der willkürlichen und administrativen Inhaftierungspolitik. Die Leichen derjenigen, die innerhalb und außerhalb der Gefängnisse gestorben sind, müssen ebenfalls freigegeben werden, und alle Gefangenen müssen Rechtsschutz erhalten.

Die Besatzungsmacht Israel ist verpflichtet, Sonderberichterstatter, Experten der Vereinten Nationen und den Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs nach Palästina zu lassen, die Gefängnisse zu inspizieren und den Opfern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, einschließlich materieller und moralischer Entschädigung.

Israel darf mit diesen schrecklichen Verbrechen nicht ungestraft davonkommen.

Qadura FaresLeiter der Kommission für Angelegenheiten der Inhaftierten in PalästinaQadura Fares ist Leiterin der Kommission für Angelegenheiten der Inhaftierten in Palästina

