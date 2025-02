https://www.palestinechronicle.com/israeli-delegation-heads-to-qatar-without-full-mandate-for-ceasefire-talks/



Israelische Delegation reist ohne vollständiges Mandat für Waffenstillstandsverhandlungen nach Katar

8. Februar 2025

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu. (Foto: Kremlin, via Wikimedia Commons)

Von Palestina Chronicle Staff

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat eine Delegation nach Doha entsandt, um den Waffenstillstand im Gazastreifen zu besprechen, obwohl ihr Mandat begrenzt bleibt, was bei Oppositionsführern auf Kritik stößt.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu kündigte am Samstagabend an, dass er eine Delegation nach Doha entsenden werde, um die nächste Phase des Waffenstillstandsabkommens für Gaza auszuhandeln, während der israelische Oppositionsführer Yair Lapid forderte, der Delegation die volle Autorität für den Abschluss des Abkommens zu erteilen.

In einer Erklärung aus Netanjahus Büro wurde bestätigt, dass er nach einem erneuten Austausch israelischer Gefangener in Gaza gegen palästinensische Gefangene am Samstag „die Entsendung einer Delegation“ nach Katar angeordnet habe. Netanjahu, der am Sonntag aus den Vereinigten Staaten zurückkehren wird, plant, eine „Sicherheitskabinettssitzung“ zu diesem Thema einzuberufen.

In neuen Erklärungen betonte Netanjahu, dass „Präsident Trump mir voll und ganz zustimmte, dass wir alles tun werden, um alle Gefangenen zurückzubringen, aber es wird keine Hamas-Präsenz geben“. Er bekräftigte: „Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um alle Gefangenen zurückzubringen und ihre Sicherheit zu gewährleisten, und dies sind Anweisungen an die Delegation, diese Botschaft an die Vermittler weiterzugeben.“

Israelische Medien berichteten, dass die Armee sich am Sonntag um 6 Uhr morgens gemäß der Vereinbarung von der Netzarim-Achse zurückziehen wird.

Laut der israelischen Nachrichten-Website Walla erklärten Beamte, dass die nach Doha reisende Delegation kein Mandat erhalten habe, um über die zweite Phase des Abkommens zu verhandeln. Der Besuch wird als vorläufig beschrieben und es wird nicht erwartet, dass er zu bedeutenden Fortschritten in der nächsten Verhandlungsphase führt.

Die Website, die sich auf nicht namentlich genannte Beamte beruft, deutete an, dass der Zweck des Besuchs darin bestehe, der US-Regierung, die Israel unter Druck gesetzt hatte, eine Delegation nach Katar zu entsenden, guten Willen zu demonstrieren.

Die offizielle israelische Rundfunkbehörde bestätigte, dass die Delegation, der der Koordinator für Häftlingsangelegenheiten und der stellvertretende Leiter des Inlandsgeheimdienstes (Schabak) angehören, nicht befugt ist, die zweite Phase des Abkommens zu erörtern. Stattdessen beschränkt sich ihr Mandat auf Gespräche über die Verlängerung der ersten Phase des Abkommens. Berichten zufolge strebt Netanjahu eine Verlängerung dieser Phase „so lange wie möglich“ an.

Der israelische Oppositionsführer Yair Lapid bestand darauf, dass die Delegation die volle Autorisierung erhalten sollte, das Abkommen abzuschließen, ohne es in Phasen zu unterteilen oder zusätzliche Zahlungen zu verlangen.

Auch der ehemalige Verteidigungsminister Yoav Gallant kritisierte die Regierung und behauptete, sie habe nicht alles getan, um die Rückkehr der Gefangenen zu sichern, so Yedioth Ahronoth.

Benny Gantz, Vorsitzender der Partei „Israelischer Staatslager“, wiederholte, dass „wir von Anfang an gesagt haben, dass die Befreiung der Entführten ein Kriegsziel ist, das Vorrang vor allem anderen hat, weil die Entführten keine Zeit haben.“

Unterdessen zitierte der amerikanische Fernsehsender Fox News den israelischen Botschafter bei den Vereinten Nationen, Gilad Erdan, mit den Worten, dass die Verhandlungen in Doha wieder aufgenommen werden. „Unsere Ziele sind sehr klar“, erklärte Erdan und fügte hinzu: „Wir müssen ein paar Wochen warten“, um zu entscheiden, ob der Krieg wieder aufgenommen oder die Verhandlungen fortgesetzt werden.

Erdan betonte, dass „es für das israelische Volk keine Zukunft gibt, solange die Hamas an der Macht ist“, und zeigte sich schockiert darüber, wie die Hamas die drei Geiseln freigelassen hatte.

Die Verhandlungen über die Umsetzung der zweiten Phase des Waffenstillstandsabkommens sollten ursprünglich am vergangenen Montag, dem 16. Tag der Waffenruhe, beginnen. Haaretz zitierte jedoch ein Mitglied von Netanyahus Delegation in Washington mit den Worten, dass der Premierminister sich nicht auf die zweite Phase festlegen würde, ohne zuvor die Hamas zu beseitigen.

Axios berichtete, dass das israelische Sicherheitskabinett am Montag nach Netanyahus Rückkehr aus Washington zusammentreten wird, um die Verhandlungen über die zweite Phase zu besprechen.

Im Rahmen der Vereinbarungen für die erste Phase des Waffenstillstands berichtete Yedioth Ahronoth, dass sich die israelische Besatzungsarmee über Nacht vollständig von der Netzarim-Achse zurückziehen wird.

Gemäß der Vereinbarung wird die Armee alle militärischen Einrichtungen abbauen, die sie entlang der Achse errichtet hat, die den nördlichen Gazastreifen von den zentralen und südlichen Regionen trennt.

Die Netzarim-Achse erstreckt sich vom Kibbuz Be’eri im Gazastreifen bis zum Mittelmeer und ist an ihrem nördlichen und südlichen Ende etwa sieben Kilometer lang und fünf Kilometer breit. Sie wurde konzipiert, um den Gazastreifen zu fragmentieren, indem der Norden von den zentralen und südlichen Gebieten isoliert wird, während gleichzeitig die Bewegung der israelischen Besatzungstruppen vom Gazastreifen zur Mittelmeerküste erleichtert wird.

Gleichzeitig gab die israelische Armee bekannt, dass ihre drei in Gaza operierenden Divisionen in Verteidigungspositionen umgruppiert wurden, um die Sicherheit in der Umgebung von Gaza und im westlichen Negev zu erhöhen.

(PC, AJA)

Übersetzt mit Deepl.com

