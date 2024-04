https://www.middleeastmonitor.com/20240404-why-israel-insists-on-defending-its-lies-about-the-october-attack/

Pro-palästinensische jüdisch-amerikanische Demonstranten demonstrieren am 22. Februar 2024 in New York City, Vereinigte Staaten [Selçuk Acar/Anadolu Agency]

Warum Israel darauf besteht, seine Lügen über den Angriff im Oktober zu verteidigen

von Dr. Mustafa Fetouri

MFetouri

4. April 2024

Wenn man etwas ausprobiert und feststellt, dass es nutzlos ist, ist es dumm und noch viel nutzloser, damit weiterzumachen. Zumindest ist das logisch und so funktioniert das menschliche Gehirn. Aber nicht in Israel.

Seit dem Angriff auf seine Militärbasen und halbmilitarisierten Kibbuzim am 7. Oktober, bei dem die Hamas und andere palästinensische Kämpfer die israelische Militärmacht in der Nähe und rund um den Gazastreifen strategisch überraschten, hat Israel immer wieder Geschichten verbreitet, die sich längst als billige Propaganda erwiesen haben. Die israelischen Entscheidungsträger und ihr Medienapparat scheinen sich zu sagen: „Lüge, bis du dir selbst glaubst, und andere werden dir bald folgen“.

Dieses Muster wiederholt sich immer wieder in den eklatanten, billigen Versuchen, die Palästinenser – und zwar alle, nicht nur die Hamas-Kämpfer – weiter zu entmenschlichen, indem sie als Wilde, kaltblütige Mörder dargestellt werden, die darauf aus sind, Zivilisten zu töten und Frauen zu vergewaltigen.

Da alte Gewohnheiten nur schwer aussterben, wenn sie es überhaupt tun, ist Israels Gewohnheit zu lügen Teil seiner kurzen Geschichte von 75 Jahren. Vom ersten Tag an nutzte es Lügen und unterstützte Propagandisten in der ganzen Welt, um seine eigenen falschen Geschichten und unwahren Behauptungen aufrechtzuerhalten, so dass die Welt – bis zu einem gewissen Grad – jedes Wort glaubte, das die Israelis über jedes Ereignis, das die Palästinenser betraf, veröffentlichten. Dies war bei fast allen früheren Gräueltaten von 1947 bis heute der Fall, und es wiederholt dieselben Praktiken jetzt bei seinem Völkermord in Gaza.

READ: Hamas: Vergewaltigungsvorwürfe zielen darauf ab, die „humane Behandlung von Geiseln“ der Gruppe zu beflecken

Nehmen wir zum Beispiel den Angriff auf die World Central Kitchen, bei dem am Montag, dem 1. April, sieben Mitarbeiter der Wohltätigkeitsorganisation getötet wurden. Israel hat sich schnell zu der Tat bekannt, sein Beileid bekundet und Premierminister Benjamin Netanjahu bedauerte den Vorfall und bezeichnete den Luftangriff als „unbeabsichtigt“. Tatsache ist, dass alle Wohlfahrtsverbände ihre Bewegungen minütlich mit den israelischen Streitkräften abstimmen, so dass sie zu jedem Zeitpunkt und an jedem Tag wissen, wo sie sich befinden. Netanjahus „unbeabsichtigte“ Beschreibung ist also eine große Lüge!

In seiner üblichen Arroganz und Verachtung für Zivilisten, die den Palästinensern helfen, machte er sich nicht einmal die Mühe, sich für die Geschehnisse zu entschuldigen, sondern bezeichnete die Tötung als „im Krieg üblich“. Er wusste bereits, dass ihm niemand glauben würde, denn die Welt hat ihn bereits mehrfach vor der Kamera dabei erwischt, wie er nicht nur die Öffentlichkeit, sondern auch seine ausländischen Amtskollegen belogen hat, darunter Joe Biden, der den Völkermord im Gazastreifen trotz Netanjahus offener Verachtung für ihn unterstützt hat.

Niemand hat wirklich erwartet, dass sich Netanjahu öffentlich entschuldigen würde. Für sein Ego ist es schon zu viel, auch nur zuzugeben, dass seine Streitkräfte tatsächlich Mitarbeiter von Hilfsorganisationen getötet haben, darunter drei britische Staatsbürger sowie je einen aus den USA/Kanada, Polen und Australien. Die Entschuldigung blieb dem Armeesprecher und dem sonst so wortkargen Präsidenten vorbehalten. Die Länder, in denen die Opfer leben, haben eine Untersuchung gefordert, aber wie üblich könnte Israel eine Untersuchung durchführen, und wie üblich wird es feststellen, dass seine Armee keine Schuld trägt. Genauso gut könnte man den Opfern vorwerfen, dass sie zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Und natürlich wird Israel niemals eine unabhängige Untersuchung seiner Armee zulassen, die es stets als die moralischste Armee der Welt verteidigt, obwohl sie für die Tötung von mehr als 32.000 Palästinensern seit dem 7. Oktober verantwortlich ist.

In seinem unermüdlichen Bestreben, andere für seine Lügen und verdrehten Erzählungen über jedes größere Ereignis zu gewinnen, versucht Israel, andere, wie die Vereinten Nationen, dazu zu bringen, seine Geschichten zu unterstützen, aber in vielen Fällen bewirkt es das Gegenteil.

Ein gutes Beispiel dafür ist die UN-Beauftragte für sexuelle Gewalt in Konflikten, Frau Pramila Patten, die im Januar letzten Jahres Israel besuchte, um zu untersuchen, wie die Hamas nach israelischen Angaben während ihres Überfalls auf Israel Vergewaltigungen und andere Sexualverbrechen begangen hat. Nachdem sie etwa zwei Wochen damit verbracht hatte, die Geschehnisse zu „untersuchen“, veröffentlichte die Anwältin Pramila Patten ihren 23-seitigen Bericht, in dem zu viel gesagt wird, aber wenig Substanz in Form von Fakten und Beweisen dafür vorliegt, dass Hamas-Kämpfer tatsächlich Kriegsverbrechen begangen haben.

Ein Großteil des Mangels an Beweisen wurde von den israelischen Behörden verursacht, die versuchten zu kontrollieren, wozu das UN-Team Zugang hatte, was potenzielle Augenzeugen, falls es welche gibt, sagen könnten und wie sie es sagen, und vor allem, wohin das Team gehen und wen es treffen darf.

READ: Kontroverse über den Umgang der New York Times mit der Geschichte über angebliche sexuelle Gewalt der Hamas

Anstatt die israelischen Behauptungen über Kriegsverbrechen gründlich zu untersuchen, spricht der Bericht eher darüber, was die Hamas nicht getan hat, als darüber, was die Kämpfer getan haben könnten – seit dem 7. Oktober beschuldigt Israel die Hamas für alles, was sie nicht getan hat, anstatt für das, was ihre Kämpfer wirklich getan haben. Der Grund, warum sich die meisten israelischen Behauptungen als falsch erwiesen haben – und immer noch erweisen.

Der Bericht sollte jedoch nicht für das anerkannt werden, was er nicht enthielt, sondern eher für die Dinge, die er enthielt, als vollständig untersuchte Themen und Ergebnisse, die überprüft und durch Beweise unterstützt wurden. Frau Patten stellt jedoch gleich zu Beginn fest, dass ihr Bericht keinen „Untersuchungscharakter“ hat, obwohl er sich an den Methoden ähnlicher Einrichtungen orientiert. In Absatz 78 wird nicht nur der nicht-untersuchende Charakter des Berichts hervorgehoben, sondern der Leser auch daran erinnert, dass die gesamte Mission, die Frau Patten nach Israel geführt hat, ebenfalls nicht der Tatsachenermittlung diente. Was im Mandat des Teams nicht gesagt wurde, hat Israel dafür gesorgt, dass das Team es nicht erfährt, obwohl es auf israelische Einladung hin dort war.

Israel hat auch dafür gesorgt, dass Frau Patten und ihr Team keine „Informationen sammeln und/oder Schlussfolgerungen ziehen“, die es ihnen ermöglichen, einige der angeblichen Verstöße „bestimmten bewaffneten Gruppen“ zuzuordnen, da eine solche Zuordnung einen „vollwertigen Untersuchungsprozess“ erfordern würde. Einen vollständigen Zugang wird Israel niemals zulassen.

Während der Bericht sagt, dass es „vernünftige“ Gründe dafür gibt, dass die Hamas und andere Kriegsverbrechen, einschließlich Vergewaltigungen, begangen haben könnten, hebt er auch die einfachen Tatsachen hervor, dass erstens sein Team nie ein Vergewaltigungsopfer getroffen hat; zweitens alle visuellen Beweise, die es überprüft hat, keine „greifbaren“ Beweise für eine Vergewaltigung lieferten und drittens es damit endet, dass es Israel auffordert, ihm vollen Zugang zu gewähren, um die Untersuchung „abzuschließen“.

Darüber hinaus wird Israel in dem Dokument aufgefordert, der Internationalen Untersuchungskommission für eine detaillierte Untersuchung „Zugang zu gewähren“. Für die britische Anwältin und Generalsekretärin der Women’s International League, Madeleine Rees, hat Israel dies bereits mehrfach abgelehnt, und in Bezug auf den 7. Oktober hat es ihre eigenen Anträge auf eine Untersuchung abgelehnt.

Das Einzige, was man nach der Lektüre des Berichts mitnehmen kann, ist dies: Man muss den israelischen Erzählungen Glauben schenken und sie als Tatsachen hinnehmen. Das heutige Israel lebt immer noch in einer Welt, in der sein Wort für bare Münze genommen wird, ohne jede weitere Prüfung – Prüfung ist das einzige, was Israel wirklich hasst und verachtet.

READ: Israelische Medien hinterfragen Preisverleihung an betrügerischen Anwalt, der hinter Hamas-„Massenvergewaltigungs“-Behauptungen steht

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …