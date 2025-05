Israelische Drohne greift Schiff der Freiheitsflottille in internationalen Gewässern an, Feuer bricht aus

Eine Drohne griff ein Schiff der Freiheitsflottille in internationalen Gewässern in der Nähe von Malta an. (Foto: via X)

Von Palestina Chronicle Staff

Nur der Süden Zyperns reagierte auf die Notrufe, während die Organisatoren Malta vorwarfen, seine maritimen Pflichten nicht erfüllt zu haben.

Eines der Schiffe der Freedom Flotilla – einer internationalen Initiative zur Durchbrechung der Blockade des Gazastreifens – wurde am späten Donnerstagabend von israelischen Drohnen angegriffen, während es in internationalen Gewässern in der Nähe von Malta unterwegs war. Dabei brach an Bord ein Feuer aus, wie Al-Jazeera berichtete.

Das angegriffene Schiff, die Al-Dameer, war Berichten zufolge in Tunesien ausgelaufen und hatte 30 internationale Menschenrechtsaktivisten an Bord.

Berichten zufolge ereignete sich der Angriff, während das Schiff in internationalen Gewässern, mehrere Dutzend Meilen vor der Küste Maltas, vor Anker lag.

Ein Sprecher der Freedom Flotilla sagte, das Schiff sei zweimal von Drohnen getroffen worden. Einer der Treffer traf das Stromversorgungssystem, wodurch ein Feuer am Bug ausbrach und der Rumpf beschädigt wurde.

Die Organisatoren bestätigten, dass alle Aktivisten an Bord in Sicherheit sind und es keine Verletzten gibt. Die maltesische Regierung erklärte später, dass sie das Feuer gelöscht habe und dass unter den 16 Personen, die sich laut ihren Angaben an Bord befanden, niemand verletzt worden sei.

Von der Freedom Flotilla Coalition veröffentlichte Videoaufnahmen zeigten kurz nach Mitternacht Flammen auf dem Schiff. Ein internationaler Aktivist veröffentlichte ebenfalls ein Video, in dem er den Drohnenangriff bestätigte und einen Notruf absetzte.

CNN zitierte einen Medienvertreter der Freedom Flotilla Coalition, der erklärte, der israelische Angriff habe ein Loch in den Rumpf des Schiffes gerissen und das Schiff sei am Sinken.

Zaher al-Birawi, Leiter des Internationalen Komitees zur Beendigung der Belagerung Gazas, sagte gegenüber Al-Jazeera, ersten Berichten zufolge sei eine israelische Drohne für den Brand verantwortlich.

Er warnte, dass das Schiff aufgrund der Schäden und eines vollständigen Stromausfalls sinken könnte, wenn es nicht Hilfe erhalte. Er machte Israel voll verantwortlich und forderte die maltesischen Behörden angesichts ihrer Zuständigkeit in diesem Gebiet auf, im Einklang mit dem Völkerrecht zu handeln.

Nach Angaben des Medienteams der Freedom Flotilla hatte das Schiff Notrufe abgesetzt, aber nur die Behörden im Süden Zyperns reagierten und entsandten ein Rettungsschiff. Aktivisten aus Malta sollten sich der Mission anschließen, und das Schiff sollte humanitäre Hilfe nach Gaza bringen.

Das Schiff hatte aufgrund technischer und versicherungstechnischer Probleme in internationalen Gewässern vor Anker gelegen. Die Organisatoren kritisierten die maltesische Regierung dafür, dass sie dem Schiff das Anlegen verweigert und auf die Notrufe nicht reagiert habe.

Dieser Vorfall erinnert an frühere Konfrontationen. Im Jahr 2010 griffen israelische Streitkräfte die Mavi Marmara – ein weiteres Schiff der Freedom Flotilla – in internationalen Gewässern vor Gaza an, töteten 10 türkische Staatsbürger und nahmen den Rest fest.

Der israelische Fernsehsender Channel 12 hatte zuvor berichtet, dass das israelische Militär Trainingsübungen durchgeführt habe, um sich auf die Abfangung der neuen Flottille vorzubereiten, die aus der Türkei auslaufen sollte.

Die Organisatoren bestätigten, dass die Schiffe trotz Verzögerungen und dem Rückzug eines Flaggenstaates startbereit sind.

Seit 2010 hat die Freedom Flotilla Coalition mehrere maritime Initiativen gestartet, um die seit 2007 gegen Gaza verhängte Blockade zu durchbrechen.

