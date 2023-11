https://www.middleeastmonitor.com/20231116-israeli-leadership-busy-spewing-lies-about-turkiye-turkish-communications-director/





Der türkische Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun in Brüssel, Belgien, am 13. März 2023. (Kommunikationsdirektor / Hakan Göktepe – Anadolu Agency)

Israelische Führung „verbreitet fleißig Lügen über die Türkei“: Türkischer Kommunikationsdirektor

16. November 2023

Der türkische Kommunikationsdirektor, Fahrettin Altun, hat am Donnerstag israelische Beamte beschuldigt, Desinformationen über die Türkei und Präsident Recep Tayyip Erdogan zu verbreiten, berichtet die Anadolu Agency.

„Wir sind nicht überrascht von den Bemühungen des israelischen Premierministers (Benjamin Netanjahu) und des Außenministers (Eli Cohen), von ihren Kriegsverbrechen gegen die Zivilbevölkerung abzulenken“, schrieb Altun auf X. „Genauso wie die israelische Regierung Desinformationen über ihre Gräueltaten gegen die Palästinenser verbreitet hat, ist ihre Führung an der Spitze nun damit beschäftigt, Lügen über die Türkei zu verbreiten“.

Altun sagte, Erdogan habe sich nie gescheut, die Wahrheit zu sagen und werde dies auch weiterhin tun.

„Die ganze Welt hat gesehen, was die israelische Regierung seit mehr als einem Monat in Gaza tut. Keine noch so große Desinformation kann die Fakten verschleiern“, sagte er.

Als Politiker, der seine Karriere jahrzehntelang darauf aufgebaut hat, jede Chance auf Frieden zu zerstören, kann Netanjahu offensichtlich nicht damit umgehen, die Wahrheit über seinen sinnlosen Krieg gegen palästinensische Zivilisten zu hören. Netanjahu und extremistische Elemente wie er sind Täter von Besatzung, ethnischer Säuberung und Kriegsverbrechen

Die Türkei wird Palästina niemals aufgeben“.

Israel hat kein Interesse daran, Frieden in der Region zu schaffen und wird weiterhin bei jeder sich bietenden Gelegenheit auf einen Krieg drängen, so Altun.

Trotz des Beharrens israelischer Politiker auf „immerwährender Gewalt“ forderte Altun die Welt auf, sich gemeinsam für einen fairen und gerechten Frieden einzusetzen und dabei die israelischen Politiker ihrer „schlimmsten Instinkte“ zu berauben.

„Einmal mehr verurteilen wir die Verbrechen der israelischen Politiker gegen die palästinensische Zivilbevölkerung. Sie haben in der öffentlichen Meinung bereits verloren. Sie können diese Tatsache nicht verbergen, indem sie unsere Führung mit Lügen und Verleumdungen angreifen“, sagte er. „Trotz Israels systematischer Kriegshetze und Desinformationskampagnen bleiben wir verpflichtet, alles für den Frieden zu tun, was wir können. Die Türkei wird Palästina niemals aufgeben!“

Seit dem 41. Tag des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen hat die Türkei ihre Unterstützung für Palästina nicht aufgegeben.

Seit einem grenzüberschreitenden Angriff der palästinensischen Widerstandsgruppe Hamas am 7. Oktober hat Israel unablässig Luft- und Bodenangriffe auf den Gaza-Streifen geflogen. .

Mindestens 11 500 Palästinenser wurden seitdem getötet, darunter mehr als 7 800 Frauen und Kinder, und mehr als 29 200 verletzt, so die jüngsten Zahlen der palästinensischen Behörden.

Tausende von Gebäuden, darunter Krankenhäuser, Moscheen und Kirchen, wurden bei Israels unerbittlichen Luft- und Bodenangriffen auf die belagerte Enklave ebenfalls beschädigt oder zerstört.

Die Zahl der israelischen Todesopfer beläuft sich nach offiziellen Angaben auf rund 1.200.

