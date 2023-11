https://english.almayadeen.net/news/politics/erdogan-to-visit-germany-gaza–nato—fighter-jets-on-the-ta

Erdogan besucht Deutschland Gaza, NATO und Kampfjets auf dem Tisch: FT

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Financial Times

17. November 2023

Die deutsche Regierung setzt 1.500 Polizisten ein, um Proteste gegen Erdogan zu verhindern.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat heute den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan in Berlin empfangen. Es ist der erste Besuch Erdogans in Deutschland seit drei Jahren, berichtet die Financial Times.

Der Zeitpunkt des Treffens ist besonders heikel, da es vor dem Hintergrund der israelischen Aggression gegen den Gazastreifen stattfindet und die beiden NATO-Mitgliedsstaaten mit den gegnerischen Seiten sympathisieren.

Erdogans jüngste Äußerungen, in denen er „Israel“ verurteilte und die Besatzung des Landes als „faschistisch“ bezeichnete, wobei Scholz diese Behauptungen als „absurd“ bezeichnete, haben die diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Staaten belastet.

Darüber hinaus kollidiert die scharfe Sprache des türkischen Präsidenten, der diejenigen, die sich nicht gegen die israelische Aggression aussprechen, als Mitschuldige an den Verbrechen bezeichnet, direkt mit dem deutschen Engagement für die Sicherheit und Existenz Israels als „raison d’état“ für die Berliner Außenpolitik.

Einwanderung, Kapital und NATO

Der Besuch ist in Deutschland umstritten; die deutsche Regierung hat in Erwartung von Protesten gegen Erdogan 1.500 Polizisten eingesetzt. Auch der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland sagte, der türkische Präsident sei „kein Partner“ von Deutschland.

Trotz der diplomatischen Spannungen werden bei dem Treffen wichtige Themen angesprochen. Die Türkei sucht westliches Kapital für ihren wirtschaftlichen Aufschwung und will Typhoon-Jets kaufen, was derzeit von Berlin blockiert wird.

Auf der anderen Seite wird die schwedische NATO-Bewerbung, die für Deutschland hohe Priorität hat, von Ankara blockiert.

Inmitten dieser internationalen Sorgen steht die innenpolitische Frage der Einwanderung im Mittelpunkt. Die Rolle der Türkei als Schlüsselpartner bei den Bemühungen der EU um eine Kontrolle der Migration macht die Diskussionen noch komplexer.

Nie dagewesene Unterstützung für „Israel

Deutschland hat „Israel“ während des gesamten völkermörderischen Krieges gegen den Gazastreifen tatkräftig unterstützt.

Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2022 hat Deutschland seine Waffenlieferungen an „Israel“ seit Anfang des Jahres etwa verzehnfacht.

Der Großteil der Verkäufe wurde nach dem 7. Oktober genehmigt, so ein Bericht der Tagesschau vom 8. November, der sich auf das Wirtschaftsministerium beruft.

Die Tagesschau zitierte das Ministerium mit den Worten, dass die deutsche Regierung seit dem 2. November Waffenexporte im Wert von 303 Millionen Euro (324 Millionen Dollar) genehmigt habe, was einer Verzehnfachung gegenüber 2022 entspreche.

Anfang Oktober teilte das deutsche Wirtschaftsministerium mit, dass die Ukraine mit genehmigten Lieferungen im Wert von 3,3 Milliarden Euro die Liste der Länder anführt, die deutsche Rüstungsexporte erhalten, gefolgt von den Vereinigten Staaten (466 Millionen Euro) und Ungarn (1,03 Milliarden Euro).

