Israelische Gefangene machen Schlagzeilen, palästinensische Gefangene bekommen Gräber

Während sich die Welt hinter israelische Gefangene stellt, schmachten palästinensische Gefangene in israelischen Gefängnissen, sind auf unbestimmte Zeit inhaftiert, werden gefoltert und sterben sogar – und die internationale Gemeinschaft schweigt dazu. Warum?

Husam Maarouf

27. Februar 2025

Khader Adnan starb in israelischer Gefangenschaft, nachdem er in den Hungerstreik getreten war (Reuters).

Die internationale Reaktion auf die Gefangenen im israelisch-palästinensischen Konflikt offenbart eine eklatante Heuchelei. Israelische Gefangene in Gaza erhalten weltweite Medienberichterstattung, diplomatischen Druck und dringende Appelle für ihre Freilassung. Unterdessen werden Tausende palästinensische Gefangene – darunter Kinder, Journalisten und medizinisches Personal – ohne Anklage festgehalten, gefoltert und sogar in israelischer Haft getötet, während die Welt gleichgültig bleibt.

Diese eklatante Doppelmoral ist kein Zufall, sondern eine kalkulierte Voreingenommenheit, die die israelische Vorherrschaft stärkt und gleichzeitig das Leid der Palästinenser zum Schweigen bringt.

Tod in israelischer Haft: Ein stilles Massaker

Seit dem 7. Oktober 2023 sind mindestens 59 palästinensische Gefangene unter verdächtigen Umständen in israelischer Haft gestorben. Ihre Namen finden kaum Beachtung in den internationalen Medien, während israelische Beamte ungestraft agieren. Die Welt schaut schweigend zu, wie sich Israels Gefängnissystem in eine Hinrichtungskammer für palästinensische Gefangene verwandelt.

Eines der jüngsten Opfer ist Musab Hani Haniyeh, der vor wenigen Tagen von seinen israelischen Wächtern getötet wurde. Sein Tod ist keine Ausnahme – er ist Teil einer systematischen Misshandlungspolitik, die schwere Schläge, Aushungern, Aussetzen extremer Temperaturen und vorsätzliche medizinische Vernachlässigung umfasst. Doch trotz dieser schweren Menschenrechtsverletzungen hat keine westliche Regierung eine unabhängige Untersuchung gefordert.

Musab Hani Haniyeh, 35, starb am 5. Januar 2025 in einem israelischen Gefängnis (Andere).

Vergleichen Sie dies mit der Reaktion auf israelische Gefangene in Gaza. Sobald Berichte über ihre Haftbedingungen auftauchten, beeilten sich die Vereinten Nationen, die USA und die europäischen Mächte, die Hamas zu verurteilen, und bezeichneten die Inhaftierungen als „Kriegsverbrechen“.

Wo sind diese Stimmen, wenn Palästinenser in israelischen Zellen gefoltert und ermordet werden? Wo sind die Dringlichkeitssitzungen der Vereinten Nationen, wenn palästinensische Leichen israelische Gefängnisse in Särgen verlassen?

Die Folterkammer

Das israelische Gefängnissystem hält Palästinenser nicht einfach nur fest, es zermalmt sie. Die administrative Inhaftierung, eine drakonische Politik, die von der britischen Kolonialherrschaft übernommen wurde, erlaubt es Israel, Palästinenser auf unbestimmte Zeit ohne Anklage oder Gerichtsverfahren einzusperren. Und diese Politik zielt unverhältnismäßig stark auf Aktivisten, Studenten und Fachkräfte ab.

Nehmen wir Dr. Husam Abu Safiya, einen Mediziner, der von seinem Arbeitsplatz im Kamal-Adwan-Krankenhaus im Norden des Gazastreifens entführt wurde. Die Verhaftung von Mitarbeitern des Gesundheitswesens in Konfliktgebieten ist ein eklatanter Verstoß gegen das Völkerrecht, doch Abu Safiyas Leidensgeschichte hat in den westlichen Medien kaum Wellen geschlagen. Die Welt schaut schweigend zu, wie Israel Krankenhäuser in Jagdreviere für politische Verfolgung verwandelt. Palästinensische Ärzte und Journalisten werden routinemäßig verhaftet, wegen vager „Sicherheitsbedrohungen“ angeklagt und unter entsetzlichen Bedingungen festgehalten.

Doch diejenigen, die die Gefangenschaft überleben, tragen oft Narben davon – sowohl sichtbare als auch unsichtbare.

Nehmen wir Mohammed Abu Tawila, einen kürzlich entlassenen palästinensischen Gefangenen. Sein Körper trägt die grausamen Spuren von Verbrennungen mit heißem Eisen, Elektroschocks und absichtlicher Gesichtsentstellung. Dies sind keine Handlungen von abtrünnigen Offizieren; sie sind Teil einer institutionalisierten Folterpolitik, die von Menschenrechtsgruppen wie B’Tselem, Addameer und Human Rights Watch gut dokumentiert wurde.

Der Palästinenser Mohammed Abu Tawila liegt derzeit im Krankenhaus, nachdem er aus einem israelischen Gefängnis entlassen wurde. Ärzte beschreiben seinen Zustand als sowohl physisch als auch psychisch traumatisiert (AA).

Israels Einsatz von Folter, verlängerter Isolation und erzwungenen Geständnissen verstößt direkt gegen die Konvention gegen Folter, die das Land unterzeichnet hat. Doch dieselben westlichen Regierungen, die die Welt über Menschenrechte belehren, finanzieren, bewaffnen und schützen Israel weiterhin vor der Rechenschaftspflicht.

Ein Tod, der die Welt hätte erschüttern müssen – aber das tat er nicht

Im Mai 2023 starb der palästinensische Gefangene Khader Adnan nach einem 86-tägigen Hungerstreik – ein verzweifelter Akt, um sich gegen seine unbefristete Verwaltungshaft zu wehren. Als politischer Gefangener entschied sich Adnan, seine Unterdrücker mit der einzigen Waffe zu bekämpfen, die ihm noch blieb: seinem Körper. Man ließ ihn in seiner Zelle sterben, verweigerte ihm medizinische Versorgung, bis seine Organe versagten.

Sein Tod hätte Empörung auslösen müssen. Er hätte zu internationalen Forderungen nach Sanktionen, Untersuchungen und Rechenschaftspflicht führen müssen. Stattdessen verharrten die Institutionen der Welt in Schockstarre, ihr Schweigen war lauter als jede Erklärung, die sie hätten abgeben können. Innerhalb weniger Monate wurde seine Geschichte von den Schlagzeilen über den Krieg Israels gegen Gaza überschattet und geriet in Vergessenheit angesichts des Leidens der Palästinenser.

Vergleichen Sie dies mit der unmittelbaren weltweiten Mobilisierung für israelische Gefangene. Wenn ein israelischer Soldat gefangen genommen wird, fordern Regierungen auf der ganzen Welt seine sofortige Freilassung. Wenn ein palästinensischer Gefangener nach 86 Tagen ohne Nahrung in einer kalten, dunklen Zelle stirbt, zuckt die Welt mit den Schultern.

Politik der Gefangenenfreilassung

Ein weiterer eklatanter Unterschied zwischen der Behandlung israelischer und palästinensischer Gefangener liegt in der Politik ihrer Freilassung.

Während internationaler Druck oft zur Freilassung israelischer Gefangener führt, werden palästinensische Häftlinge nur im Austausch gegen hohe politische Zugeständnisse freigelassen – in der Regel nach Massakern und intensiven Militäroffensiven.

Jedem Austausch gehen Massenverhaftungen, Bombenanschläge und brutale Razzien in palästinensischen Gemeinden voraus. Die Welt fordert nie, dass Israel unrechtmäßig inhaftierte Palästinenser freilässt, trotz klarer Verstöße gegen das Völkerrecht. Das ist keine Diplomatie – das ist ein Lösegeld, das mit Blut bezahlt wird.

Diese Diskrepanz wird durch die Berichterstattung der Medien noch verstärkt. Israelische Gefangene werden als „Geiseln“ oder „entführte Soldaten“ bezeichnet, was Mitgefühl und Dringlichkeit hervorruft. Palästinensische Gefangene, selbst wenn es sich um Kinder oder humanitäre Helfer handelt, werden als „Terroristen“ oder „Sicherheitsbedrohungen“ gebrandmarkt.

Diese Manipulation der Sprache ist beabsichtigt. Sie soll jeden Versuch der Palästinenser, sich der Besatzung zu widersetzen, kriminalisieren, indem ihnen ihr rechtlicher Status als politische Gefangene aberkannt wird. Das Ziel ist klar: Palästinenser sollen als Kriminelle und niemals als Opfer einer Besatzungsmacht angesehen werden.

Voreingenommenheit der Medien

Israelische Gefangene erhalten ständige Aufmerksamkeit in den westlichen Medien. Wir sehen sie auf unseren Bildschirmen, wie sie für ausführliche Interviews mit ihren Familien sitzen; dann gibt es die emotionalen Appelle von Weltführern und dringende Aufrufe zum Handeln. In der Zwischenzeit werden palästinensische Gefangene – die weitaus Schlimmeres erdulden – auf namenlose Statistiken reduziert, wenn sie überhaupt wahrgenommen werden.

Diese selektive Berichterstattung ist nicht nur voreingenommen, sondern auch Teil des Krieges gegen die Existenz der Palästinenser. Wenn ein palästinensischer Gefangener in einer israelischen Zelle gefoltert wird und niemand darüber berichtet, existiert das Verbrechen dann überhaupt?

Der abgemagerte palästinensische Gefangene Nadir Jamal Hussein wurde in der sechsten Runde des Waffenstillstands freigelassen und zeigte deutliche Anzeichen von Folter, während er darum kämpfte, zusammenhängend zu sprechen (AA).

Aber nicht nur die Medien, auch Menschenrechtsinstitutionen haben die Palästinenser mit ihrer Doppelzüngigkeit im Stich gelassen.

Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) ist für Verbrechen in den besetzten palästinensischen Gebieten zuständig, hat aber nichts unternommen, um gegen die systematische Folter von Gefangenen durch Israel vorzugehen. Ebenso verurteilen die Vereinten Nationen, die Europäische Union und westliche Menschenrechtsorganisationen häufig Menschenrechtsverletzungen weltweit – aber wenn es um palästinensische Gefangene geht, machen sie sich durch ihr Schweigen mitschuldig.

Dies ist keine Unwissenheit. Es ist eine kalkulierte Weigerung, Israel zur Rechenschaft zu ziehen.

Der Weg zur Gerechtigkeit

Wenn das Völkerrecht etwas bedeuten soll, muss es gleichermaßen angewendet werden. Gerechtigkeit kann nicht selektiv sein. Der Weg zur Gerechtigkeit ist klar und beginnt mit einer globalen Abrechnung.

Menschenrechtsorganisationen und unabhängige Journalisten müssen palästinensischen Gefangenen in ihrer Berichterstattung und ihrem Engagement Vorrang einräumen. Regierungen, die behaupten, die Menschenrechte zu wahren, müssen israelischen Beamten, die für Folter und außergerichtliche Tötungen verantwortlich sind, echte Konsequenzen auferlegen. Nachrichtenagenturen müssen wegen ihrer voreingenommenen Berichterstattung zur Rechenschaft gezogen werden, und das Leid palästinensischer Gefangener muss genauso sichtbar gemacht werden wie das jedes israelischen Gefangenen. Der gleiche internationale Druck, der die Apartheid in Südafrika beseitigt hat, muss auf das Apartheid-Gefängnissystem Israels ausgeübt werden.

Die Heuchelei, mit der die Welt israelische und palästinensische Gefangene behandelt, ist ein moralisches Versagen von erschütterndem Ausmaß. Während israelische Gefangene vermenschlicht, für sie gekämpft und sie gerettet werden, werden palästinensische Gefangene ignoriert, dämonisiert und ihrem Schicksal überlassen.

Wie viele Palästinenser müssen noch in israelischer Haft sterben, bevor die Welt aufhört, wegzuschauen?

Husam Maarouf

Ein in Gaza ansässiger palästinensischer Dichter und Schriftsteller, der für mehrere Publikationen geschrieben hat, darunter Raseef22 und Al Jazeera.

