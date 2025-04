https://english.almayadeen.net/news/politics/israeli-media–netanyahu-gets–cold-shower–in-washington



Israelische Medien: Netanjahu bekommt in Washington „kalte Dusche“

Von Al Mayadeen English

Quelle: Israelische Medien

20.April 2025

Eine politische Analyse der „Sondererklärung“ von Netanjahu durch den israelischen Journalisten Ben Caspit zeigt, wie sein Umgang mit Gefangenen, dem Iran und Skandalen das politische Überleben über die „nationale“ Verantwortung stellt.

Eine mit Spannung erwartete „Sondererklärung“ des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu hat heftige Reaktionen ausgelöst. Kritiker werfen ihm politische Manipulation und die Verzögerung des Gefangenenabkommens aus strategischen Gründen vor. Die im Voraus angekündigte und am Samstagabend gehaltene Rede versetzte die Familien der Entführten in Angst und die Öffentlichkeit in Atem, enthielt jedoch nur vage Rhetorik und wiederaufgewärmte Parolen über einen „vollständigen Sieg“.

Netanjahus Rede, die von Kommentatoren als hohl und irreführend bezeichnet wurde, zielte darauf ab, die Kontrolle über die nationale Agenda zurückzugewinnen, insbesondere angesichts wachsender Unzufriedenheit innerhalb seiner traditionellen Unterstützerbasis. In einer scharfen Kritik bezeichnete der israelische Journalist und Maariv-Kommentator Ben Caspit die Erklärung als Versuch, alte Parolen „aufzuwärmen“ und konkrete Maßnahmen zu vermeiden.

In seiner Rede erklärte Netanjahu: „Ich werde mich nicht den Mördern ergeben, die das schrecklichste Massaker am jüdischen Volk seit dem Holocaust begangen haben, denn eine solche Kapitulation würde die Sicherheit des Staates gefährden und euch in Gefahr bringen.“ Caspit wies jedoch schnell auf die seiner Meinung nach darin liegende Heuchelei hin und erinnerte daran, dass Netanjahu selbst zuvor in früheren Abkommen die Freilassung des Hamas-Führers Yahya Sinwar und Hunderter anderer palästinensischer Häftlinge genehmigt hatte.

Familien der Gefangenen verlieren Vertrauen in Versprechen der Regierung

Zu den lautstärksten Kritikern gehören Mitglieder des Tikva-Forums, Familienangehörige der Gefangenen, die laut dem Artikel zunehmend ihre Enttäuschung über den Umgang der Regierung mit der Krise zum Ausdruck bringen. Die emotionale Belastung wurde durch Netanjahus vage Versprechungen und vermeintliche Verzögerungstaktik noch verstärkt, so der Autor.

Caspit argumentiert, dass Netanjahu „die Geiseln kaltblütig geopfert“ habe, um den Zusammenhalt seiner Koalition zu erhalten, insbesondere indem er aufgrund des Drucks von rechtsextremen Ministern wie Bezalel Smotrich und Itamar Ben-Gvir eine zweite Phase des Gefangenenabkommens vermieden habe.

Quellen aus Verhandlungskreisen deuten an, dass Netanjahu die Umsetzung der zweiten Phase eines von ihm selbst unterstützten Abkommens verzögert, die zur Rückkehr weiterer Gefangener führen könnte. Israelische Beobachter sagen, dies geschehe, um die derzeitige Regierung zu erhalten, die auf die Unterstützung extremistischer Fraktionen angewiesen ist, die weitere Zugeständnisse ablehnen.

Gleichzeitig führt Netanjahu nun die Forderungen der Hamas nach „internationalen Garantien“ als Hindernis an. Der Autor weist darauf hin, dass Netanjahu solche Garantien in der Vergangenheit stets mit Verachtung zurückgewiesen hat und dass ihre aktuelle Berufung nur dazu dient, Untätigkeit zu rechtfertigen.

Fall Eli Feldstein löst internen Skandal aus

Parallel zur Geiselkrise ist eine neue Kontroverse um Eli Feldstein, einen ehemaligen Berater mit engen Verbindungen zu Netanjahu, ausgebrochen. In einem kürzlich veröffentlichten Interview behauptete Netanjahus Sprecher Omer Dostry, Feldstein sei bereits Monate vor seiner Verhaftung aus dem Büro des Premierministers entfernt worden, was impliziert, dass er unabhängig handelte.

Eine Erklärung von Feldsteins Anwälten Oded Saburai und Sion Hausman widerspricht dem jedoch. Sie behaupten, dass Feldstein bis zu seiner Verhaftung weiterhin eng mit Netanjahu zusammengearbeitet habe, und führen Tausende von Textnachrichten und direkten Anweisungen von hochrangigen Beamten, darunter Netanjahu selbst, als Beweis an. Der Fall wirft Fragen zur internen Rechenschaftspflicht auf und ob Feldstein als Sündenbock benutzt wird, um mächtigere Persönlichkeiten zu schützen, so der Artikel.

Die Reaktion des Anwaltsteams deutet darauf hin, dass Feldstein vollständig in Netanjahus Büro eingebunden war und auf dessen Anweisung handelte. „Alles, was er getan hat, geschah unter der Autorität und mit der Erlaubnis von Netanjahu selbst“, erklärten die Anwälte und beschrieben ihren Mandanten als Schachfigur in einem größeren politischen Spiel.

Nach Ansicht von Caspit hat diese Entwicklung die Kritik an Netanjahus Führungsstil und Entscheidungsfindung in Krisenzeiten weiter angeheizt, seine Glaubwürdigkeit in Frage gestellt und seine Position in der anhaltenden Geiselkrise weiter erschwert.

Aufdeckung von Netanjahus wechselnden Standpunkten und Sündenbock-Politik

An der iranischen Front spiegelt sich die Geiselkrise wider, allerdings ohne Geiseln. Laut Caspit kehrte Netanjahu aus Washington zurück, nachdem er eine „kalte Dusche“ erlebt hatte, wie er es nannte, da die Amerikaner ihn zu direkten Verhandlungen mit dem Iran gebracht hatten. Alle Anzeichen deuten laut Caspit darauf hin, dass es nicht zu einem Abkommen nach libyschem Vorbild kommen wird, sondern dass die USA bereit sind, Teheran erhebliche Zugeständnisse zu machen.

Caspit stellt dies der früheren Empörung Netanjahus gegenüber, als die Oppositionsführer Naftali Bennett und Yair Lapid an der Macht waren. Damals kritisierte Netanjahu sie scharf dafür, dass sie ähnliche diplomatische Entwicklungen zugelassen hatten. „Es stellt sich heraus, dass es einfacher ist, dies zuzulassen, wenn man an der Macht ist“, schreibt Caspit und unterstreicht damit den Wandel in Netanjahus Haltung, wenn es politisch opportun ist.

Politische Kalküle untergraben Krisenmanagement

Caspit argumentiert, dass Netanjahus Umgang sowohl mit der Geiselkrise als auch mit der Feldstein-Affäre ein allgemeines Muster widerspiegelt: Er stellt das politische Überleben über das „nationale Interesse“. Während eine vorläufige Vereinbarung zur Deeskalation des Krieges an der Nordfront erzielt wurde, wo „der Feind eine größere militärische Bedrohung darstellte als die Hamas“, wurde laut dem Artikel keine solche Dringlichkeit in Bezug auf die Geiseln gezeigt.

Obwohl Netanjahu weiß, dass internationale Garantien künftige Militäraktionen gegen die Hamas nicht verhindern werden, scheint er laut dem Artikel nicht bereit zu sein, ihre Freilassung voranzutreiben, sondern nutzt die Situation stattdessen für politische Botschaften.

„Je mehr Zeit vergeht, desto klarer wird das Bild von den Geschehnissen dort. Feldstein ist der Sündenbock, der von der Klippe gestoßen wurde. Die meiste Zeit war er ein törichter Handlanger der hohen Beamten des Büros, und als die Verschwörung aufgedeckt wurde, opferten sie ihn. Meiner Meinung nach ist Feldstein jetzt weniger mit diesem Opfer einverstanden“, schloss Caspit.

